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Чем пахнет новый Кодекс о ТВ и радио, или куда стремится Молдова

© Fotolia / Mihajlo Maricic
Аналитика
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Новые поправки в Кодекс о телерадиовещании обеспокоили представителей молдавской прессы: проблемы и будущее журналистики обсуждались на конференции "СМИ в Молдове: за гранью выживания".

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. После скандальных поправок в Кодекс о телевидении и радиовещании Молдовы, которые запретили ретрансляцию российских информационных и аналитических телепередач, документ решили опять дополнить.

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Представители молдавских СМИ опасаются, что новый Кодекс аудиовизуальных услуг приведет к цензуре. Многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются представители прессы в республике, а также будущее журналистики в стране обсуждались на конференции "СМИ в Молдове: за гранью выживания", которая прошла в субботу в Кишиневе.

Мероприятие было организовано комиссией по СМИ и связям с общественностью Совета гражданского общества при президенте. В конференции приняли участие представители центральных и региональных СМИ, в том числе из Гагаузии и Приднестровья.

Что говорит президент?

"Сказать, что на медийном рынке Молдовы проблемы — это ничего не сказать. И это не только в Кишиневе, но и в регионах. Знаем, в какой ситуации сейчас находятся наши региональные СМИ ", — заявил лидер республики Игорь Додон.

По его словам, "новый проект аудиовизуального кодекса, который прошел первое чтение в парламенте и который сейчас находится на обсуждении в Брюсселе и разных международных структурах, создает очень большие проблемы".

"Выражена глубокая озабоченность в связи с новым Кодексом аудиовизуальных услуг Республики Молдова, который фактически вводит цензуру в медийном пространстве страны", — отметил Додон.

Он добавил, что законопроект разработан правящей коалицией, которая позиционирует себя как проевропейская, но нарушает все возможные европейские нормы.

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"В конце июня — начале июля предусмотрено получение ответа от международных структур. Даже если в июле парламент проголосует за этот проект во втором чтении, то я могу задержать его как минимум на 30 дней. Если этот закон не будет соответствовать национальным интересам Молдовы, то, безусловно, я его не промульгирую", — подчеркнул Додон.

По его словам, есть вероятность, что до последнего заседания парламента нынешнего созыва (конец июля, а осенью в стране пройдут парламентские выборы) Кодекс в той форме, что он был проголосован в первом чтении, депутаты утвердить не успеют.

"Есть идея создать Фонд поддержки местной и региональной прессы. Если мы не поможем региональным СМИ, то их просто не станет. Нельзя этого допустить", — сказал Додон.

Что нужно знать о новом Кодексе?

Как заявил на конференции депутат парламента Молдовы от фракции Партии социалистов Влад Батрынча, практически все участники публичных слушаний по поводу выработки Кодекса о телерадиовещании в новой редакции, в том числе, представители общественного телевидения Moldova 1, высказались о том, что данный проект абсолютно не соответствует реалиям республики.

"Впервые вводится цензура и жесткий контроль над редакционной политикой, которые предусматривают 40% местного контента, и 50% контента, произведенного либо в европейских государствах, либо в странах, подписавших конвенцию о трансграничном телевидении", — констатировал Батрынча.

По его словам, новым требованиям не соответствует практически ни одно молдавское ТВ. Переход и работа в таком формате очень дорогостоящи, добавил депутат.

"В итоге это может привести к тому, что большинство ТВ в Молдове, которые не будут соответствовать этим критериям, станут функционировать за рамками нового Кодекса", — сказал Батрынча.

Он отметил, что "при этом существует прямое и идеологическое вмешательство в тот контент ТВ, и практически уводится за рамки закона весь телевизионный контент, производимый на русском языке — на языке, на котором 70% населения Республики Молдова привыкли смотреть медийные продукты".

"Слушания, которые проводились ранее не нашли никакой поддержки со стороны экспертов — ни одно приглашенное лицо не высказалось "за". Более того высказались против этого Кодекса и состав комиссии по аудивизуалу, которые заявили, что в данном случае КСТР не готов имплементировать те вещи, которые предусмотрены в новом Кодексе", — добавил Батрынча.

Студия вещания телеканала Россия на страны ближнего зарубежья
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Новая версия Кодекса предусматривает и то, что любой член КСТР теперь может отозвать лицензию у телеканала без необходимости решения суда.

"Новый Кодекс не демократичный, не правовой…Мы обратились в Совет Европы и во все компетентные органы. Убеждены, что заключение этих структур будет негативным. Потому что этот проект абсолютно неевропейский. Сделаем все возможное, чтобы максимально отложить принятие Кодекса во втором чтении", — сказал депутат.

СМИ на грани выживания

Представитель тараклийского телевидения NTS констатировал, что с учетом грядущих изменений, компания, скорее всего, будет закрыта.

"Учитывая, что в Тараклии нет развитой экономики, нет рекламы наше будущее таково — дожить бы до конца года. Мы транслируем два канала болгарский и "Мир" все по контракту. "Мир" — телеканал СНГ и к нему не было претензий, но КСТР порекомендовал стараться уходить от "Мира" и обращаться к болгарским каналам", — отметил он.

По его словам, в регионе, где вещает телеканал, проживают не только болгары, но и гагаузы, украинцы. "Естественно они не знают болгарского языка… Нас на телевидении работает всего три человека — как заполнить эфир?", — сказал представитель NTS.

Теги:
запрет сми, цензура, кодекс, журналисты
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