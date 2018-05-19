Чем пахнет новый Кодекс о ТВ и радио, или куда стремится Молдова

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. После скандальных поправок в Кодекс о телевидении и радиовещании Молдовы, которые запретили ретрансляцию российских информационных и аналитических телепередач, документ решили опять дополнить.
Представители молдавских СМИ опасаются, что новый Кодекс аудиовизуальных услуг приведет к цензуре. Многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются представители прессы в республике, а также будущее журналистики в стране обсуждались на конференции "СМИ в Молдове: за гранью выживания", которая прошла в субботу в Кишиневе.
Мероприятие было организовано комиссией по СМИ и связям с общественностью Совета гражданского общества при президенте. В конференции приняли участие представители центральных и региональных СМИ, в том числе из Гагаузии и Приднестровья.
Что говорит президент?
"Сказать, что на медийном рынке Молдовы проблемы — это ничего не сказать. И это не только в Кишиневе, но и в регионах. Знаем, в какой ситуации сейчас находятся наши региональные СМИ ", — заявил лидер республики Игорь Додон.
По его словам, "новый проект аудиовизуального кодекса, который прошел первое чтение в парламенте и который сейчас находится на обсуждении в Брюсселе и разных международных структурах, создает очень большие проблемы".
"Выражена глубокая озабоченность в связи с новым Кодексом аудиовизуальных услуг Республики Молдова, который фактически вводит цензуру в медийном пространстве страны", — отметил Додон.
Он добавил, что законопроект разработан правящей коалицией, которая позиционирует себя как проевропейская, но нарушает все возможные европейские нормы.
По его словам, есть вероятность, что до последнего заседания парламента нынешнего созыва (конец июля, а осенью в стране пройдут парламентские выборы) Кодекс в той форме, что он был проголосован в первом чтении, депутаты утвердить не успеют.
"Есть идея создать Фонд поддержки местной и региональной прессы. Если мы не поможем региональным СМИ, то их просто не станет. Нельзя этого допустить", — сказал Додон.
Что нужно знать о новом Кодексе?
Как заявил на конференции депутат парламента Молдовы от фракции Партии социалистов Влад Батрынча, практически все участники публичных слушаний по поводу выработки Кодекса о телерадиовещании в новой редакции, в том числе, представители общественного телевидения Moldova 1, высказались о том, что данный проект абсолютно не соответствует реалиям республики.
"Впервые вводится цензура и жесткий контроль над редакционной политикой, которые предусматривают 40% местного контента, и 50% контента, произведенного либо в европейских государствах, либо в странах, подписавших конвенцию о трансграничном телевидении", — констатировал Батрынча.
По его словам, новым требованиям не соответствует практически ни одно молдавское ТВ. Переход и работа в таком формате очень дорогостоящи, добавил депутат.
"В итоге это может привести к тому, что большинство ТВ в Молдове, которые не будут соответствовать этим критериям, станут функционировать за рамками нового Кодекса", — сказал Батрынча.
Он отметил, что "при этом существует прямое и идеологическое вмешательство в тот контент ТВ, и практически уводится за рамки закона весь телевизионный контент, производимый на русском языке — на языке, на котором 70% населения Республики Молдова привыкли смотреть медийные продукты".
"Слушания, которые проводились ранее не нашли никакой поддержки со стороны экспертов — ни одно приглашенное лицо не высказалось "за". Более того высказались против этого Кодекса и состав комиссии по аудивизуалу, которые заявили, что в данном случае КСТР не готов имплементировать те вещи, которые предусмотрены в новом Кодексе", — добавил Батрынча.
"Новый Кодекс не демократичный, не правовой…Мы обратились в Совет Европы и во все компетентные органы. Убеждены, что заключение этих структур будет негативным. Потому что этот проект абсолютно неевропейский. Сделаем все возможное, чтобы максимально отложить принятие Кодекса во втором чтении", — сказал депутат.
СМИ на грани выживания
Представитель тараклийского телевидения NTS констатировал, что с учетом грядущих изменений, компания, скорее всего, будет закрыта.
"Учитывая, что в Тараклии нет развитой экономики, нет рекламы наше будущее таково — дожить бы до конца года. Мы транслируем два канала болгарский и "Мир" все по контракту. "Мир" — телеканал СНГ и к нему не было претензий, но КСТР порекомендовал стараться уходить от "Мира" и обращаться к болгарским каналам", — отметил он.
По его словам, в регионе, где вещает телеканал, проживают не только болгары, но и гагаузы, украинцы. "Естественно они не знают болгарского языка… Нас на телевидении работает всего три человека — как заполнить эфир?", — сказал представитель NTS.