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Лаборатория

Сибирская язва стучится в двери Молдовы

© Sputnik / Сергей Пятаков
Аналитика
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Обозреватель анализирует, как к границам Молдовы подобрался новый опасный вирус, - сибирская язва.

Александр Хроленко, военный обозреватель – для Sputnik Молдова

В приграничном с Молдовой украинском селе Меняйловка Одесской области зафиксирована вспышка сибирской язвы – опаснейшего для людей и животных заболевания. Пятеро пострадавших жителей села были госпитализированы 2 октября, официально подтвержден диагноз у одного пациента. Предположительно, источником заражения стала корова одного из жителей села Меняйловка, но украинские специалисты не исключают и "молдавский след". В зону бедствия прибыл эпидемиологический десант из других регионов страны. Идет массовая вакцинация скота. Местные жители отмечают, что коровы массово гибли задолго до инфицирования людей. 

Кабинет министров
© Sputnik / Miroslav Rotari
Опасный вирус в Молдове: правительство берет ситуацию под контроль

Объективная ситуация такова, что на Украине с 2014 года построено 15 биологических лабораторий Пентагона, которые изучают и производят смертельно опасные вирусы и бактерии, включая сибирскую язву. После открытия на украинской территории военных лабораторий США зафиксировано несколько эпидемий африканской чумы свиней (АЧС) и птичьего гриппа, для борьбы с которыми Киеву пришлось закупать новые вакцины у американских же фармацевтических компаний. От вспышек ранее не свойственных Украине заболеваний страдают и животные, и люди. Во всех случаях конкретные источники заражения выявить не удалось, однако атипичная устойчивость вируса африканской чумы свиней к условиям северных широт могла быть создана лишь в лабораторных условиях. 

На этом безрадостном фоне соседство Молдовы с Украиной можно было бы назвать опасным – если бы в Кишиневе с 2008 года не работала "своя" референс-лаборатория США. Вектор распространения инфекции неочевиден.

От войны до войны

Сотрудники биологических лабораторий Пентагона – не простые специалисты-микробиологи. Это граждане США, обладающие дипломатическим иммунитетом. Местные власти не контролируют их деятельность и попросту лишены доступа в лаборатории. Отсюда – эффект внезапности и легкая паника. 

Скорая помощь
CC0 / Pixabay / hioahelsefag
Молдова в опасном кольце из вирусов

Премьер-министр РМ Павел Филип постфактум назвал эпидемию АЧС "самой обширной со времен Второй мировой войны". Заметим, вирусы не возникают сами по себе. А до 2008 года случаи африканской чумы свиней на постсоветском пространстве не зафиксированы. И военная ассоциация у премьер-министра возникла не случайно. К исходу сентября в Молдове обнаружили свыше 20 очагов заражения АЧС, что привело к массовому уничтожению животных. Если предположить, что на территории некоторых стран-партнеров (близких по географическим условиям к потенциальному противнику НАТО) мы наблюдаем отработку методов боевого применения биологического оружия США, загадочные эпидемии обретают логику. 

Американцы еще в сентябре 2001 года вышли из Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия (КБТО). По мнению экспертов, они готовятся к биологической войне давно и с большим размахом. В отличие от гражданских медицинских биолабораторий, которые выявляют, описывают и уничтожают болезнетворные вирусы, военные лаборатории США – накопитель огромного количества активного биологического материала. Они коллекционируют смертоносные заболевания, "улучшают породу" их возбудителей, повышают этническую избирательность и устойчивость к внешней среде. Независимость биологических лабораторий Пентагона от страны пребывания позволяет бесконтрольно и безнаказанно заниматься опасными экспериментами с вирусами и бактериями. 

Биологический террор 
Лаборатория
© East News / AP Photo/Keystone,Jean-Christophe Bott
Опасный вирус у границ Молдовы: в Румынии от него скончались уже 17 человек

В общем виде технология такова. Из природного очага вынимается штамм, к примеру, человеческой чумы на территории одной из стран Евразии. В лаборатории возбудителям придают большую агрессивность и проверяют новые характеристики во внешней среде, у границ потенциального противника (именно поэтому сотни биолабораторий Пентагона расположены вдали от территории США). Существующие вакцины бессильны против боевых версий вирусов. Естественно, аборигены (или их животные) чаще болеют, но их лечат американские специалисты (!). 

Депутат Государственной Думы РФ (и бывший главный санитарный врач России) Геннадий Онищенко давно бьет тревогу относительно высокой опасности американского биологического оружия массового поражения: "Биологической войны в том понимании, как в школе учили, конечно, не будет. Самое эффективное сегодня – биологический террор. Африканская чума свиней, которая у нас уже лет десять, пришла из Грузии, как раз когда заработали эти лаборатории. Она подрывает экономику. Она нас лишает дешевого белка. На предприятии одна свинья заболела – всех надо уничтожить. Не съесть, а сжечь. Это экономический террор. Террор индивидуальный – против политических лидеров". 

Этот процесс может выйти из-под контроля, и вспышки АЧС в Западной Европе (в странах НАТО) свидетельствуют о высокой вероятности "школьного" сценария глобальной биологической войны. А пока – в двери Молдовы стучится "случайная" сибирская язва.

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Теги:
биолаборатории США, вирусы, сибирская язва, Александр Хроленко, Молдова
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