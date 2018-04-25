"Уломать" Вашингтон: Евросоюз просит смягчить санкции против России

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik, Игорь Гашков. Лидеры Франции и Германии обратились к Вашингтону с просьбой о смягчении антироссийских санкций, принятых в апреле нынешнего года.Европу не устраивают американские ограничения на производителей алюминия: это нарушит цепочки поставок, в частности, для таких компаний, как BMW и Airbus. Убедят ли лидеры ЕС Вашингтон пойти на уступки — об этом в материале обозревателя РИА Новости.

Под дружественным огнем США

Инициативу взял на себя Париж. Французский лидер первым отправился с визитом в Вашингтон, чтобы обсудить с Дональдом Трампом "алюминиевые" санкции, а также другой чувствительный сюжет — иранское ядерное досье.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Новый железный занавес: США повторяют ошибку СССР

Следом в США прибывает Ангела Меркель. К общему демаршу европейцев намерены присоединиться Рим и, по неподтвержденным данным, Лондон. В эти дни решается, явится ли Тереза Мэй к Трампу лично или ограничится телефонным звонком.

Европейские союзники упрекают Белый дом в экономическом эгоизме. От 30 до 40 процентов алюминия в Европу поставляет Россия. Ведущие компании Старого Света, например Volkswagen, могут пострадать лишь из-за своих давно налаженных экономические связей. Лидеры Франции, Германии и Италии считают, что формулировки новых антироссийских санкций необходимо пересмотреть.

В противном случае Европа скоро столкнется с дефицитом алюминия. Времени на переговоры немного: санкции, на которых настаивают США, должны вступить в силу в мае и в июне. И тогда же, по неофициальной информации, Вашингтон намерен выйти из ядерного соглашения с Ираном, что тоже принесет европейскому бизнесу миллиардные убытки.

Евросоюзу не нужна изоляция России

"Санкционная политика стран Запада неодинакова, — пояснил РИА Новости руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский. — США пытаются изолировать нашу страну от мировой экономики. ЕС придерживается другой стратегии — ему это попросту экономически невыгодно".

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Вашингтон постоянно объявляет о все новых санкциях против Москвы. В европейских столицах после 2014 года дополнительных ограничений не вводили. ЕС лишь продлевает действие уже принятых санкций.

"ЕС старается придерживаться собственного курса и не желает, чтобы США навязывали санкционные меры всем своим партнерам. Париж и Берлин нуждаются в более сдержанной политике. Германия, например, проявляет нелояльность к США, помогая прокладывать газопровод "Северный поток — 2". В этом проекте участвуют и французы", — заявил Рубинский.

По его мнению, Макрон в Вашингтоне собирается настаивать на своем, поэтому переговоры предстоят сложные.

Финансовые потери и риск рецессии

В ожидании итогового решения Белого дома европейцы подсчитывают, какие потери понесут от новых санкций, если те вступят в силу. Российско-немецкая торговая палата оценила убытки ФРГ от действий США в миллиарды евро за несколько лет. В данный момент аналитики работают над докладом, где перечислят компании, которым грозит наибольший ущерб.

Восточный комитет немецкой экономики, представляющий Федерацию немецкой промышленности (BDI), проанализировал только краткосрочные потери: речь идет о разрыве контрактов на поставки алюминия стоимостью в сотни миллионов долларов. Кроме того, не ясно, чем в сжатые сроки заменить эти поставки.

Переговоры европейских лидеров с Трампом проходят на фоне снижения темпов экономического роста в Евросоюзе. В Старом Свете завершается продлившийся последние 20 месяцев локальный евробум. Риск рецессии заставляет лидеров ЕС болезненнее воспринимать возможные финансовые потери. По данным Немецкого института по исследованию микроэкономики и экономической конъюнктуры (IMK), вероятность начала спада производства в 2018 году — 32 процента. Новые антироссийские санкции в этой ситуации совершенно некстати.