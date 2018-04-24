Осталеп: свобода слова по-молдавски, смотреть будете то, что мы скажем

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. На молдавском телевидении российский развлекательный контент необходимо заменить на западные шоу и сериалы, уверены в США.

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Государственный департамент выделяет на поддержку молдавского ТВ, а также на производство и адаптацию американских передач $2 млн. Как отмечается в гранте, эти меры "должны привести к переориентации аудитории". Ранее в республике вступил в силу закон, запрещающий трансляцию новостных и аналитических передач РФ.

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Посольство США в Молдове опубликовало грант на создание развлекательного телевизионного контента. Согласно документу, цель проекта — повышение качества молдавского ТВ. При этом акцент делается на вытеснение русскоязычных программ, отмечает RT.

"Предоставление американского телевизионного контента и телеформатов должно привести к переориентации молдавской аудитории с российских программ и форматов на американские и стать доказательством положительного эффекта геополитической переориентации с точки зрения качества создаваемой и ретранслируемой телепродукции", — говорится в документе.

Таким образом, Вашингтон добивается того, чтобы американские передачи и телеформаты "занимали ведущие позиции в рейтингах" на молдавском телевидении. Сейчас именно ТВ привлекает в стране наибольшую аудиторию, а самые популярные программы — российские.

Предполагается, что благодаря гранту Кишинев сможет позволить себе закупать более дорогой контент, произведённый западными странами.

"Финансирование и продюсирование пилотных эпизодов телесериалов местного производства, лицензирование и распространение американских телеформатов и/или развлекательных программ для показа на молдавском телевидении, а также дубляж американского и европейского развлекательного контента на румынском языке для показа на молдавском телевидении", — отмечается в контракте.

Всего в рамках гранта для молдавской аудитории должны подготовить от 50 до 100 американских телешоу, стоимость лицензии каждого из которых может варьироваться от $15 до $150 тыс.

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Программы должны транслироваться по меньшей мере на пяти телевизионных каналах. Согласно документу, общее финансирование по этому направлению предусматривает выделение $750 тыс. Кроме того, до $1,25 млн США потратят на производство сериалов.

Также подрядчик Госдепартамента США обязуется перевести от 1 тыс. до 2 тыс. часов американского и европейского видеоконтента. Стоимость часа дубляжа оценили в $1 тыс. Заявленный объём финансирования программы составляет $2 млн.

Переориентация граждан

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что инициатива Вашингтона говорит о намерении США сформировать определённую систему взглядов.

"Американские шоу должны показывать вместе с развлекательным контентом некий обобщённый образ, они должны сформировать систему взглядов на ряд социальных проблем, альтернативную той, которая принята в Молдове. Вслед за развлекательным идёт информационный контент. Их нельзя разделять. Для тех, кто смотрит телевизор, они всегда в той или иной степени существуют вместе", — пояснил эксперт.

Владимир Брутер также описал, как под воздействием шоу и сериалов происходит переориентация аудитории.

"Когда тебе предлагают один контент и вслед за этим предлагают некий набор политических решений, естественно, происходит переориентация ряда граждан. Ведь при этом не предлагают альтернативный контент и связанные с ним политические решения (поскольку российские информационные программы запрещены)", — подчеркнул эксперт.

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Также Брутер отметил, что существует прямая связь между развлекательными программами и политикой.

"Продвижение американских форматов — политическое решение. Вся дерусификация носит заказной политический характер. Это запрос коллективного Запада на политическую и этническую дерусификацию всех территорий, которые находятся рядом с Россией", — сообщил эксперт.

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло считает, что США пытаются добиться контроля над политической и информационной повесткой в Молдове.

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"Вашингтон намерен получить канал воздействия на массовое сознание граждан страны, чтобы внедрять в их сознание западные ценности, стандарты, модели поведения. Это будет происходить неизбежно, если большая часть вещания будет американской, а российские каналы начнут вытеснять", — отметил эксперт.

Российское — под запрет

В феврале в Молдове вступил в силу закон, запрещающий трансляцию российских информационно-аналитических телепередач. Эта норма была принята вопреки воле главы государства Игоря Додона. Для каналов, которые будут уличены в нарушении закона, предусмотрены серьёзные штрафы. В РФ называют принятую норму дискриминационной.

Позднее сообщалось, что некоторым СМИ уже выписали штрафы. Так, власти сочли нарушением трансляцию послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

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"Стратегические планы США рассчитаны на дальнюю перспективу, а появление американских СМИ позволит забрать определённый сегмент информационного вещания уже сейчас. Этот сегмент вещания будет работать на антироссийских кандидатов. А призыв к противодействию российскому вещанию — это стандартные фразы, которые необходимы, чтобы конгресс выделил финансирование именно на этом направлении, потому что под противодействие России конгресс охотно выделяет деньги", — подчеркнул Манойло.

Известный молдавский эксперт Валерий Осталеп на своей страничке в соцсети Facebook прокомментировал новое предложение о работе в стране ТВ, кратко резюмировав:

"Свобода выбора. Свобода слова. Но выбирать будете то, что мы скажем".