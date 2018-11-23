Что же происходит с нынешней молодежью и как с этим бороться?

"Дети - наше будущее", - я уже слышу рецензию. Опережу критика, - это давно всем известно, но... "воз и ныне там". Что делать, если подростки растут тиранами? Что движет ими?

О чем думают малолетние убийцы? Я, корреспондент Sputnik, Георгий Папук, задумался: что же является причиной такого поведения у подростков. У меня долгие годы, если два года можно назвать долголетием, был знакомый. На вид, ему 17-18. Казалось, знаю его очень хорошо, и вдруг - трагедия. Он стал вором и попал в круг бандитов. Я пребывал в недоумении, и задался вопросом,- что же привело его к такой жизни, и я решил изучить многочисленные подобные случаи и нашел ответ. То, что случилось с ним, - это не результат одного очага воздействия, а совокупность всех неприятных явлений нашего времени. Ведь после тяжелой психологической ситуации у подростка должна быть поддержка родителей, друзей, учителей в школах. Но бывают случаи (и очень часто), что их не замечают. Кто же озаботится проблемой? Ребенок впитывает в себя, что ему преподносят, - издевательства, ненависть, равнодушие. Ребенок не слушает, что ему говорят, он просто повторяет то, что видит, и, если в семье малыш видит как отец избивает мать, он будет считать, что так правильно и так можно делать.

© Sputnik / Miroslav Rotari Трагическое утро: машина с подростками врезалась в дерево, молодые люди погибли

Неудивительно, что 80 процентов среди "маленьких убийц" выросли в неблагополучной семье. В семье, где не было заложено, что хорошо, а что плохо. Где ребенком не занимались родители и никогда не обращали на него внимание. О том, что поведением малыша управляют его желания, его внутренние импульсы, писал еще Зигмунд Фрейд. Ребенок желает чего-то, — он тянется к предмету и его берет. Ему хочется ударить,— он бьет. И без посторонней помощи ребенку самому не разобраться, что позволено, а что нет. Ведь он, совершая тот или иной поступок, в тот момент считает, что в этом нет ничего плохого, ведь ему об этом никогда не говорили, и, тем самым, не имея воспитания, ребенок готов пойти на злодеяния.

Очень многое зависит от окружения ребенка, ведь он может иметь благополучную семью, но, попадая в нежелательное окружение, совершает различные преступления. Дети, наблюдая за своими "друзьями", начинают следовать их примеру, тем самым проявляя агрессию, зависимость от наркотиков, от алкоголя и многое другое. Нередки случаи, когда дети попадали в различные секты, в которых установлены свои стандарты и свои правила, где почитается жестокость, насилие, криминальная деятельность, и ребенок считает, что это правильно и следует этому.

© Sputnik / Rodion Proca Страшная смерть подростка шокировала жителей молдавского села

Случай, прогремевший на весь мир, который произошел в одной из Керченских школ, 17 октября 2018 года, когда молодой человек, в возрасте 18-ти лет, заложил самодельное взрывное устройство в столовой, и в момент, когда ученики и учителя вышли на очередной перемене поесть, привел его в действие, после чего открыл стрельбу и в конце застрелился. Вопрос остается один, - почему? Были ли это какие-то обиды на коллег по учебе и учителей, теракт, или последствия создания себе ложных героев, и следуя их примеру, - этого никто не знает. Но, как выяснилось, "Керченский стрелок" начал готовиться за год до совершения преступления. То-есть, это было умышленное нападение, а не нервный срыв.У молодого человека были разведены родители и, по словам его знакомого, парень "очень ненавидел техникум из-за его злых "преподов". И именно совокупность множества факторов привела к плачевным последствиям.

Вследствие всех проблем, молодой человек повторил события 1999 года в Школе "Колумбайн" (штат Колорадо, США). Этот случай стал третьим по числу жертв нападениям в американских учебных заведениях. Это говорит о том, что к нынешней молодежи нужно относиться с огромным вниманием и пониманием их картины жизни, давать им правильное воспитание, чтобы дети знали, что хорошо, а что плохо, и что такое любовь, понимание, сострадание, человечность.

Когда дети этого не видят, они становятся злыми, замкнутыми в себе от того, что их никто не понимает. У них в сознании зарождается некая неприязнь по отношению к другим детям, которые плохо к ним относятся. Аналогичное чувство может возникнуть и к родителям, которые не проявляют должного внимания к своему чаду. Случаи необоснованных всплесков агрессии возможны и когда учителя и воспитатели унижают детей на глазах у всех остальных.

Особенно тяжело приходится детям, родители которых издеваются над ними, как, например, случай, произошедший в Москве в конце июля 2018 года. Трое сестер зверски убили своего отца, нанеся ему около 40 ножевых ударов. Одна сестра воспользовалась ножом для вынесения "смертного приговора" отцу-мучителю, другая молотком, а третья перцовым баллончиком, чтобы обезвредить "жертву". Девочки, давшие показания полиции, рассказали, как отец издевался над ними, что они были прислугой, подвергались физическому и сексуальному насилию. Отец угрожал дочерям убить их, запугивал сестер. Он выгнал свою жену из дома, а девочки остались наедине с "тираном-отцом". Три сестры совершили данное преступление во имя мести своему отцу за всю причиненную им боль, за то, что он превратил их жизни в сущий ад.

Ни в коем случае, ни одно из вышесказанного не оправдывает деяния маленьких преступников, но это все последствия того, что видели дети, к чему они прислушивались и наблюдали в период своей жизни. Для предотвращения таких случаев, нужно как можно больше времени уделять детям, не оставлять их на произвол судьбы, интересоваться их жизнью, не позволять им действовать так, как они хотят.

Почему я сегодня пишу об этом? Потому, что перед моими глазами устрашающая картина того, как жители Молдовы, не от хорошей жизни, уезжают на заработки за границу, оставляя своих детей на бабушек, дедушек, ближайших родственников.

А теперь задайтесь вопросом: если за пределами Молдовы живут сотни тысяч наших земляков, сколько их детей попадают под влияние "нежелательных" компаний. Стоит подумать, что же будет дальше?

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