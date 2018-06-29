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Президент РФ В. Путин принял участие в саммите АТЭС

А вдруг они договорятся: почему Запад опасается встречи Путина и Трампа

© Sputnik / Михаил Климентьев
Аналитика
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Встреча президентов России и США состоится 16 июля в Хельсинки, однако уже сейчас внимание всех мировых СМИ приковано к тем вопросам, которые могут поднять лидеры двух государств.

В ходе визита в Москву советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон согласовал детали предстоящей, третьей по счету, встречи Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры состоятся 16 июля в Хельсинки.

Встреча президента РФ Владимира Путина с заместителем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммадом ибн Салманом Аль Саудом
© Sputnik / Сергей Гунеев
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На Западе это многих встревожило.

О том, кого и почему пугают контакты Трампа с Путиным, — в материале обозревателя РИА Новости Владимира Ардаева. 

"На каком основании?"

Экс-госсекретарь США Керри поддерживает проведение саммита Трампа и Путина. Пресс-конференцию в Москве Джон Болтон начал с перечисления западных лидеров, встречавшихся с Владимиром Путиным в последнее время: Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Себастьян Курц… Дескать, пора и Дональду Трампу провести с ним полноформатные переговоры.

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Но маневр не сработал: корреспондент телеканала CNN тут же спросил, на каком основании в Белом доме сочли уместной эту встречу, ведь "Россия не изменила свое поведение ни по одному из пунктов, по которым была подвергнута санкциям".

"Президент Трамп и президент Путин считают, что нужно обсуждать и вести дискуссии по общим проблемам и выявлять области для сотрудничества, потому что двусторонние отношения между Российской Федерацией и США влияют на стабильность во всем мире", — ответил Болтон.

Он еще раз подчеркнул: в такой встрече нет ничего необычного. Все разговоры и слухи о "сговоре" предвыборного штаба Трампа с Кремлем советник назвал "чушью". Как и то, что саммит — результат "особых отношений" между российским и американским президентами. 

Дональд Трамп, архивное фото
© Sputnik / Алексей Филиппов
Ошибка Дональда Трампа

После саммита президента США с руководителем КНДР Ким Чен Ыном и настороженность советника, и агрессивная напористость журналиста оппозиционного Трампу телеканала выглядят странно, если не сказать нелепо. Прямой контакт глав антагонистических государств, похоже, вызвал меньше отрицательных эмоций, чем известие о российско-американских переговорах.

Непредсказуемый Трамп

Президент США примет участие в саммите НАТО, намеченном на 11-12 июля, и 13-го числа посетит Лондон. Затем отправится в Хельсинки на встречу с Путиным.В Великобритании этого ждут с особой тревогой, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на неназванного министра кабинета Ее Величества.

Собеседник агентства поясняет, чего опасаются на Даунинг-стрит: если в Сингапуре Трамп пообещал Киму приостановить совместные с Южной Кореей учения у берегов КНДР, то Путину может предложить план сокращения военного присутствия у восточных границ ЕС. Британия тоже держит войска на Востоке. После того как британские политики открыто обвинили Москву в отравлении Скрипалей, Лондон не слишком хочет остаться один на один с Россией.

Подобными страхами делились и собеседники газеты The Times в британском правительстве. По их мнению, в результате переговоров Вашингтон способен отказаться от совместных учений НАТО в Норвегии этой осенью или даже признать Крым российским.

Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
© Sputnik / Alex McNaughton
"Пугливый" Лондон: почему там боятся встречи Путина и Трампа

Диалог России и США важен для Европы, считает премьер Финляндии Это совершенно фантастические сценарии, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

У Трампа пока нет никаких оснований выводить воинский контингент с восточных рубежей НАТО — тем более что целый ряд стран этого региона полностью разделяют и поддерживают его политику, а, к примеру, Польша сама готова платить за размещение у себя американской военной базы.

Кроме того, отвод войск, как и приостановка учений у Корейского полуострова, еще ничего не значит. Трамп известен как приверженец сделок, а не договоренностей. Не стоит полагаться на его обещания — они не отличаются долговременным характером.

"Сегодня Запад отчасти живет в системе мифов, возникших в ходе внутренней борьбы правящих групп. Один из них заключается в том, что Трамп тяготеет к Путину и стоит дать ему волю — они договорятся о чем-то таком, что нанесет ущерб всем союзникам, разрушит демократию, западные ценности. "Связь с Москвой" используют как инструмент против Трампа, при этом сами же начинают в нее верить", — говорит Федор Лукьянов.

Третья попытка

Впрочем, все страхи, связанные с предстоящей встречей президентов России и США, не более чем белый информационный шум, который не может ни на что повлиять. О саммите официально объявлено обеими сторонами, и он состоится. Другое дело — его результаты.

Путин встретился с советником Трампа: что они обсудили>>>

Директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института (США) Ричард Вайц полагает, что прорыва ждать не стоит, хотя лидерам предстоит обсудить широкий круг вопросов — от Украины до соглашения по контролю над вооружениями. По большинству из них у Москвы и Вашингтона разногласия.

"Я не ожидаю многого. Думаю, состоится встреча, последует заявление о принципах. Я не очень оптимистичен. Определенно будет широкая повестка, многое надо обсудить. Но я просто не вижу, что из этого может получиться", — сообщил Вайц.

По мнению эксперта, у американского президента связаны руки по отношению к Москве, и конгресс не позволит ему пойти на определенные шаги, в частности по вопросу санкций.

Кроме того, союзники США помешают намерению Трампа вернуть Россию в G8. Однако в Вашингтоне не считают обязательным достижение каких-либо договоренностей по итогам саммита. По словам Джона Болтона, "сам факт встречи уже очень важен".

В то же время помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что по итогам саммита будет принята декларация.

Формат двустороннего саммита — шаг вперед для деградировавших отношений двух стран. Впервые президенты России и США встретились в июле прошлого года на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге.

Владимир Путин и Дональд Трамп, архивное фото
© Sputnik / Михаил Климентьев
В Кремле подтвердили: встреча Путина и Трампа состоится 16 июля

Побеседовав два часа между мероприятиями, политические лидеры так и не вышли к прессе. Второй раз Путин и Трамп увиделись в ноябре во вьетнамском Дананге на саммите АТЭС. Но и эти переговоры сложно назвать полноценными. Было сделано лишь совместное заявление по Сирии. 

Теперь президенты намерены пообщаться обстоятельно: сначала тет-а-тет, затем в формате рабочего завтрака. После чего Путин и Трамп дадут пресс-конференцию. Подобного в российско-американских отношениях не происходило уже несколько лет. И это уже хороший результат

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Теги:
встреча, Дональд Трамп, Владимир Путин, Хельсинки, Сша, Европа, Россия, Политика
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