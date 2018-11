В Молдове назревает шпионский скандал - и опять якобы виновата Россия

В докладе содержатся скандальные выводы: партии Майи Санду и Андрея Нэстасе получали "грязные" деньги, которые проходили через этот фонд. А руководители фонда открыто лоббировали две эти партии в европейских структурах. Список преступлений, которые так или иначе упомянуты в докладе, звучит ужасно: отмывание денег, нелегальная торговля оружием, политическая коррупция, измена родине.

В принципе, коррупционные скандалы, отмывание денег, грязное финансирование партий — это совершенно нормальные детали политического ландшафта в Европе. Например, буквально на днях пресса ФРГ сообщила о передаче в прокуратуру дела о нелегальном финансировании правой партии "Альтернатива для Германии" — а она, между прочим, на прошлых выборах вошла в Бундестаг.

© Sputnik / Miroslav Rotari На кого работают некоторые партии в Молдове: комиссия готовит ответ

То есть, даже логично, что похожий скандал разразился и в Молдове, которая шествует по пути евроинтеграции.

Однако в деле с парламентскими слушаниями по делу Санду, Нэстасе и фонда "Otwarty Dialog" есть один нюанс, который может удивить даже видавших виды политических обозревателей. В этой некрасивой шпионской истории внезапно был найден "российский след".

И даже не просто след, а полный набор ужасов, который доводит до истерики западного обывателя. Тут и "российские спецслужбы", и "поставка вооружений в Донбасс", и "денежные операции с оружием в Российской Федерации".

Не хватает только русских хакеров, которые, как это давно известно, отвечают вообще за все, — от выборов глав государств в США и ЕС до штормов в Антлантике. "The Russians did it!" И может быть, еще не хватает таинственных террористов, смазывающих ядом все на своем пути, как в Солсбери. Все остальные темы в этом деле присутствуют.

Конечно, можно понять мотивы авторов и заказчиков доклада. Которые, пусть с огромным напряжением, но умудрились вытолкать "русскую тему" на парламентские слушания. Ведь "русские хакеры" — это хотя и не новый, но все еще растущий тренд, настоящая находка для политического маркетинга.

Не секрет же, что никого в Европе не интересуют политические разборки в Молдове, давно лишенной звания европейской "истории успеха". Но стоит закричать: "Русские идут!", и на вас моментально обращают внимание. Вас жалеют, вас гладят по голове, вам дают деньги, и в вашем аэропорту высаживается десант американских сенаторов, жаждущих узнать, чем вам еще можно помочь.

© Sputnik / Miroslav Rotari Демпартия просит ЕС проверить связи Санду и Нэстасе с банковским скандалом

Во всяком маркетинге должен быть здравый смысл. Но вот со здравым смыслом все совсем плохо.

Вы начинаете разбираться в нечистом деле "Otwarty Dialog", и понимать, что его суть — это обвинения Майи Санду и Андрея Нэстасе в получении грязных денег для финансирования их партий. И вы разбираетесь дальше, и вдруг обнаруживаете, что в деле откуда-то вдруг возникают "русские спецслужбы" и "поставка вооружения в Донбасс".

И тут понимаете, что у вас ум заходит за разум.

В самом деле, и Майя Санду, и Андрей Нэстасе — это абсолютно про-европейские и про-американские политики. Для них широко открывают двери в Вашингтоне и в Брюсселе. На них надеются как на главных проводников евроантлантической повестки дня в Молдове.

Простите, господа разбирающиеся, вы что, всерьез хотите сказать, что в деле с финансированием этих двоих замешана Россия? Вписывание России в подобный сценарий — это настолько витиевато закрученная многоходовочка, что сам черт ногу сломит, пытаясь ее решить.

Эдак можно договориться до того, что Михай Гимпу — агент российских спецслужб под прикрытием, а вся его деятельность — это на самом деле операция ГРУ по дискредитации проевропейских сил в Молдове. Но Гимпу оставьте, он лучше знает, что делает, чушь говорить не будет, на соперников работать не станет.

Что же, будем ждать новых сенсационных разоблачений.