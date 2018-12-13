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Здание администрации президента Молдовы

Молдавские страсти по импичменту – зачем говорить о невозможном

© Sputnik / Miroslav Rotari
Аналитика
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Исходя из обговоренных в законодательстве норм, полностью провести процедуру импичмента президента Молдовы при нынешнем составе парламента слабо представляется реальным.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik, Нику Гончар. В данный момент парламент Молдовы не может инициировать процедуру проведения импичмента президента Игоря Додона, чтобы довести ее до логического завершения – это ясно дал понять спикер высшего законодательного органа страны Андриан Канду в ходе брифинга.

Заседание Парламента, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Не хватит времени

"Юридическое управление парламента на прошлой неделе подготовило информационную ноту, направленную юридической комиссии, там перечислены все существующие процедуры, а также объясняется, что представляет собой отставка президента", - отметил Канду.

По его словам, страна приближается к парламентским выборам, "а процедура отставки президента предусматривает обязательное проведение референдума, который невозможно организовать во время предвыборной кампании".

Одного референдума достаточно

Парламентские выборы в Молдове запланированы на 24 февраля 2019 года. Впервые они будут проходить по смешанной избирательной системе. Новые правила предусматривают, что половина депутатов будет избрана по партийным спискам, а вторая часть — по одномандатным округам.

В этот же день, 24 февраля, пройдет консультативный референдум по вопросам уменьшения числа депутатов со 101 до 61, а также об их отзыве с должности в случае невыполнения ими должностных обязанностей.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тридцать дней и более

Факты из заявления спикера молдавского парламента подтвердил и экс-председатель Конституционного суда Молдовы Дмитрий Пулбере.

"В 89-й статье Конституции говорится, что парламент своим решением уполномочен поднять вопрос отстранения президента. Только вот решение это может быть принято после того, как процедура импичмента будет инициирована одной третью депутатов. Затем президента должны ознакомить с проектом постановления, дождаться его точки зрения и направить обращение в Конституционный суд. Эта инстанция, в свою очередь, должна решить, действительно ли глава государства нарушил основной закон страны", - рассказал Пулбере корреспонденту Sputnik.

Он добавил, что, если КС выскажется за такую инициативу, импичмент президента в парламенте может быть принят голосованием, как минимум, двух третей депутатов. Однако такая расстановка голосов еще не будет означать самой отставки президента, заметил эксперт в области конституционного права.

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Пулбере напомнил, что принятый проект постановления парламента об импичменте следует отправить в Центральную избирательную комиссию, которая должна принять решение, инициировать ли референдум по отставке президента. А на это необходимо как минимум 30 дней.

Не надо слов!

"Все равно до нового года не получается провести этот референдум. Но предположим, что его удалось организовать. Тогда за решение об отставке должно проголосовать не меньше избирателей, чем количество тех, кто поддержал кандидатуру нынешнего главы государства на президентских выборах", - добавил Пулбере.

Эксперт не просто так упомянул время рубежа 2018 и 2019 годов. Ведь мандат действующего состава парламента завершился еще 30 ноября. Поэтому нынешние обладатели депутатских "корочек" де-факто не уполномочены проводить мало-мальски значимую процедуру такого уровня, как импичмент. Остается лишь гадать, были ли более ранние слова Канду о перспективе принудительной отставки Додона чисто популистским высказыванием, или же за этим пассажем стояли конкретные планы.

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Теги:
импичмент, президент, Молдова, Андриан Канду, Игорь Додон
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