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Президент Турции Реджеп Эрдоган

Визит Эрдогана в Молдову: итоги и перспективы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Аналитика
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Тема:
Визит Эрдогана в Молдову (16)
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Специально для Sputnik доцент кафедры политологии Финансового университета (Россия) Геворг Мирзаян подводит итоги визита в Молдову президента Турции Реджепа Эрдогана.

Двухдневный визит главы Турции Реджепа Эрдогана в Молдову – отнюдь не рутинный. Президент приехал в республику с интересом и благодарностью.

Первый день визита прошел в Кишиневе. Эрдоган встречался с обеими сторонами раздвоенной молдавской власти – конфликтующими друг с другом президентом Игорем Додоном и премьер-министром Павлом Филипом.

Официальный визит Р. Т. Эрдогана в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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И не просто встречался – по итогам переговоров Эрдоган и Додон подписали декларацию о стратегическом сотрудничестве. "Нынешний визит главы турецкого государства в Республику Молдова, спустя 24 года, подтверждает интерес обеих стран к развитию, укреплению и углублению молдавско-турецкого сотрудничества на благо обоих народов", - заявил Додон.

Турецкий вклад

Символично, что подписание декларации прошло в здании администрации президента Молдовы, которое было восстановлено после беспорядков 2009 года именно на деньги Турции. "Этот проект не что иное, как символ поддержки, которую мы предоставляем Республике Молдова. Это дружба турецкого народа по отношению к народу молдавскому", - заявил, в свою очередь, Эрдоган. Так что, когда президент Додон говорит о том, что Турция "внесла весомый вклад в укрепление молдавской государственности", то это можно понимать в том числе и буквально. В данном случае вклад составил 10 миллионов долларов (реставрация плюс новая мебель).

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В Кишиневе надеются и на дополнительные турецкие миллионы – причем не только в инвестициях, но и в торговле. В 2017 году товарооборот между Молдовой и Турцией составил около 400 миллионов долларов (около 5% всей внешней торговли Молдовы). Стороны собираются нарастить его до одного миллиарда. 

девушки в национальных костюмах
© Sputnik / Miroslav Rotari
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На второй день визита Эрдоган отправился в Гагаузию, которую в Турции (господствующей идеологией в которой, как известно, является пантюркизм) рассматривают как часть большого тюркского мира. Конечно, строго говоря, гагаузы не совсем классические представители этого мира (они единственный в мире тюрскский народ, который исповедует православие), однако масштабные турецкие инвестиции позволяют забыть о таких мелочах. На деньги Турции в Гагаузии было построено множество объектов (среди которых - дом культуры, парк, диагностический центр и т.п.), часть из них Эрдоган посетил лично.

Неудивительно, что столь высокого гостя в Гагаузии принимают по высшему разряду, и ради него даже 18 октября был объявлен выходным днем для государственных и бюджетных учреждений на территории автономии. Прежде всего из-за необходимости обеспечить безопасность Эрдогана – врагов себе турецкий президент нажил изрядно.

Спасибо в карман положишь

Если интерес Молдовы к Эрдогану понятен (большие деньги для маленькой республики), то зачем Эрдогану Молдова? Причин несколько.

Помимо уже упомянутого "тюркского фактора" турецкий президент просто благодарит Кишинев за понимание. Ведь молдавские власти (в отличие от европейских) готовы всячески поддерживать Эрдогана в его борьбе с гюленистами. В сентябре Молдова выслала со своей территории семерых турецких граждан – сотрудников сети молдавско-турецких лицеев Orizont. Молдавские спецслужбы заявили, что указанные лица связаны с исламистскими движениями и являются угрозой для национальной безопасности страны.

В Европе такой шаг не одобрили (свою обеспокоенность выразил даже еврокомиссар по расширению и политике соседства Йоханнес Хан), а вот Эрдоган оценил. 

Официальный визит Р. Т. Эрдогана в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Помимо благодарности у Эрдогана, впрочем, есть еще один мотив – защита и продвижение турецких интересов в сопредельных странах. Да, Молдова, возможно, является не самой важной и перспективной фигурой на геополитической шахматной доске, однако страна находится в состоянии больших внутренних перемен, что создает уникальные возможности там закрепиться. Кроме того, в борьбе за влияние на РМ участвуют Россия и ЕС – а значит, если Турция войдет в эту страну и получит там определенное влияние, то Эрдоган сможет торговать этим влиянием как с Москвой, так и с Брюсселем.

Впрочем, в Москве к появлению турецкой карты в молдавском пасьянсе относятся достаточно индифферентно. Во-первых, влияние Турции еще не настолько велико, чтобы его опасаться. Во-вторых, Кремль объективно понимает, что не может (просто по причине нецелесообразности) каким-то образом мешать турецкому проникновению в эту страну. Наконец, пока что Турция в Молдове не играет против России. Она не поддерживает стремление местных "проевропейских сил" вытеснить российское влияние (хотя бы потому, что эти же проевропейские силы выступают и против Турции). Кроме того, она не поддерживает стремление отдельных молдавских политических сил разжечь ситуацию в Приднестровье.

Наконец, власти и население Гагаузии (на которых в Молдове будет опираться Эрдоган) традиционно хорошо относятся к России. Поэтому не исключено, что Москва и Анкара в молдавском вопросе договорятся. И даже придут в Кишинев с общими дарами.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Тема:
Визит Эрдогана в Молдову (16)

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Теги:
отношения, визит, Эрдоган, турция
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