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Памятник Советскому танку в Леушенах

Т-34 держат оборону: как в Кишиневе развязали "танковую войну"

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Аналитика
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Тема:
Наследники великой Победы (311)
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В четверг, 23 августа, в Молдове осквернили танк-памятник, установленный в честь советских воинов, погибших в кровопролитных боях Ясско-Кишиневской операции в 1944 году.

Александр Исаев, обозреватель Sputnik Молдова, специально для РИА Новости

Заметный издалека Т-34, тот самый, легендарный, стоит на высоте недалеко от села Леушены, почти на самой границе с Румынией. Его орудие смотрит на Запад. Именно это больше всего возмущает местных "унионистов" — сторонников присоединения Республики Молдова к Румынии. Они и атаковали памятник, уже второй раз в этому году. 

Марш унионистов
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Постамент монумента вандалы раскрасили в цвета румынского триколора. Не удовлетворившись этим, поверх своего художества изобразили карту Румынии в границах 1939 года, когда Бессарабия — большая часть современной Молдовы — принадлежала румынской короне, выступившей во Второй мировой войне на стороне Гитлера.

Россию унионисты считают "виновной в отторжении Бессарабии от Румынии" в 1940 году. Своим естественным союзником они видят Евросоюз и НАТО, а Россия для них — злейший неприятель и "оккупант". 

В январе памятник уже атаковали. На танк вылили пару ведер краски, намалевали традиционный слоган унионистов: "Basarabia e România!" ("Бессарабия — это Румыния"). Правда, всего через несколько часов кто-то, тоже традиционно, приписал к этому лозунгу слово "nu" ("нет"), и получилось "Бессарабия — не Румыния". 

Министр обороны, который не смог 
Танк ИС-3 в Корнештах
© Facebook / Григоре Новак
Еще над одним советским танком в Молдове надругались вандалы

Ответственность за акт вандализма в Леушенах взяли на себя активисты Партии национального единства (ПНЕ). В январе полиция вяло поискала виновников происшествия, но так и не нашла. На этот раз вандалы скрываться и не думали. Наоборот, они позировали для фото на фоне танка с развернутым партийным флагом.

ПНЕ — одна из сонма молдавских "кабинетных" партий, о которых вспоминают, только когда они о себе чем-нибудь не напомнят. Возглавляет ее бывший министр обороны Анатол Шалару — выдвиженец прорумынской Либеральной партии, ныне утратившей влияние и всеми позабытой.

"Советские танки, размещенные по всей территории Республики Молдова, — это элементы советской оккупации, которые должны быть сданы в металлолом или в музей, — написал Шалару в Facebook в тот же день. — Как министр обороны я пытался разными путями избавить Молдову от этих останков советской истории. Но не успел".

"Леушенский" Т-34 далеко не первым пострадал от вандалов, подхвативших клич экс-министра обороны. В январе, кроме него, нападению подверглись Т-34-85 недалеко села Чинишеуцы, а также тяжелый ИС-3 в районе села Корнешты.

Танк ИС-3 в селе Корнешты
© Photo: deschide.md
Танк ИС-3 в селе Корнешты

Кстати, этот ИС-3 в 2016 году Анатол Шалару также распорядился снять и распилить на металлолом. Однако депутаты парламента от пророссийской Партии социалистов несколько суток ночевали вокруг памятника, и Минобороны пришлось отступить.

Т-34 — выжил в 1945 году, попал в окружение в 2018-м

Единственный успех Шалару в персональной "танковой войне" — вывоз в 2015-м другого Т-34, из военного городка мотопехотной бригады имени Штефана Великого в центре Кишинева. 

Корнелиу Дудник
© Sputnik /
Депутат ДПМ: унионистские партии в Молдове нужно запретить

Унионистов вообще, и либералов в частности, и так-то в Молдове не особенно любят. А уж та акция просто взбесила жителей молдавской столицы. В социальных сетях публиковали издевательские коллажи — Шалару в виде солдата вермахта, с фаустпатроном в руках. "С памятниками воевать легко, а под реальный танк слабо кинуться?" — подначивали его комментаторы.

Впрочем, далеко танк не увезли — установили во дворе бывшего Дома офицеров, принадлежащего Минобороны. Там, по инициативе того же Анатола Шалару, открыли "Музей советской оккупации", в экспозицию которого и включили боевую машину.

  • Памятник Советскому танку в Леушенах
    Памятник Советскому танку в Леушенах
    © Sputnik / Мирослав Ротарь
  • Памятник Советскому танку в Леушенах
    Памятник Советскому танку в Леушенах
    © Sputnik / Мирослав Ротарь
  • Танк ИС-3 в Корнештах
    Танк ИС-3 в Корнештах
    © Facebook / Григоре Новак
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© Sputnik / Мирослав Ротарь
Памятник Советскому танку в Леушенах

Кишиневские политики в поисках призрака "советской оккупации"

С "советской оккупацией" в Кишиневе большие проблемы — в том смысле, что никто, даже самые антироссийски настроенные политики, не могут внятно объяснить, что это означает. Трудность в том, что в отличие, например, от стран Прибалтики, Молдова обрела государственность лишь после создания Молдавской ССР в 1940 году. 

Легендарная история дубоссарского Т-34 и его экипажа
© Photo: Дубоссары официальный сайт
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Получается неудобно. Действительно, ведь невозможно оккупировать государство, которого на момент оккупации не существовало. И выходит, не будь "союза нерушимого", не было бы и независимой Молдовы.

Как решить эту головоломку, в Кишиневе не знают. В итоге поступили так, как обычно поступают политики, — обошлись символическим актом. На главной площади молдавской столицы, у дома правительства в 2010 году установили камень "в память советской оккупации". И пообещали воздвигнуть на этом месте монумент.

Этот камень так там и стоит. Но польза от него есть. Во время концертов и митингов на площади к нему иногда крепят сценические конструкции.

Вандалам приходится прятаться от публики

Общественные настроения еще больше усложняют унионистам задачу полного очищения страны от "русских танков". По неофициальным данным, более 500 тысяч молдавских граждан работают в России. И это стратегический ресурс для страны с трехмиллионным населением. 

Работа аэропорта
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Однако есть и иные причины иммунитета местных жителей к пропаганде унионистов.

Более 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались на фронтах Великой Отечественной, и в центре каждого села можно увидеть скромную стелу, а то и памятник, выкрашенный краской-серебрянкой, — с длинным списком фамилий тех, кто не вернулся домой с войны. А самые массовые праздники в Кишиневе, с колоннами из десятков тысяч людей, проходят не в День независимости, а 9 мая — в День Победы. 

Поэтому танки вандалы обливают краской преимущественно по ночам, опасаясь немедленной кары. 

Боевые машины, как признал сам бывший министр обороны, установлены на постаментах по всей стране. Леушенский Т-34 пострадал второй раз за год только потому, что стоит далеко от села, посреди чистого поля, и местные жители не смогли отловить вандалов сразу.

Осквернители памяти действуют с молчаливого одобрения властей

Региональные, сельские власти обычно реагируют на действия вандалов быстро — краска и надписи исчезают в тот же день. А вот полиция и прокуратура к поиску осквернителей памятников относятся без всякого энтузиазма. Ни одного виновника до сих пор так и не нашли. 

Мемориал Великой Отечественной войны в Леушенах
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Центральные власти в пассивности полиции не видят ничего предосудительного — ведь осквернение памятников очень удачно сочетается с лозунгами "ограничения российского влияния в Молдове".

Выходки унионистов гармонируют с курсом на конфронтацию с Россией, и их не трогают. А политики время от времени пользуются их услугами для особенно "отмороженных" антироссийских демаршей и деклараций.

Можно ручаться, что даже несмотря на прямое признание экс-министра обороны в содеянном и селфи юнцов на фоне измазанного краской памятника, полиция и на этот раз "не отыщет" правонарушителей. Мало ли зачем там люди стоят с партийным флагом, в самом-то деле.

Мемориал Великой Отечественной войны близ Леушен
© Facebook / Национальный Координационный Комитет "Победа"
Мемориал Великой Отечественной войны близ Леушен

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Местные выборы
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Стоит напомнить, что в феврале 2019 года в Молдове состоятся парламентские выборы. Оппозиционная Партия социалистов, поддерживающая президента Игоря Додона, рассчитывает на победу. 

Битва предстоит жаркая, и ее исход для правящего прозападного большинства абсолютно неясен. Основное противоборство, по прогнозам экспертов, развернется по линии "геополитического раскола".

В поддержке Запада молдавская власть нуждается крайне остро. Установленные на постаментах "тридцатьчетверки" — это единственные "русские танки", которые Кишинев может показать в качестве страшной угрозы с Востока.

Тема:
Наследники великой Победы (311)

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Теги:
памятник, мемориал, танк, борьба, унионисты, Ясско-Кишиневская операция, освобождение Молдовы, Великая Отечественная война, Национальный Координационный Комитет "Победа", Анатол Шалару, Леушены, Молдова
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