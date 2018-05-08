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Это страшное слово "альтернатива": почему на Западе боятся Sputnik

© Sputnik / Александр Демьянчук
Аналитика
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Обозреватель Владимир Корнилов разбирается, почему RT и Sputnik стали объектом постоянных атак со стороны Запада.

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Атаками на российские СМИ никого не удивишь — чего стоит только история с наклеиванием ярлыка "иностранный агент" на RT и Sputnik в США. Но сейчас эта кампания приобретает уже откровенно гротескные формы. Очень показательна в этом смысле статья "После недели российской пропаганды я подвергала сомнению все", опубликованная под видом журналистского расследования на сайте американской публичной информслужбы PBS

Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян
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"Расследование" заключалось в том, что автор, Элизабет Флок, заставила себя сесть на "информационную диету": целую неделю узнавала о новостях исключительно из эфира российского радио. Правда, попутно гуглила полученную информацию. И, похоже, открыла для себя немало полезного.

На третий день "диеты" она узнала о нашумевшей истории с фейковыми показаниями кувейтской девочки Наиры, послужившими поводом для западных атак против Ирака. И внезапно для себя обнаружила, что "начала в это верить".

Статья содержит массу фактических ошибок и откровенных фейков относительно России. Так, Флок сообщила своим читателям, что в 1920-е годы "предшественник КГБ" располагал целым отделом, специализирующимся на дезинформации. И даже процитировала главу отдела полковника Рольфа Вагенбрета. А ведь автору статьи достаточно было залезть в тот же гугл, чтобы выяснить: полковник Вагенбрет никакого отношения к КГБ не имел, он возглавлял (причем не в 1920-е, а с 1966 по 1990 год) департамент X Министерства госбезопасности ГДР, известного миру как Штази. Но зачем так глубоко копать? 

Армен Гаспарян
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Главный же смысл статьи заключается в том, что, слушая в течение недели радио Sputnik, Флок узнала для себя много нового о событиях в Сирии, о чем она ни разу не слышала в мейнстримовых СМИ. И это ее ужаснуло.

Например, показания сирийского мальчика об инсценировке "химической атаки" в Думе. Флок возмутилась, что некоторые мейнстримовые СМИ Запада подхватили эту "российскую пропаганду" — в частности, известный британский журналист Роберт Фиск в The Independent. Он, в отличие от своих коллег, вел прямой репортаж с места событий, опросил участников "атаки", но раз его выводы разошлись с тем, что Флок слышала от мейнстримовых СМИ, все это "российская пропаганда".

Стоп-кадр из видеорепортажа Белых касок о предполагаемой химической атаке в Думе
Стоп-кадр из видеорепортажа "Белых касок" о предполагаемой химической атаке в Думе

Девственно чистая вера в "единственно правильный" нарратив защищает американскую журналистку от сомнений и альтернативы. Видно, что Флок и Фиск учились журналистике в разные эпохи.

Да, еще в 1990-е практически любые курсы для начинающих западных репортеров начинались с совета: "Подвергай все сомнению". 

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян. Архивное фото
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Будущим корреспондентам постоянно напоминали: вы не обязаны доверять официальному лицу только потому, что он занимает высокую должность, вы должны искать альтернативные источники информации, приводить другие мнения. Но времена изменились, слово "альтернатива" чуть ли не предано анафеме.

Впрочем, это слово часто звучит на Западе в информационной кампании против российских СМИ, прежде всего RT и Sputnik. Но исключительно в негативном контексте.

В 2016 году два известных "крестоносца" этой кампании — считающиеся на Западе "специалистами по России" Эдвард Лукас и Энн Эпплбаум — опубликовали в The Washington Post программную статью о том, как следует бороться с "российской дезинформацией"

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik / Виталий Белоусов
Симоньян прокомментировала новые нападки на Sputnik и RT

Они попытались объяснить, что же изменилось с 1990-х. По их мнению, перестала работать бизнес-модель, которая поддерживала СМИ. В результате западная журналистика оказалась плохо финансируемой, а доступность информации затруднила людям возможность судить о корректности того, что они видят и читают. И вот тут-то "авторитарные режимы" России и частично Китая "начали массированно инвестировать в производство альтернативы". В пример приводились Sputnik и RT.

То есть Лукас и Эпплбаум поняли, что их меньше читают и, соответственно, за их продукцию меньше платят (а уж Лукас, много лет проработавший редактором журнала The Economist, одного из основных рупоров западного истеблишмента, разбирается в показателях читательского интереса к своему творчеству). И, вместо того чтобы поискать причины в себе, решили объяснить все зловредной "альтернативой" в виде российских СМИ (кстати, гораздо меньше финансирующихся, чем западная информационная машина). Вот они и объявили персональную вендетту этим СМИ.

С тех пор это подхватили многие "кремленологи" и политики. Подобные обвинения (чаще всего совершенно абсурдные) можно услышать от кого угодно. К примеру, спикер НАТО Оана Лунгеску в прошлом году сообщила: российские СМИ "запутывают людей", "разделяют общественное мнение, подрывают нашу способность понимать, что происходит, и в результате — принимать решения".

То есть проблема, с точки зрения НАТО, в том, что из-за Sputnik и RT в западной аудитории нет единомыслия. Возникают сомнения в "единственно правильной точке зрения", дружно навязываемой мейнстримовыми СМИ. Раньше, в те же 1990-е, Запад стеснялся признаться в наличии обязательной "линии партии". Теперь не стесняется.

"Вы всегда столкнетесь там с альтернативным нарративом об Украине", — пишет о Sputnik сайт "ЕС против дезинформации", созданный Евросоюзом якобы для "борьбы с кремлевской пропагандой". Что же плохого в том, что читателя знакомят с разными точками зрения? А то, что есть "правильный" и "неправильный" нарратив.

Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik

Этот сайт попытался обобщить, чем Западу не нравятся российские СМИ, и выделил три основных пункта.

 

  1. Российские СМИ финансируются государством, а стало быть, не могут быть независимыми. И это говорится на сайте, полностью оплачиваемом европейскими налогоплательщиками.
  2. Они не беспристрастны. Сказано на сайте, созданном для освещения лишь того самого одного, "единственно правильного", нарратива.
  3. Они распространяют фейковые новости. Пишет сайт, попавшийся на откровенных фейках относительно голландских СМИ, за что его теперь требуют закрыть.

 

Информационная кампания (к ней уже вполне применимо слово "истерия") против Sputnik и RT выглядит все более гротескно. Видимо, сказывается "недофинансированность" западной журналистики, о чем сетовал Лукас. 

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik / Ramil Sitdikov
"Мы ребята с юмором": Симоньян прокомментировала статус иноагента RT

Воюя с RT и Sputnik, западные журналисты и политики боятся не столько эти СМИ — уж тот же Лукас прекрасно знает, что их бюджеты несопоставимы с колоссальными бюджетами западных медиа. Боязнь правды, альтернативы, непонимания ситуации — вот что движет западным истеблишментом на протяжении последних лет. Они действительно не понимают, почему проигрывают на каждом шагу, почему проиграны последние выборы в США, почему получился Brexit (список можно долго продолжать). И искренне боятся этого непонимания.

В 2016-м (году самых тяжелых потрясений для западного истеблишмента) опрос социологической компании IPSOS-Mori выявил, что новостям от своих парикмахеров доверяют 68 процентов британцев, а от журналистов — лишь 24 процента. Такие же тенденции прослеживаются почти во всех странах Запада.

Уровень западной журналистики действительно резко упал в последние годы (о чем свидетельствует и "расследование" от Флок), корреспонденты превратились в слепой инструмент трансляции лишь одного официозного нарратива. Ясно, что читатель это чувствует и отворачивается от такого рода СМИ. Но высказывать претензии к самим себе журналисты не могут. Вот и пытаются объяснить все "иноземным вторжением". Ведь гораздо легче обвинить RT или Sputnik, чем осознать истинные причины проблем собственного общества.

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Теги:
атаки, опасения, пропаганда, альтернатива, СМИ, RT, Sputnik, Владимир Корнилов, Запад
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