Будущая встреча Путина и Трампа: Болтон приехал в Москву готовить почву

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в среду проведет в Москве переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым: они подготовят почву для встречи Трампа и Путина.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Визит советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Россию "обрастает" новыми деталями и подробностями. В совете национальной безопасности США, анонсируя поездку американского чиновника в Москву, заявили, что Болтон обсудит с российскими партнерами "потенциальную встречу" между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Филиппов Ошибка Дональда Трампа

Контакты между Москвой и Вашингтоном по подготовке переговоров на высшем уровне заметно активизировались после того, как в середине июня Трамп в одном из интервью выразил надежду, что вскоре может встретиться с Путиным. Чиновники из администрации США рассчитывают на то, что встреча двух лидеров состоится в июле, до или после саммита НАТО.

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В Москве пока не подтверждают, но и не опровергают подготовку встречи на высшем уровне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами прямо не ответил на вопрос, будет ли Болтон принят в среду в Кремле, заявив, что если все-таки Путин с ним встретится, то "мы вам сообщим".

ШИРОКИЙ КРУГ ВОПРОСОВ

Основной целью визита Болтона в Москву является подготовка саммита президентов, но обойтись без обсуждения как актуальных международных проблем, так и с лихвой их накопившихся в двусторонних отношениях не получится.

Как неоднократно подчеркивали в Москве, к встрече Путина и Трампа необходимо сформулировать позитивную содержательную часть, а сама повестка таких переговоров должна быть "всеобъемлющей". Сюда можно отнести и переговоры по стратегической стабильности, тематику нераспространения, ситуацию в Сирии, на Украине, арабо-израильское урегулирование, проблемы вокруг Ирана и КНДР.

По словам Пескова, российская сторона на переговорах в Москве с Болтоном хочет обсудить вопросы международной стабильности и безопасности, тематику разоружения, региональные проблемы и российско-американские отношения. Кроме того, как сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, РФ рассчитывает обсудить с советником американского лидера сирийскую тематику, палестино-израильское урегулирование.

ПОДГОТОВКА ПЕРЕГОВОРОВ ТРАМПА И ПУТИНА

Официальных заявлений о том, где и когда может пройти саммит Путина и Трампа, пока не делалось ни с одной, ни с другой стороны. Отсутствие официальных данных компенсируется многочисленными утечками в СМИ.

Так, в начале июня сообщалось, что чиновники из администрации США рассчитывают: встреча состоится или до саммита НАТО, который пройдет 11 июля в Брюсселе, или после поездки Трампа в Великобританию, которая, как ожидается, пройдет сразу после саммита. Даже прозвучала версия, что, скорее всего, местом встречи станет Вена, так как там находится штаб-квартира ОБСЕ, членами которой являются США и Россия".

Позже в СМИ просочилась информация, что встреча Трампа и Путина состоится после визита американского президента в Великобританию 13 июля. Якобы стороны достигли предварительного соглашения по поводу того, что логистически для встречи будет более удобна другая принимающая страна, но уже не Австрия.

В Москве, комментируя сообщения СМИ, заявили, что "на утечки не реагируют, но то, что всегда готовы к контактам, это всем известно".

Вена в материалах различных европейских и американских СМИ звучит не случайно — канцлер Себастьян Курц во время визита Путина в Австрию предложил российскому лидеру своего рода посредничество в налаживании отношений России и США и проявил готовность предоставить площадку в будущем для организации встречи на высшем уровне. Песков позже сообщил журналистам, что во время переговоров Путина и Курца возможность проведения встречи с Трампом в Вене действительно обсуждалась.

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Во вторник, накануне визита Болтона в Москву, Лавров поговорил по телефону с Курцем, обсуждалось, по сообщению российского МИД, "сотрудничество двух стран в международных делах".

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Еще одним местом возможной встречи Трампа и Путина называют Хельсинки. В частности, во вторник издание Politico со ссылкой на американского чиновника сообщило, что в настоящий момент именно этот город рассматривается в качестве места саммита.

Последний раз Путин и Трамп встречались "на полях" саммита АТЭС во Вьетнаме в ноябре прошлого года, а до этого — в Гамбурге на саммите G20. После этого лидеры в телефонном разговоре в марте текущего года подтвердили обоюдную заинтересованность встретиться снова, но дальше разговоров дело долгое время не шло.

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ЯСТРЕБ

В большинстве случаев встречи лидеров предваряют переговоры глав внешнеполитических ведомств. Закономерно было бы ожидать и переговоров министров иностранных дел РФ и США как подготовительного шага перед саммитом. Тем более, что после назначения на пост госсекретаря США Майк Помпео так и не встречался со своим коллегой Сергеем Лавровым.

Но в данном случае важен контекст внутриполитического противостояния в США, и выбор был сделан в пользу жесткого консерватора и ястреба Болтона, считает глава центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН, академик Алексей Арбатов.

По его словам, Болтон — "самый жесткий и консервативный, пользующийся крайне негативной репутацией человек, тот, кого не любят и американские либералы, и демократы".

"Его считают фигурой разрушения. Поэтому его поездка в Москву не вызовет критику со стороны ни тех, ни других, и не будет расценена как попытка умиротворения России или поиска каких-то взаимоприемлемых компромиссов. Его репутация ястреба — безупречна. И поэтому в отличие от многих других он неуязвим для критики тех, кто настроен категорически против России. Вот почему его выбрали", — сказал Арбатов.

Джон Болтон, консерватор с репутацией "ястреба" и пышными усами, которые, по слухам, очень не нравились Трампу, занял должность советника главы государства по национальной безопасности в начале апреля.

Экс-заместитель госсекретаря и экс-постпред США, Болтон считается непримиримым неоконсерватором. Он всегда оставался категоричен и в отношении КНДР, отстаивая жесткую линию, и в отношении Ирана.

ОЖИДАНИЯ ОТ ВСТРЕЧИ

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что, скорее всего, в центре внимания встречи – как этапной при подготовки саммита – будут уже известные темы, в том числе Сирия, Украина, ближневосточное урегулирование, двусторонняя повестка.

"У нас есть достаточно устоявшаяся повестка российско-американских отношений, там есть ряд ключевых вопросов: вопрос стратегической стабильности, вопросы ПРО, евроатлантической безопасности, вопрос украинского кризиса, по каждому из которых у сторон есть позиции. И естественно перед саммитом требуется их ревизия и понимание того, где можно какого-то результата достичь. Потому что не могут президенты встретиться и остаться "при своих". Саммит такого уровня требует какого-то позитива, хотя бы минимального. Вот все эти аспекты будут, скорее всего, обсуждаться с господином Болтоном", — считает программный директор Российского совета по международным делам, доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Тимофеев.

В свою очередь Алексей Арбатов считает, что главный вопрос состоит в том, станет ли приоритетной на предстоящих переговорах тема контроля над ядерным оружием и возобновление диалога по этому вопросу.

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"То есть контроль над ядерным оружием – спасения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, начало переговоров о следующем договоре по сокращению наступательных вооружений. Вот в чем главная интрига. И, конечно, в том, будут ли достигнуты какие-то предварительные общие подходы и даны указания дипломатам и военным возобновить переговоры. Вот это решающее обстоятельство, которое определит степень содержательности этого визита. Если этого не будет, то можно сказать, что это была сверка часов, проверка "дорожной карты" – есть много всяких красивых определений, но это будет именно такого рода мероприятие", — отметил Арбатов.