В Молдове назревает шпионский скандал - и опять якобы виновата Россия

В докладе содержатся скандальные выводы: партии Майи Санду и Андрея Нэстасе получали "грязные" деньги, которые проходили через этот фонд. А руководители фонда открыто лоббировали две эти партии в европейских структурах. Список преступлений, которые так или иначе упомянуты в докладе, звучит ужасно: отмывание денег, нелегальная торговля оружием, политическая коррупция, измена родине.
В принципе, коррупционные скандалы, отмывание денег, грязное финансирование партий — это совершенно нормальные детали политического ландшафта в Европе. Например, буквально на днях пресса ФРГ сообщила о передаче в прокуратуру дела о нелегальном финансировании правой партии "Альтернатива для Германии" — а она, между прочим, на прошлых выборах вошла в Бундестаг.
То есть, даже логично, что похожий скандал разразился и в Молдове, которая шествует по пути евроинтеграции.
Однако в деле с парламентскими слушаниями по делу Санду, Нэстасе и фонда "Otwarty Dialog" есть один нюанс, который может удивить даже видавших виды политических обозревателей. В этой некрасивой шпионской истории внезапно был найден "российский след".
И даже не просто след, а полный набор ужасов, который доводит до истерики западного обывателя. Тут и "российские спецслужбы", и "поставка вооружений в Донбасс", и "денежные операции с оружием в Российской Федерации".
Не хватает только русских хакеров, которые, как это давно известно, отвечают вообще за все, — от выборов глав государств в США и ЕС до штормов в Антлантике. "The Russians did it!" И может быть, еще не хватает таинственных террористов, смазывающих ядом все на своем пути, как в Солсбери. Все остальные темы в этом деле присутствуют.
Конечно, можно понять мотивы авторов и заказчиков доклада. Которые, пусть с огромным напряжением, но умудрились вытолкать "русскую тему" на парламентские слушания. Ведь "русские хакеры" — это хотя и не новый, но все еще растущий тренд, настоящая находка для политического маркетинга.
Не секрет же, что никого в Европе не интересуют политические разборки в Молдове, давно лишенной звания европейской "истории успеха". Но стоит закричать: "Русские идут!", и на вас моментально обращают внимание. Вас жалеют, вас гладят по голове, вам дают деньги, и в вашем аэропорту высаживается десант американских сенаторов, жаждущих узнать, чем вам еще можно помочь.
Во всяком маркетинге должен быть здравый смысл. Но вот со здравым смыслом все совсем плохо.
Вы начинаете разбираться в нечистом деле "Otwarty Dialog", и понимать, что его суть — это обвинения Майи Санду и Андрея Нэстасе в получении грязных денег для финансирования их партий. И вы разбираетесь дальше, и вдруг обнаруживаете, что в деле откуда-то вдруг возникают "русские спецслужбы" и "поставка вооружения в Донбасс".
И тут понимаете, что у вас ум заходит за разум.
В самом деле, и Майя Санду, и Андрей Нэстасе — это абсолютно про-европейские и про-американские политики. Для них широко открывают двери в Вашингтоне и в Брюсселе. На них надеются как на главных проводников евроантлантической повестки дня в Молдове.
Простите, господа разбирающиеся, вы что, всерьез хотите сказать, что в деле с финансированием этих двоих замешана Россия? Вписывание России в подобный сценарий — это настолько витиевато закрученная многоходовочка, что сам черт ногу сломит, пытаясь ее решить.
Эдак можно договориться до того, что Михай Гимпу — агент российских спецслужб под прикрытием, а вся его деятельность — это на самом деле операция ГРУ по дискредитации проевропейских сил в Молдове. Но Гимпу оставьте, он лучше знает, что делает, чушь говорить не будет, на соперников работать не станет.
Что же, будем ждать новых сенсационных разоблачений.