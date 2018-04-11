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Удар США по базе в Сирии. Архивное фото.

США готовят удар по Сирии: вероятные время и последствия

© Photo: Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
Аналитика
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Совет Безопасности ООН 10 апреля (в Москве была ночь 11 апреля) отклонил компромиссный проект резолюции по расследованию химической атаки в сирийском городе Дума, подготовленный при участии России и Швеции. Против выступили четыре страны, включая США и Великобританию.

Александр Хроленко, военный обозреватель — для Sputnik

Ранее в ходе заседания Совбеза Россия заблокировала американский проект резолюции о расследовании химических атак (в котором вина априори возложена на Дамаск), а взвешенный российский документ не получил достаточной поддержки участников.

Несмотря на отсутствие доказательств применения химоружия в Сирии, президент США Дональд Трамп заявил, что у его страны есть много вариантов военного ответа. Американцы пытаются создать международную ударную коалицию и ведут соответствующие переговоры. Похоже, США стремятся к новой большой войне. 

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Американский президент пообещал, что поддерживающие сирийского лидера Россия и Иран заплатят за это "большую цену". И сразу после заявления Трампа, в ночь на 9 апреля два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому Тифор в провинции Хомс (из воздушного пространства Ливана). Сирийские ПВО уничтожили пять ракет, до аэродрома долетели только три. И все же погибли и получили ранения 14 человек, включая военнослужащих Ирана. 

Таким образом, Израиль, региональный союзник Вашингтона, помогает раскручивать спираль эскалации сирийского конфликта, невзирая на действующие с 2015 года российско-израильские договоренности о координации действий в Сирии для предотвращения открытия огня друг по другу.

Американская трагедия

Ракетный обстрел 9 апреля примечателен тем, что сирийская авиабаза Тифор – это десятки укрепленных объектов, рассредоточенных на площади свыше 12 кв. километров. Восьми израильских ракет для серьезного ущерба явно недостаточно. 

Для сравнения: годом ранее сирийскую авиабазу Шайрат (в этой же провинции) американцы атаковали 59 крылатыми ракетами Tomahawk, и без особого ущерба. Скорее всего, ограниченный удар Израиля – это проверка системы ПВО перед массированным применением американской коалицией ракетного оружия по объектам правительственной армии САР и, возможно, по позициям союзников Дамаска. 

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Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" 10 апреля выдвинулась из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море (корабли преодолеют 5600 миль примерно за семь суток). В составе авианосной группы – ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут". Позднее к ним присоединятся эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс". 

Ранее к берегам Сирии были направлены ракетные эсминцы "Дональд Кук" и "Портер". Всего на борту перечисленных кораблей – более 500 крылатых ракет Tomahawk и до 7 тысяч военнослужащих. 

Веб-сайт Евроконтроля (EASA) 11 апреля уведомил о возможном ракетном ударе по Сирии в течение следующих 72 часов. А издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает, что американский эсминец "Дональд Кук" в акватории Средиземного моря может нанести ракетный удар по Сирии в любой момент. И можно прогнозировать резкое обострение ситуации в Сирии в ближайшие семь дней. 

Негативное для США развитие событий в сирийской кампании прогнозируют Foreign Policy, The New York Times, The GuardianNBC News, The National Interest и другие авторитетные западные издания. 

Все тщетно. Пожалуй, на сирийском ТВД американская трагедия неизбежна. Занавес уже поднят, Трамп взмахнул дирижерской палочкой и призвал Россию приготовиться к ракетным ударам США по Сирии.

Пока речь идет лишь о Сирии, но военные конфликты развиваются по своим законам.

Позиция России

Москва неоднократно предостерегала Вашингтон от начала боевых действий под надуманным предлогом. Российский центр по примирению в Сирии опроверг сообщения о химической атаке в городе Дума. И в Совете Безопасности ООН 10 апреля Россия вновь констатировала, что будет рассматривать авиаудары по Сирии как военное преступление. 

Заседание совета безопасности ООН
© AFP 2018/ HECTOR RETAMAL
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Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов предупредил коллег в США, что российские системы ПВО начнут сбивать американские ракеты и их носители, если в зоне предполагаемого удара по Сирии окажутся российские военнослужащие. Правила игры понятны. Российские истребители уже совершили предупредительный облет американского эсминца "Дональд Кук" вблизи сирийских территориальных вод.

У России в Сирии достаточно средств огневого поражения. В Тартусе и Хмеймиме российская войсковая группировка располагает эффективными ЗРК С-300 и ЗРС С-400, а также истребителями Су-30СМ. Объектовый характер сирийской системы ПВО не позволяет защищать всю территорию страны. Но российские орбитальные спутники и самолет радиолокационной разведки в сочетании с многочисленными комплексами войсковой ПВО сирийской армии позволяют создать достаточно непроницаемую сеть для "Томагавков". Необходимо учитывать также ударные возможности береговых ракетных комплексов "Бастион" и российских подводных лодок в Средиземном море.

Вероятность массированного удара американской коалиции по позициям и объектам сирийских правительственных войск более чем высока. Причем рекомендованные президенту США сценарии имеют в основе развернутую и длительную операцию. Для многих стран в Средиземноморском регионе и в мире наступает время испытаний.

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Теги:
вооружение, удар, последствия, Александр Хроленко, США, Сирия
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