Что происходит в Молдове - протесты в сезон летних отпусков

После масштабного митинга 1 июля, который, по оценкам полиции, собрал в центре столицы около 7 тысяч человек, протестующие перешли к тактике "точечных" пикетов.

Правая оппозиция обещает проводить пикеты нон-стоп

В четверг, 5 июля, у здания парламента, где проходило пленарное заседание законодательного органа Молдовы, собрались несколько десятков манифестантов и потребовали от депутатов выполнить резолюцию митинга — прежде всего, утвердить результаты муниципальных выборов и возбудить уголовные дела на судей, отменивших итоги голосования.

Депутаты парламента от оппозиционной Либерально-демократической партии попытались внести требования протестующих в повестку дня заседания, но их инициатива не увенчалась успехом — "за" проголосовали лишь 39 из 101 депутата, отмечает обозреватель Sputnik Молдова Александр Исаев в материале на РИА Новости.

В итоге участники акции протеста, скандируя лозунги "Долой предателей!", "Мы не сдадимся!" и "Долой смешанную систему!", устроили шествие вокруг здания. А затем разошлись, пообещав в ближайшем времени провести следующий пикет.

Прозападные партии поссорились

На досрочных выборах мэра Кишинева, во втором туре, состоявшемся 3 июня, победил лидер прозападной партии "Платформа Достоинство и правда" Андрей Нэстасе — убежденный сторонник евроинтеграции Молдовы и вступления страны в НАТО.

Однако суд счел, что Нэстасе нарушил запрет на агитацию в день голосования, а Центризбирком окончательно аннулировал результаты. Кроме того, ЦИК отказался назначить повторное голосование, благо очередные всеобщие местные выборы в Молдове состоятся летом 2019 года — после выборов парламентских.

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Неудивительно, что сторонники Андрея Нэстасе и его союзницы Майи Санду (лидера другой прозападной партии "Действие и солидарность") пришли в ярость. Оппозиция рассчитывала, что победа в Кишиневе станет плацдармом для успешного выступления на парламентских выборах, что состоятся в Молдове в ноябре 2018 или в феврале 2019 года. А осечка в столице серьезно снижает их шансы на успех.

Во всем случившемся Нэстасе и Санду обвинили не только суд и ЦИК, но и Демократическую партию (ДПМ), возглавившую большинство в парламенте. По мнению оппозиции, ДПМ манипулирует действиями государственных органов.

Нюанс в том, что Демпартия, как и союзные партии Нэстасе и Санду, выступает за европейскую интеграцию. Они конкуренты на выборах и работают на один сегмент электората. Но все, чего хотят уставшие от кризисов избиратели, в том числе и в "прозападном" сегменте — это получить возможность спокойно работать и получать зарплату. К призывам активистов выйти на улицу жители Молдовы относятся с холодком. "Проведение демонстраций — дело рук самих демонстрантов".

Почему в Евросоюзе Молдову считают сложной страной

Договориться противникам, скорее всего, не удастся. В любой острой ситуации, у молдавских политиков принято жаловаться в европейские структуры и в посольство США — призывая их выступить в роли арбитра. Однако среди потенциальных арбитров воцарилась растерянность.

Возникшее затруднение с подкупающей искренностью прокомментировал содокладчик ПАСЕ по Молдове Эгидиус Варейкис: "Молдова — сложная страна. […] Нэстасе — не пророссийский, но критикует правительство. То есть, проевропейский кандидат критикует проевропейское правительство. Видите, какая сложная ситуация?" — сказал он в эфире одной из молдавских радиостанций.

© Sputnik / Miroslav Rotari Протест для галочки, или зачем PAS-DA блокировали улицы Кишинева

Казалось бы, стоит сначала выяснить, насколько справедливым и законным было решение суда об отмене результатов выборов, и тогда ситуация мгновенно упростится. Впрочем, так вопрос изначально не ставился.

А пока, до прояснения обстановки, в Европе предприняли ряд предупредительных мер — для острастки и для охлаждения горячих голов. Комитет по иностранным делам Европарламента опубликовал декларацию с призывом к Кишиневу "не вмешиваться в дела судебной власти", и потребовал от руководства ЕС приостановить финансирование Молдовы.

Первые результаты уже заметны — Еврокомиссия заблокировала первый транш макрофинансовой помощи Молдове в размере 100 млн евро, а на эти деньги очень рассчитывало правительство премьер-министра Павла Филипа.

Впрочем, этим наказание пока и ограничилось, зато в политической конкуренции проевропейских партий Молдовы появился еще и экономический аспект.

Главные враги молдавского протеста — лоукостеры и оллинклюзив

Манифестации, начатые в Кишиневе партиями Нэстасе и Санду, столкнулись с привычными для протестной активности затруднениями — когда у лидеров явно нет четкого плана, манифестанты не знают, куда их ведут лидеры, а массы не спешат откликнуться на призыв политиков, к которым испытывают мало доверия.

Хотя Нэстасе и Санду провозгласили, что протест является общенациональным, и даже заявили о создании гражданского объединения — "Движения национального сопротивления "Acum" ("Сейчас"), — очевидно, что это скорее декларация о намерениях, чем констатация факта. Оба политика могут рассчитывать лишь на собственный, прозападный электорат. Избиратели, настроенные нейтрально и сторонники пророссийской Партии социалистов за ними не пойдут, — а между тем, социалисты возглавляют рейтинги политического доверия в стране.

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Пока же акции протеста развиваются по привычному для жителей Молдовы сценарию. Пытаясь "раскачать" массы, лидеры манифестаций проводят редкие масштабные митинги в столице, а промежутки заполняют мелкими пикетами, где журналистов собирается едва ли ни больше, чем участников. Ситуацию осложняет сезон летних отпусков — и без того немногочисленный сегмент населения с ярко выраженной гражданской позицией катастрофически редеет.

В результате сил правой оппозиции хватает лишь на один масштабный митинг в месяц, а то и в два — следующую массовую манифестацию в центре Кишинева, под громким названием "Генеральное собрание граждан со всей страны и из-за границы", проведут лишь 26 августа, в канун Дня независимости.

А за пределами столицы, в районах Молдовы, о протестах и вовсе ничего не слышно. Там людей, занятых повседневными проблемами, сельхозработы, бедность и заработок за границей волнуют значительно сильнее, чем митинги в Кишиневе.

Политологи не ожидают сюрпризов от протестов в Молдове

Очевидно, что протесты против отмены выборов мэра Кишинева к муниципальным делам имеют мало отношения, ведь совсем скоро парламентские выборы, и там — главный приз. Призыв отдать Нэстасе кресло мэра — это инфоповод. Важнее другое требование резолюции митинга — отмена смешанной системы парламентских выборов, которая, по мнению оппозиции, дает преимущество партии, возглавляющей большинство в парламенте.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Жители Молдовы активно подписывают декларации против объединения с Румынией

Однако перечислением своих пожеланий манифестанты и ограничились. Эмоциональность митингов ярко контрастирует с нерешительностью вождей — в резолюции от 1 июля власть хоть и названа "диктатурой", но там нет даже требования об отставке кабмина, обычного для такого рода документов.

Неудивительно, что митинги во главе с Нэстасе и Санду воспринимаются большей частью общественности как обычная межпартийная борьба за власть — а вдруг выйдет?

В итоге, молдавские политологи не ждут от летнего сезона протестов никаких сюрпризов. Ведь даже на пике протестной активности последних лет, зимой 2016 года, зафиксировано лишь одно обострение, когда 20 января толпа манифестантов попыталась ворваться в парламент. Сломали заднюю дверь, тем и закончилось. Причем по количеству манифестантов и по их мотивированности массовые шествия 2016 года не сравнить с нынешними.

А пока Нэстасе и Санду заявили, что протесты будут продолжаться до победного конца. Впрочем, так заявляют лидеры всех митингов, а в Кишиневе их видели немало. Как саркастически заметил один из местных обозревателей, искусство политического протеста в Молдове состоит в том, чтобы призвать народ выйти на баррикады, но так их и не построить, не потеряв при этом лица.