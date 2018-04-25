15:41 25 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Архивное фото Капитолия в Вашингтоне

"Уломать" Вашингтон: Евросоюз просит смягчить санкции против России

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Аналитика
Получить короткую ссылку
47 0 0

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель выступают против очередных антироссийских санкций, принятых в апреле.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik, Игорь Гашков. Лидеры Франции и Германии обратились к Вашингтону с просьбой о смягчении антироссийских санкций, принятых в апреле нынешнего года.Европу не устраивают американские ограничения на производителей алюминия: это нарушит цепочки поставок, в частности, для таких компаний, как BMW и Airbus. Убедят ли лидеры ЕС Вашингтон пойти на уступки — об этом в материале обозревателя РИА Новости.

Под дружественным огнем США

Инициативу взял на себя Париж. Французский лидер первым отправился с визитом в Вашингтон, чтобы обсудить с Дональдом Трампом "алюминиевые" санкции, а также другой чувствительный сюжет — иранское ядерное досье.

Американский флаг
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Новый железный занавес: США повторяют ошибку СССР

Следом в США прибывает Ангела Меркель. К общему демаршу европейцев намерены присоединиться Рим и, по неподтвержденным данным, Лондон. В эти дни решается, явится ли Тереза Мэй к Трампу лично или ограничится телефонным звонком.

Европейские союзники упрекают Белый дом в экономическом эгоизме. От 30 до 40 процентов алюминия в Европу поставляет Россия. Ведущие компании Старого Света, например Volkswagen, могут пострадать лишь из-за своих давно налаженных экономические связей. Лидеры Франции, Германии и Италии считают, что формулировки новых антироссийских санкций необходимо пересмотреть.

В противном случае Европа скоро столкнется с дефицитом алюминия. Времени на переговоры немного: санкции, на которых настаивают США, должны вступить в силу в мае и в июне. И тогда же, по неофициальной информации, Вашингтон намерен выйти из ядерного соглашения с Ираном, что тоже принесет европейскому бизнесу миллиардные убытки.

Евросоюзу не нужна изоляция России

"Санкционная политика стран Запада неодинакова, — пояснил РИА Новости руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский. — США пытаются изолировать нашу страну от мировой экономики. ЕС придерживается другой стратегии — ему это попросту экономически невыгодно".

Скованные одной целью?>>>

Вашингтон постоянно объявляет о все новых санкциях против Москвы. В европейских столицах после 2014 года дополнительных ограничений не вводили. ЕС лишь продлевает действие уже принятых санкций.

"ЕС старается придерживаться собственного курса и не желает, чтобы США навязывали санкционные меры всем своим партнерам. Париж и Берлин нуждаются в более сдержанной политике. Германия, например, проявляет нелояльность к США, помогая прокладывать газопровод "Северный поток — 2". В этом проекте участвуют и французы", — заявил Рубинский.

По его мнению, Макрон в Вашингтоне собирается настаивать на своем, поэтому переговоры предстоят сложные.

Финансовые потери и риск рецессии

В ожидании итогового решения Белого дома европейцы подсчитывают, какие потери понесут от новых санкций, если те вступят в силу. Российско-немецкая торговая палата оценила убытки ФРГ от действий США в миллиарды евро за несколько лет. В данный момент аналитики работают над докладом, где перечислят компании, которым грозит наибольший ущерб.

Александр Гусев
© Sputnik /
Гусев: США не разрешат Германии отменить антироссийские санкции

Восточный комитет немецкой экономики, представляющий Федерацию немецкой промышленности (BDI), проанализировал только краткосрочные потери: речь идет о разрыве контрактов на поставки алюминия стоимостью в сотни миллионов долларов. Кроме того, не ясно, чем в сжатые сроки заменить эти поставки.

Переговоры европейских лидеров с Трампом проходят на фоне снижения темпов экономического роста в Евросоюзе. В Старом Свете завершается продлившийся последние 20 месяцев локальный евробум. Риск рецессии заставляет лидеров ЕС болезненнее воспринимать возможные финансовые потери. По данным Немецкого института по исследованию микроэкономики и экономической конъюнктуры (IMK), вероятность начала спада производства в 2018 году — 32 процента. Новые антироссийские санкции в этой ситуации совершенно некстати.

По теме

Депутат Госдумы рассказал об ответе России на санкции США
Трамп ввел санкции против доллара: чего теперь ждать?..
Санкции США против России: почему Вашингтон снова просчитался
Теги:
алюминий, антироссийские санкции, отмена, инициатива, ЕС, президент США Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Канцлер Германии Ангела Меркель, Вашингтон, Евросоюз, Германия, Москва, США, Брюссель, Франция, Россия, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Член экипажа американского танка M1 Abrams
    Больше некуда

    В Минобороны Латвии заявили, что балтийская страна на сегодняшний день не видит необходимости увеличивать военное присутствие НАТО на ее территории.

  • Александр Удальцов, посол РФ в Литве
    Литовский тупик

    Российский посол в Литве назвал нелепыми заявления Вильнюса о том, что действия по улучшению двусторонних отношений должны идти с российской стороны

  • Участники учений Locked Shields, организованных НАТО в Центре киберзащиты в Таллинне
    Кибернетический щит

    НАТО тестирует на Эстонии мощь своей киберзащиты: батальон штаба и связи Сил обороны республики проводит международные учения "Сомкнутые щиты".

  • Обнаруженные белорусские сигареты
    Закурить не найдется?

    Огромный склад контрабандных сигарет из Беларуси обнаружен в Литве – общая стоимость контрабандного товара превышает 660 тысяч евро.

  • Альянс патриотов Грузии проводит акцию протеста
    В новом статусе

    Вице-спикер парламента Грузии настаивает на предоставлении статуса официальной делегации депутатам, которые отправляются на переговоры в Москву.

  • Встреча в АГУ с китайской делегацией
    Обмен знаниями

    Китайцы намерены открыть центр в абхазском университете – чему будут учиться студенты из КНР, и чему станут обучать преподаватели из Поднебесной?

  • Арестованный в наручниках, фото из архива
    Особо опасен

    В Азербайджане задержали особо опасного преступника, обвиняемого в двойном убийстве, который 16 лет скрывался от российских властей.

  • Автомобиль дорожной полиции Армении
    Смертельное ДТП

    На окраине Еревана пьяный мужчина за рулем Мерседеса сбил пятерых человек, один из них погиб на месте, второй скончался по дороге в больницу.

  • Стопка книг
    Учиться по-новому

    Парламент Казахстана одобрил проект закона об оптимизации работы вузов страны. Как изменится высшее образование в республике?

  • Газовые линии
    Газификация страны

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказал, когда в стране начнется строительство газораспределительных сетей.

  • Член экипажа американского танка M1 Abrams
    Больше некуда

    В Минобороны Латвии заявили, что балтийская страна на сегодняшний день не видит необходимости увеличивать военное присутствие НАТО на ее территории.

  • Александр Удальцов, посол РФ в Литве
    Литовский тупик

    Российский посол в Литве назвал нелепыми заявления Вильнюса о том, что действия по улучшению двусторонних отношений должны идти с российской стороны

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Магазин атрибутики ЧМ-2018 по футболу в Калининграде
Сотни человек в купальных костюмах катались на лыжах и сноубордах в Иркутской области
Сотни отдыхающих в купальниках прокатились на сноубордах в горах
История мячей ЧМ по футболу
История футбола: как менялись мячи

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться