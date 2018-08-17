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Здание Белого дома в Вашингтоне за забором

Чем грозят Молдове антироссийские санкции США и падение курса рубля

© Fotolia / Steve Heap
Аналитика
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Пять факторов, доказывающих, что гордый молдавский лей выстоит в бушующих волнах мировой экономической бури.

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Вторую неделю валютные рынки лихорадит. После введения США новых антироссийских санкций рубль всего за неделю подешевел более чем на восемь процентов. Впрочем, паника уже улеглась, и российская валюта восстанавливается. Как обвал рубля ударил по Молдове, и что ждет российскую валюту в конце августа и сентябре, выяснял корреспондент Sputnik Молдова.

Фактор первый: принципиальность Вашингтона проявляется не во всем

Плохие новости начались 8 августа, когда Госдеп США опубликовал список новых антироссийских санкций, вступающих в силу 22 августа. Список обширный — например, американским компаниям запрещают поставки в Россию электронных устройств "двойного назначения", которые можно использовать не только в гражданских, но и военных целях.

Президент РФ В. Путин провел совещание Совбеза
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Путин обсудил с Совбезом недружественные шаги Вашингтона

Интересно, что санкции не коснулись тех позиций, которые необходимы для поддержания работы Международной космической станции. Здесь "принципиальность" дала сбой — напомним, что американские астронавты до сих пор летают на МКС на российских "Союзах" из-за свертывания в США собственной программы космических полетов Space Shuttle. 

Фактор второй: политика подменяет экономику

Кроме того, документ ограничивает сотрудничество в рамках российских энергопроектов, предлагает запретить выдачу американцам лицензий на участие в нефтедобыче в России и вводит санкции против российского госдолга.

А еще через 90 дней Вашингтон обещает запустить вторую волну санкций, которая понизит уровень дипломатических отношений между странами, заморозит взаимную торговлю.

Торговая война
© Sputnik /
Торговая война

Также планируется ввести запрет на полеты самолетов "Аэрофлота" в США.

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© Sputnik /
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Ввод новых санкций Госдепартамент США объяснил желанием наказать Россию "из-за "использования Россией химоружия в Солсбери". 

Это выглядит неуклюжей попыткой замаскировать чисто политическую подоплеку американского демарша — в "деле Скрипаля" окончательно запутались даже сами власти Великобритании, но в пресс-релизах Госдепа виновником безапелляционно называют Россию, не затрудняя себя доказательствами.

Фактор третий: "второй фронт" торговой войны США против Турции

Торговой войной против России дело не ограничилось. Все больший размах набирают новые санкции США против Турции из-за "неправильного", по мнению Вашингтона, поведения этой страны в сирийском конфликте и курса на сближение с Россией.

Президент Турции Тайип Эрдоган
© REUTERS / Wolfgang Rattay
Эрдоган заявил об американском "ударе в спину" Турции

Впрочем, Турция в долгу не остается. Анкара тут же ввела заградительные пошлины на ряд товаров из США, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган призвал турков отказаться от электроники американского производства. В итоге продажи продукции Apple на турецком рынке моментально рухнули и ущерб для "Яблока" уже составил десятки миллионов долларов.

Фактор четвертый: среднестатистический житель США знать не знает, чем живет Молдовы

В России, по приблизительным и неофициальным подсчетам, живут и трудятся почти 500 тысяч молдаван. Все они отправляют деньги на родину, и как правило, не в рублях. Но это все – наши молдавские реалии. Среднестатистический житель США знать-не знает, чем живет Молдовы.

Курс валют
© Sputnik / Miroslav Rotari
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При этом антироссийские санкции и торговые войны США, которые дестабилизируют валютные рынки и провоцируют падение в том числе и рубля — это прямой убыток для жителей Молдовы, которые ждут переводов от своих родственников из России. Чем меньше евро и долларов можно купить на рубль — тем меньше денег придет в города и села Молдовы, откуда отправились за лучшей жизнью наши соотечественники.

Но понятно, что в США вряд ли кто-нибудь интересуется судьбой сотен тысяч и миллионов людей в странах СНГ, которые зависят от заработков своих соотечественников в России. Надо думать, для политиков в Вашингтоне это даже не "допустимые потери", а так — бесконечно малая величина, которую не стоит брать в расчет.

Фактор пятый: молдавские выборы окажутся…сильнее санкций

Провалиться молдавскому лею не дадут, как это ни парадоксально звучит, молдавские власти, которые заинтересованы в стабильности в республике до конца работы нынешнего парламента. Они из кожи вон вылезут, но не дадут упасть национальной валюте. 

 "Этот год в Молдове предвыборный, этим все определено ", — отметил для Sputnik экономический аналитик Виорел Гырбу.

По мнению эксперта, национальная валюта будет демонстрировать относительную стабильность. Причем, по его словам, такой ситуация останется до конца года. Эти сценарии обкатаны не одну избирательную кампанию: перед парламентскими выборами пара "доллар-евро" демонстрирует удивительную дружелюбность по отношению к молдавскому лею, поэтому, как ни странно, но наш гордый "Штефан" выстоит в бушующих волнах мировой экономической бури.

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© Sputnik /
Как молодежь голосует

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Теги:
валютный кризис, антироссийские санкции, рубль, Экономика, бизнес и финансы
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