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Киев

Закрывайте двери, гасите свет: чем обернется для Киева разрыв связей с Россией

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Аналитика
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Министр инфраструктуры Украины выдвинул очередную креативную идею по добиванию вверенной ему отрасли: прекратить любые транспортные связи с Россией. Но в Киеве нашлись люди, которым показалось, что этого мало. Уж добивать - так все сразу.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik, Алексей Тимофеев. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян настаивает: любое транспортное сообщение с "соседней страной", то есть Россией должно быть прекращено — и чем быстрее, тем лучше. От этого Украине, дескать, только польза, говорится в материале на РИА Новости.

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Между тем, сокращать уже осталось немного. Прямых авиарейсов уже давно (с 2015-го года) нет — украинцам, желающим попасть в "соседнюю страну" самым быстрым видом транспорта, приходится лететь через Минск. Ну, или через Стамбул — кому как нравится. Остаются автобусы и железные дороги. Причем если говорить о поездах, то с российской стороны на Украину идет только один маршрут, и то транзитный: Москва — Кишинев — Москва. А вот "Укрзализныця", по ее же данным, отправляет восемь пар поездов. И самым прибыльным украинским поездом по итогам 2017 года стал "Киев — Москва". При том что в целом "Зализныця" — глубоко убыточна. Это так, министру инфраструктуры Украины на заметку.

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Так что "наказать" Владимир Омелян решил, вне всякого сомнения, не "соседнюю страну", а свою собственную. И заодно взбесить миллионы украинцев, работающих в России. Такой вот затаившийся "враг государства". Но если бы он один такой был! Вот взять, к примеру, бывшего руководителя генерал-майора СБУ Василия Вовка, который горячо поддержал идею министерства инфраструктуры.

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И то ли в шутку, то ли всерьез предложил: если уж транспортные связи обрубаем (для Вовка, видать, это дело решенное), то "давайте закрывать все. Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с Россией. Оно так и должно быть, если у нас война".

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Вот оно как. "Если война". А что, она и вправду есть — ведь генералу-то, поди, виднее? С одной стороны (с юго-восточной) Украина упорно ведет боевые действия сама с собой. Точнее, ведет огонь по собственным гражданам, которые посмели "свое суждение иметь" по поводу киевского госпереворота. С другой стороны — на всей остальной территории страны — Украина в крайние четыре года тоже упорно сражается против себя, а заодно против здравого смысла и собственной экономики. На Западе тревожатся: украинская казна демонстрирует худшие показатели со времен "евромайдана".

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
© Sputnik / Stringer
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Но Омеляну, Вовку — далее везде — этого, видать, мало. Совсем добить решили "страну победившего достоинства". Не они первые. Яценюк строил стену, Турчинов намеревался сажать за торговлю с Россией, Порошенко раз сто уже произносил последнее "прощай". В 2018 президент Украины ужесточил въезд в страну для россиян. Украинские ведомства регулярно пополняют списки "невъездных" россиян новыми именами — включая актеров, режиссеров, писателей, в общем — самых опасных людей.

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Интересно, а что происходит в "обратном" направлении? За 2017 год Россию посетило почти 6 миллионов украинцев. Значительная их часть едут, чтобы работать. А по данным Нацбанка Украины, которые приводят украинские СМИ, общая сумма денег, которые привезли и переслали в 2017 на родину заробитчане, составляет больше 9 миллиардов долларов. Понятно, что не все эти деньги идут из России — еще и из Польши, Израиля, других стран. Но… в том ли сейчас состоянии "ненька-Украина", чтобы обижать 6 миллионов своих граждан и отказываться от заработанных ими денег? 

Международный пункт пропуска на украинской границе
© Sputnik / Павел Паламарчук
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Между тем, товарооборот между Россией и Украиной в 2017 составил 13 миллиардов долларов. Немало. И год от года он растет. Но генералу Вовку и ему подобным это совсем неинтересно.

О чем же свидетельствует упорство, с которым в Киеве власти талдычат о разрыве? Во-первых, выборы близко, а националистический электорат, вскормленный антироссийской пропагандой, достаточно велик. А во-вторых, как теперь признать, что все четыре года врали собственному народу о "российской агрессии"? Народ может ведь за это вранье и спросить.

Остается одно — пугать очередными бедами украинцев, чтобы те как можно дольше оставались в изумленном состоянии — а бреши ветшающей экономики заполнять очередными траншами из стран-доноров. Просить, жаловаться, плакаться — глядишь, дадут чего-нибудь.

Но ведь те не дадут много, скажете вы и будете правы. Но, сдается мне, что много Киеву и не надо. Деньги, которые сейчас дают Европа и США, расходятся в первую очередь по карманам, а во вторую — на все остальное. Поэтому лучше меньше, но для себя, чем больше, но на всех. А экономика, люди… Да кому это интересно? Киевским политикам — уж точно нет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 

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Теги:
отношения России и Украины, Северный поток-2, газ, Владимир Омелян, Владимир Путин, Киев, Москва, США, Россия, Украина
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