Политический прогноз на выборы в Кишиневе: одним туром не обойтись

Эксперты склонны считать, что схватка за кресло в кишиневской мэрии будет ожесточенной - народ устал от вранья и беззакония во властных кабинетах столичной мэрии и ждет, что городскую администрацию возглавит кандидат, который перестанет лицемерить.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Избирательная кампания в Кишиневе в самом разгаре! Еще бы — столица 20 мая выбирает нового мэра.

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Дорин Киртоакэ, "руливший" городской администрацией около десяти лет, оставил такой "неизгладимый след" в облике столицы, что жители устали от разрушенных дорог, разбитых тротуаров, неосвещённых улиц. При этом эксперты считают, что однозначного ответа избиратели на участках не дадут. Иными словами – без второго тура не обойтись, а схватка за кресло в кишиневской администрации будет ожесточенной.

Народ устал от лицемерия политиков, считает юрист и аналитик Павел Мидриган.

"Люди ждут, что городскую администрацию возглавит кандидат, который не будет лгать. А то, к примеру, придет кандидат на ТВ делать шоу, а за спиной у него – темные делишки. А я бы хотел видеть честного мэра, который прямо скажет, что не станет воровать. И потом в самом деле этого не будет делать" — отметил Мидриган.

По его словам, мэру нужна деловая хватка и компетенция.

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"Ценю людей честных, которые не врут. Большая проблема заключается в том, что некоторые чиновники забывают о чести и достоинстве, которые должны украшать управленца. Поэтому люди и разочаровываются в политиках. Посмотрите, как город рвут на части. Настоящие акулы! Мэр должен это все прекратить! Он должен собрать гражданское общество, специалистов в мэрии и должен подробно рассказать, что собирается делать. А у нас что? Половина родни сидит в мэрии, носят кофеек к себе на стол, на этом их работа заканчивается", — возмутился Мидриган.

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При этом политолог считает: всех под одну гребенку уравнивать нельзя.

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"Чтобы никому не было обидно, скажу: в мэрии много приличных, грамотных людей. Но там есть компания, которая занимается одним, по их же словам, друзья, – "бабло стрижет"! Помните, что сказал Гамрецкий? Если он откроет рот — половина примэрии сядет. Я хочу такого примара, который наведет порядок. Пусть это будет женщина, пусть — мужчина, путь хоть "инопланетянин"! Без разницы. Горожанам нужен человек, к которому люди будут иметь доверие," — заключил Мидриган.

Толчком, спровоцировавшим проведение внеплановых выборов в Кишиневе, послужила отставка с поста мэра столицы Дорина Киртоакэ. Этому шагу предшествовало открытие на него уголовного дела о платных парковках в Кишиневе и отстранение от должности на время следствия. Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет подряд