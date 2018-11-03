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Встреча президента РФ В. Путина с президентом Молдавии И. Додоном

Молдову ждет ветер перемен из России

© Sputnik / Алексей Дружинин
Аналитика
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Встреча с самым популярным в Молдове иностранным политиком – президентом России Владимиром Путиным, наверняка, должна повысить поддержку президента Игоря Додона у населения. Реальные основания для этого есть – важную роль играет экономическая основа молдавско-российских отношений.

Антон Бредихин, научный руководитель Центра этнических и международных исследований – для Sputnik Молдова

Векторы разные, некоторые – сильнее

Несмотря на то, что Молдова имеет соглашение об ассоциации с ЕС, она является наблюдателем в ЕАЭС. С ней готовы сотрудничать и развивать совместные проекты как российские предприятия, так и армянские, белорусские, казахские, киргизские. Вообще РМ, как и, например, Армения, выступает государством, аффилированным с двумя наднациональными проектами. При этом Кишинев, несмотря на евроинтеграцию, стремится усилить торгово-экономические контакты с Москвой. Эти стремления достаточно успешны.

Президент Молдовы Игорь Додон во время пресс-конференции в Москве
© Sputnik / Александр Натрускин
Вино без пошлин: Додон рассказал о совместных с Россией планах

Традиционными сферами сотрудничества выступают трудовая миграция и экспорт молдавских товаров, в первую очередь, винной и сельскохозяйственной продукции. В России трудятся мигранты из Молдовы. Это более полмиллиона человек, перечисляющих своим семьям около миллиарда долларов в год.

Молдавские вина достаточно конкурентны на российских прилавках. Если в 2017 году было поставлено в Россию 14 миллионов литров вина, то только за первое полугодие 2018 года объем поставок составил 8,5 миллионов литров, что говорит о достаточно позитивной динамике данного направления.

Рост торговли между нашими странами стал возможен только после победы в 2016 году на президентских выборах Игоря Додона. Именно благодаря ему, однозначно говорящему о необходимости пророссийского пути развития Молдовы, ряд торговых ограничений Москвой был снят.

Россия на протяжении 27 лет остается крупнейшим инвестором в молдавскую экономику, общая сумма инвестиций составляет порядка 800 миллионов долларов. Основными сферами выступили энергетическая, винодельческая и перерабатывающая отрасли. При охлаждении отношений между Москвой и Кишиневом значительное место во внешней торговле занял Бухарест, а также такие страны ЕС, как Великобритания и Кипр. Но полноценный альтернативный рынок для своей продукции в Европе Молдова не получила.

Энергоносители – дорого

Встреча президента РФ В. Путина с президентом Молдавии И. Додоном
© Sputnik / Алексей Дружинин
Додон о братских отношениях России и Молдовы: так было, есть и будет
Важным в выборе приоритета сотрудничества для Молдовы остается энергетический сектор. Крупнейшим поставщиком газа пока что является "Газпром". При этом правительство намерено надавить на российскую корпорацию посредством газопровода из Румынии Унгены – Кишинев. Министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич считает наличие альтернативного газа необходимым элементом в системе обеспечения энергобезопасности страны. Важным фактором выступит и возможность конкурентной цены у разных поставщиков. В этих целях кроме Бухареста Кишинев рассматривал Баку и Тегеран, но о поставках так и не смог договориться.

Объем необходимых поставок газа для обеспечения нужд молдавских потребителей составляет 2,7 миллиарда кубометров в год. Потому полностью заменить российский газ не удастся – объем газовой магистрали из Румынии составляет лишь 1,5 миллиардов кубометров. Цена ее строительства, которое ложится на молдавский бюджет, равняется 92 миллионам евро.

Кроме того, если не покупать российский газ, Кишиневу придется значительно переплачивать. Цена "Газпрома" – 191 доллар за тысячу кубометров, а, например, Украина закупает газ у ЕС по цене 274 доллара. А ведь Молдове придется еще доплатить за транзит газа.

Вот и выходит, что за "энергонезависимость", основанную отнюдь не на экономических, а на политических предпочтениях отдельных сил, придется значительно переплачивать.

А платить будет кто? Естественно, что бремя финансовой ответственности ляжет на молдавский народ.

И вновь торговля и мигранты

Игорю Додону удалось договориться в Москве о временном снятии таможенных пошлин на шесть месяцев по пяти товарным позициям.

"Думаю, это будет для наших производителей серьезным подспорьем. Для того чтобы вернуться к прежней свободной торговле с Россией, нужны переговоры на уровне правительств. Сейчас их нет", — отметил президент. 

Кроме того, обещана очередная амнистия для гастарбайтеров: с начала 2019 года все граждане Молдовы, совершившие мелкие правонарушения, смогут беспрепятственно въехать в Россию или выехать из нее.

Каких договоренностей достигли президенты Молдовы и России>>>

То есть уже понятно, что поездка Додона в Москву активизирует молдавско-российские отношения и придаст импульс евразийским интеграционным процессам. По словам сопредседателя "Деловой России" Андрея Назарова, при политической стабильности в стране российский бизнес может инвестировать в Молдову до 1 миллиарда долларов ежегодно.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

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