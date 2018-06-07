Новое оружие Запада: как против России применяют боевую глупость

"Сценарий" развертывания событий был отработан на многочисленных предыдущих информационных поводах, пишет журналист РИА Новости.
Самые "сочные" пассажи (главным из которых стало заявление о потере Россией "даже Омска и Томска, не говоря уже о Санкт-Петербурге", в случае военного нападения на прибалтийскую республику) широко растиражировали российские СМИ. За этим последовали комментарии разной степени остроумия и ехидства от российских политиков и экспертов, а также многочисленные аналитические публикации.
Фактически за последние годы в мире сложился целый медиажанр, посвященный обличениям России и исходящих от нее угроз. Только если в самой России они проходят по линии политических анекдотов, то по ту сторону границы все это подается с самым серьезным выражением лица.
При этом в России все-таки принято разделять антироссийские выпады со стороны представителей ключевых мировых держав и тех стран, что зачисляют во "второй эшелон". Заявления, поступающие из США или Германии, заведомо воспринимаются иначе, нежели те, что исходят с постсоветского пространства или из остальной Восточной Европы.
Позиция вторых автоматически списывается на загогулины исторической судьбы этих стран, которые обернулись тяжелыми национальными комплексами и взятием на себя роли грустного клоуна на международной арене.
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Снисходительно-пренебрежительное отношение к восточноевропейским русофобам в стиле "что с них взять" как бы подразумевает наличие и другого типа оппонентов, куда более высокого качества — умных, проницательных, образованных, глубоко и нестандартно мыслящих.
Проблема в том, что подобная репутация "старого" Запада держится в России на остатках воспоминаний о титанах прошлого, пусть и антироссийски настроенных: от Киссинджера до Джорджа Буша — старшего. А реальность все больше входит в противоречие с формировавшимся ранее представлением.
Одновременно с заявлениями бывшего президента Эстонии увидело свет интервью Владимира Путина австрийской телерадиокомпании ORF накануне визита российского лидера в Вену. Беседа оказалась странной.
Проблема с австрийским журналистом оказалась не в том, что тот был, очевидно, антироссийски настроен и напорист до агрессивности. Это как раз привычно. Проблема в том, что Армин Вольф оказался просто непрофессионален.
Если интервьюируемый должен не меньше десяти раз (в буквальном смысле десяти) попросить дать ему договорить, чтобы высказать свою мысль, причем в попытке вразумления вынужден перейти на родной язык журналиста, это говорит просто о некомпетентности последнего. На таком фоне прочие многочисленные тонкости прошедшей беседы, демонстрирующие печальный профессиональный уровень журналиста, уже отходят на второй план.
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Причем нет сомнения, что Вольф был целенаправленно выбран для ведения интервью как наиболее профессионально соответствующий поставленной задаче специалист. При этом мы помним, что это был представитель той самой "старой" Европы с великодержавным бэкграундом, что, видимо, и позволяет Австрии до сих пор вести самостоятельную игру на мировой арене.
На этом фоне происходят красочные события в других частях западного мира — от дела Скрипалей, которое оказалось настолько позорно сшито, что британцы его старательно теперь заметают под коврик, до работы в Нидерландах следственной комиссии по катастрофе боинга над Донбассом, от результатов которой почти презрительно отмахнулась Малайзия.
В результате возникает закономерный вопрос: а в чем, собственно, разница между делами Бабченко и Скрипаля, между заявлениями Тоомаса Хендрика Ильвеса и Билла Клинтона — и есть ли она в реальности, эта разница?
До последнего времени можно было себя успокаивать, что все чаще проявляющаяся открытая и вопиющая некомпетентность в действиях Запада на международной арене все-таки остается исключением из правил, а на самом деле за кулисами сохраняет свое влияние интеллектуальный и высококвалифицированный костяк правящего класса, который реализует сложные и непостижимые для рядового человека комбинации и интриги.
Но сквозь морок привычных представлений и традиционных установок все отчетливее проступает откровенно пугающая реальность, игнорировать которую не получается: это все по-настоящему.
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Австрийская телекомпания прислала для интервью с Путиным вопиюще неквалифицированного журналиста просто потому, что никого лучше у нее нет. Британские спецслужбы разыграли дело Скрипаля как сумели, а их украинские коллеги последовали их примеру тоже как смогли. А бывший американский журналист, он же бывший президент Эстонской Республики, господин Ильвес действительно является лучшим продуктом подготовки национальных кадров по борьбе с Россией США второй половины XX века.
В этой ситуации куда более актуальной, нежели подшучивание над очередными антироссийскими выходками западных партнеров, становится выработка стратегии по нейтрализации исходящих от них угроз, порождаемых не изощренным злым гением, а банальной глупостью и непрофессионализмом.
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