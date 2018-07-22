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Строительство газопровода, фото из архива

"Северный поток-2" или НАТО: чья возьмет

© REUTERS / Dennis Owen
Аналитика
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Александр Хроленко
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Противоборство газопровода "Северный поток–2" и военного блока НАТО вступает в завершающую фазу, считает колумнист Sputnik, военный обозреватель Александр Хроленко.

В конгресс США 19 июля внесен законопроект о санкциях против газопровода "Северный поток-2". Вашингтон объясняет это желанием повысить энергетическую безопасность стран Североатлантического альянса, и законопроект может попросту обязать страны НАТО приобретать американский сжиженный природный газ (СПГ), без учета экономических интересов Европейского союза (ЕС). 

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В ближайшее время мы увидим, удастся ли европейцам расшатать зависимость от Соединенных Штатов, которые стремятся пролонгировать свои права на "плантациях ЕС" убеждением, принуждением и, возможно, "огнем и мечом".

Администрация президента Дональда Трампа ставит на карту очень многое, и еще в июне анонсировала санкции против пяти европейских компаний, которые вместе с "Газпромом" участвуют в строительстве "Северного потока – 2". Цели Вашингтона понятны: ослабить экономическое влияние России на Европу и укрепить собственные позиции, то есть реализовать втридорога американский СПГ и реанимировать "американскую исключительность".

В США насаждают мысль об ограниченности Евросоюза в противодействии Москве – из-за огромной зависимости от российского газа, и предлагают ЕС свой источник энергоресурсов. Канцлер Германии Ангела Меркель уже заявила, что ее страна самостоятельно принимает экономические решения. Параллельно обострились торговые отношения между США и Францией – из-за иранской проблемы и пошлин на импорт металлов. И в американской администрации склоняются ко все более радикальным методам убеждения младших партнеров.

Механизм принуждения к СПГ

Американский президент имеет право вводить санкции в отношении любого лица, которое после принятия закона США от второго августа 2017 года совершало инвестиции или продавало товары, поставляло технологии или оказывало услуги России (на сумму более одного миллиона долларов или в совокупности в течение года на сумму более пяти миллионов долларов) в сфере строительства и обслуживания российских трубопроводов, экспортирующих энергоресурсы. 

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© Sputnik / Dubinsky Dmitry
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А если не подействуют санкции, у Вашингтона для подавления инакомыслия и антиамериканских экономических протестов в ЕС есть еще и такие надежные инструменты, как Пентагон и НАТО. Пусть генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг не питает Nord Stream-иллюзий.

В единой Европе нет единства. Некоторые страны присоединились к американской кампании против "Северного потока-2", другие поддерживают этот выгодный энергетический проект. Против газопровода выступают Польша, страны Балтии и Украина, но важнее всего позиция США, где "Северный поток – 2" считают еще и подрывом украинских реформ. Вот, с Украины (Донбасса) могут и начать "операцию принуждения к СПГ". Здесь уместно вспомнить американский диапазон силовых коррекций от Югославии (1999 года) до Грузии (2003 года), с учетом опыта Украины (2013 года). Исторически сложилось так, что Соединенные Штаты умудрялись погреть руки на огне любой из войн минувшего столетия.

На высокую вероятность искусственного военно-политического обострения указывает программа милитаризации Восточной Европы. Это увеличение в ближайшие шесть лет бюджета Североатлантического альянса на 266 миллиардов долларов, строительство новых военных баз США, размещение американских войск в непосредственной близости от границ России (включая бронетанковую дивизию в Польше), планы развертывания группировки ВМС США в Балтийском море и втягивания в НАТО нейтральных Швеции и Финляндии. 

Хакер, архивное фото
© AFP 2018 / Thomas Samson
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Безусловно, многомиллиардные инвестиции Вашингтона рассчитаны на экономическую отдачу. Все-таки американцы занимаются преимущественно бизнесом, а не альтруизмом. Качественно новая инфраструктура НАТО в Восточной Европе, "военный Шенген" и отлаженная логистика позволят США в любое время и под любым предлогом ("отравление Скрипалей", "кибератака" или "вмешательство в демократические выборы") включить в ЕС режим управляемого хаоса. То есть, немного пострелять, а потом вернуть "как было", чтобы благодарные европейцы уже никогда больше не отказывались от американского СПГ и, наконец, "оторвались" от России. Разумеется, "сопутствующие потери" неизбежны.

Инструмент сотрудничества

Новый газовый проект ЕС и России возник после энергетического кризиса 2009 года, в силу объективных причин и взаимной выгоды. "Северный поток – 2" диверсифицирует маршруты поставок, снимает транзитные риски. Альтернативный СПГ из США значительно дороже, но Вашингтону так хочется обрести полный энергетический контроль над Европой, что обычная логика не работает.

"Северный поток – 2" предусматривает прокладку двух линий трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год – от Усть-Луги Ленинградской области до Грайфсвальда на территории Германии, по дну Балтийского моря (протяженность магистрали – около 1200 километров). И наблюдается положительная динамика.

Компания Nord Stream 2 AG в апреле 2017 года подписала с фирмами ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта газопровода. Пять европейских компаний предоставили долгосрочное финансирование в объеме 50% от стоимости проекта. 

Подводной лодка Самара. Архивное фото
© Sputnik / Vitaly Anjkov
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Разрешение на строительство газопровода к сегодняшнему дню выдали три ключевых партнера: Германия, Финляндия и Швеция. Это обеспечивает 89% маршрута. Дания пока не выдала разрешение, но позиция Копенгагена погоды не делает, ведь датский участок можно обогнуть. Здесь болевая точка Вашингтона.

До недавних пор Украина служила "главным вентилем" в снабжении Европы газом – под контролем США. С завершением "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" американская комбинация с украинской революцией (зоной управляемого хаоса) теряет всякий смысл. Это еще один концептуальный крах "американской исключительности". Однако Соединенные Штаты не готовы гибко приспосабливаться к новой геополитической ситуации, и продолжают гнуть свою линию с позиции силы – угрожают Европе потерями, войной, и не обещают значимых преференций.

Между тем, в России вступил в строй комплекс "Ямал СПГ", начались поставки сибирского сжиженного газа в Европу, Индию, Китай. При необходимости, Россия построит мощный СПГ-комплекс на Балтике, и никто, никакими средствами принуждения не остановит развитие мирного взаимовыгодного сотрудничества.

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции. 

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Теги:
Северный поток-2, НАТО, мнение, Политика
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