11:37 24 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD16.68
  • RUB0.26
  • RON4.20
  • UAH0.63
Поиск
Инаугурация президента России В. Путина

Эксперт: Россия Трампу не важна, ему интересен Путин как личность

Пресс-служба Президента РФ
Аналитика
Получить короткую ссылку
25 0 0

По мнению главного редактора журнала "Россия в глобальной политике" Федора Лукьянова, президент США Дональд Трамп не рассматривает Россию как партнера или соперника, так как она не лежит в сфере экономических американских интересов, ему интересен Владимир Путин как личность.

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина до сих пор остается в центре внимания политологов и экспертов. Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов высказал свою точку зрения относительно исторических переговоров глав двух государств.

Додон о встрече Путина и Трампа: Молдова только выиграет от этого диалога>>>

По его мнению, президент США Дональд Трамп не рассматривает Россию как партнера или соперника, так как она не лежит в сфере экономических американских интересов, ему интересен Владимир Путин как личность. 

"Самая главная проблема в том, что для Трампа Россия, в общем-то неважна совершенно, у него есть, действительно, какое-то особенное отношение или интерес к Путину, но не как к президенту России, а как к личности", — сказал Лукьянов, которого цитирует РИА Новости.

Он добавил, что "Россия в системе приоритетов и координат Трампа занимает крайне периферийное место, потому что ему важна экономика, ему важны международные институты, которые он хочет, если не сломать, то переделать, чтобы они служили Америке".

Трамп об отношениях с разведкой и вмешательстве России в выборы США
© Ruptly .
Трамп пошутил об отношениях с разведкой США, когда в Белом доме погас свет

"И в этой системе Китай, безусловно, очень важен, Европа – да, потому что это крупный производитель, крупный рынок, Канада – тоже важна, Мексика, а Россия – нет, её в этом контексте не существует", — пояснил Лукьянов.

"А в том контексте, в котором существует Россия, она Трампу неинтересна, все эти ракеты – у него отношение как у подростка: "у, как круто", — объяснил эксперт.

ВНУТРЕННЯЯ НЕ ВНЕШНЯЯ

По его мнению, "внешняя политика США стала приложением к её внутренней политике, что кардинально отличает ситуацию от прежней холодной войны".

"Возможный приезд Путина по приглашению Трампа в США — не имеет никакого отношения к внешней политике и российско-американским отношениям. Это сугубо внутренняя битва, в которой Трамп стоит довольно прочно", — уточнил Лукьянов.

Лукьянов напомнил, что по итогам саммита двух президентов американский глава подвергся очередной крупной атаке внутри своей страны со стороны политических противников и прессы.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
© Sputnik / Сергей Гунеев
Трамп заявил, что работа над второй встречей с Путиным ведется

"Трамп о чем-то договорился (с Путиным — ред.), приехал сюда (в США — ред.), увидел реакцию и решил, что "я откажусь от всего этого", "я оговорился, я не то имел в виду", это не значит что он от всего отказался, но он явно не считает это настолько важным, чтобы это отстаивать", — объяснил эксперт.

Трамп: диалог с РФ очень важен для США после многих лет плохих отношений>>>

Он добавил, что "у нас был пример годичной давности, когда модель была та же, менее ярко выраженная, там был не специальный саммит, а встреча на полях, плюс ситуация была менее экзальтированная. Все равно после этого события мы видели просто обрушение отношений двух стран – и пакет санкций, и конфискация собственности, и высылки дипломатов, все, что угодно".

Флаги России и США
© Fotolia / KLimAx Foto
Шойгу: напряженность между Россией и США нагнетали американские элиты

"Сейчас повторяется похожий сценарий, при том, что обстоятельства несколько изменились, с одной стороны Трамп укрепился — поддержка электоратом выросла, экономика растёт, с другой стороны – сопротивление ему более жёсткое, приглашению Путина Трампом говорит о том, что он жёсткий человек, готовый к этому сопротивлению", — предположил эксперт.

Операция "перезагрузка": что заставляет Трампа по-другому разговаривать с ЕС>>>

Он отметил, что "отношение Трампа к России, как мне представляется, нейтральное, но при этом есть понимание, что по каким-то отдельным вопросам надо договориться, чтобы их закрыть и они не мешали. Яркий такой пример — Сирия. Трампу Сирия не нужна совершенно".

По теме

Межуев: выступление Путина и Трампа прошло со счетом 5:0 в нашу пользу
Импичмент за встречу с Путиным: что ждет Трампа после саммита в Хельсинки
Эксперт: договоренности Путина и Трампа по безопасности важны для всего мира
Теги:
аналитика, политика, Федор Лукьянов, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Россия, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тушение пожара в Валдгальской волости Талсинского края
    Нужна помощь

    Латвия просит помощи у Европы: спасатели пока удерживают пожар под Талси от распространения, но для его тушения нужны вертолеты.

  • Линия электропередач возле дороги
    В ожидании блэкаута

    Возможная авария на Белорусской АЭС или полное отключение электросетей после выхода Литвы из БРЭЛЛ могут стоить балтийской республике около трех миллиардов евро.

  • Анкета на получение шенгенской визы
    За звездой кочевой

    МВД Эстонии предлагает ввести специальные визы для иностранцев, ведущих в силу своей профессиональной деятельности кочевой образ жизни.

  • Саперы у магазина Мила
    Биологическая "опасность"

    В Минске оцепили магазин из-за дурно пахнущего пакета в камере хранения – на месте работали саперы, спасатели и милиция.

  • Археолог во время раскопок
    Древняя Грузия

    Неизвестное ранее средневековое поселение XI века с многочисленными археологическими артефактами нашли на западе Грузии.

  • Передача Абхазии 190 единиц сельхозтехники и оборудования, 57 из которых тракторы от Министерства сельского хозяйства России состоялась в Гудауте в пятницу 20 июля.
    Поднятая целина

    Начальник гудаутской Машинно-тракторной станции в интервью Sputnik рассказал о том, как повлияет на развитие сельского хозяйства полученная из России техника.

  • Мурата Гассиева встретили в Северной Осетии
    Все равно чемпион

    Боксера из Осетии Мурата Гассиева в аэропорту Беслана встречали тысячи болельщиков, скандируя "Мурат – чемпион!".

  • Тушение пожара в Валдгальской волости Талсинского края
    Нужна помощь

    Латвия просит помощи у Европы: спасатели пока удерживают пожар под Талси от распространения, но для его тушения нужны вертолеты.

  • Линия электропередач возле дороги
    В ожидании блэкаута

    Возможная авария на Белорусской АЭС или полное отключение электросетей после выхода Литвы из БРЭЛЛ могут стоить балтийской республике около трех миллиардов евро.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Девушка в форме сотрудницы Госавтоинспекции у автомобиля «Жигули» ВАЗ-2103 ГАИ перед началом гонки ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 в Москве
ГУМ-авторалли: классика на улицах Москвы
Что, как озеро, пацаны?
Когда город затопило, на помощь приходит... матрас
Доступность электроэнергии в ЕС
Доступность электроэнергии в странах ЕС

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться