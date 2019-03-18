Украина без дружбы с Россией: как поведет себя Киев после 1 апреля

1 апреля этого года будет для Украины знаменательным. В этот день появятся первые итоги президентских выборов, которые состоятся 31 марта (в избирательном списке 39 кандидатов). Тогда же истечет срок действия так называемого Большого договора между Украиной и Россией.

Ольга Сухаревская, Sputnik

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, как официально называется документ, был подписан президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой в 1997 году и вступил в силу 1 апреля 1999-го.

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Но постмайданным властям в Украине слова "дружба, сотрудничество и партнерство" в связке с Российской Федерацией резали глаз.

Тем более, за Россией украинские власти на законодательном уровне закрепили ярлык "страны-агрессора" и везде утверждают, что "Украина воюет с Россией". Так что наличие подобного договора выглядело, с их точки зрения, как минимум странно.

Вот и дружбе конец?

В общем-то, двусторонний договор за двадцать лет существования действительно мог отстать от реалий, и российская сторона не возражала против его пересмотра, как того требовал Киев. Но в Москве негативно относились (и относятся) к идее его расторжения. Однако в документе был предусмотрен механизм прекращения его действия, и Порошенко воспользовался этим правом.

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При этом украинские политики объявили своим гражданам, что расторгнуты лишь "невыгодные" Украине положения Большого договора, а "выгодными" будут пользоваться и в дальнейшем.

Вот только международное право не предусматривает "частичное расторжение" подобных документов. Тем более, Большой договор – это не только текст, подписанный в 1997 году, а целый корпус договоров и соглашений, определяющий самые разнообразные аспекты двусторонних отношений (от безвизового режима до признания существующей границы). Хотя многие из взятых на себя обязательств, Украина, увы, уже давно не исполняла.

Нарушение на нарушении

Именно многочисленным фактам нарушения Украиной условий Большого договора была посвящена нота МИД России, направленная в Киев. Среди серьезнейших претензий к украинской стороне в ноте было отмечено нарушение требования "не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой стороны", а также не допускать, "чтобы ее территория была использована в ущерб безопасности другой стороны".

При этом без каких-либо консультаций с Москвой (предусмотренных Договором о дружбе), Украина в 2004 году ратифицировала меморандум по обеспечению поддержки операций НАТО, а в 2005 году включила в свою военную доктрину курс на вступление в НАТО. Буквально несколько недель назад положения о стремлении к полноправному членству в НАТО закрепили в Конституции Украины.

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Не выполняет Киев и обязательств по созданию равных возможностей и условий для изучения в стране русского языка. После государственного переворота 2014 года власти запретили показ на Украине российских фильмов и сериалов, посвященных российским силовым структурам, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года. Фактически остановлен ввоз с территории РФ печатной продукции, а также запрещены многие российские веб-сайты, чем Украина ограничила право русскоязычного населения на получение объективной информации на родном языке. Языковыми квотами на телевидении и требованием к российским артистам получать разрешение на гастроли в Службе безопасности Украины (СБУ) русский язык насильственно вытесняется из украинского информационного и культурного пространства.

В нарушение Большого договора Украина полностью запретила русскоязычным гражданам получение образования на родном языке. Националистический "образовательный закон" в скором времени будет дополнен не менее дискриминационным в отношении русскоязычного населения законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", рассматриваемым сейчас в Верховной Раде.

Многие двусторонние соглашения, заключенные в рамках Договора о дружбе, прекратили действовать отнюдь не в последние недели. Едва придя к власти, "кадры Майдана" немедленно разорвали существующие договоренности о военно-техническом сотрудничестве, о сотрудничестве правоохранительных органов и спецслужб двух стран. В нарушение Договора тогдашним главой СБУ были переданы американским спецслужбам все секретные документы с характеристиками и техническими особенностями военной техники, производимой российскими и украинскими предприятиями в рамках производственной кооперации. Украина ввела целый комплекс ограничений в торговле между двумя странами, а также ряд санкционных мер в отношении российских предприятий и физических лиц.

С 1 апреля, когда перестанет действовать Договор о дружбе, положение еще более усугубится из-за того, что в двусторонних отношениях возникнет правовой вакуум.

Ломать – не строить

Разрушить легко, намного сложнее — восстановить. Разрушив экономические связи с Россией, политики Украины вогнали свою страну в глубочайший кризис. Потери от запретов на экспорт товаров в Россию они так и не сумели компенсировать увеличением торговлей со странами Евросоюза и другими государствами мира.

Мало того, это привело не только к росту отрицательного сальдо внешней торговли Украины, что приводит к вымыванию денег из страны. Сама структура этой торговли демонстрирует, что ее экономика превращается в сырьевой придаток промышленно развитых стран. До 70% украинского экспорта составляет сырье, доля сложной техники и других товаров высокой степени переработки неуклонно падает. Зато растет импорт таких товаров. То есть, отказавшись от сотрудничества с Россией, Украина переходит к колониальной модели экономики в угоду Европе и США.

Кроме того, теперь Украина станет единственной страной в Европе, не урегулировавшей границы с соседним государством, как отметил председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медвечук.

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"Главное, что было в Большом договоре, – это гарантирование признания территориальной целостности и границ между Россией и Украиной. Так вот, этого мы сами себя лишаем", – констатировал он.

Политик также отметил, что работающие на территории соседнего государства украинцы после прекращения действия Договора о дружбе останутся без защиты.

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Но если что-то ломать, то без оглядки. На предстоящих президентских выборах, после первого тура которых и наступит период "без дружбы с Россией", запрещено появление российских наблюдателей. Причем Украина выставила ультиматум об этом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, "бракуя" кандидатуры россиян в подаваемых ОБСЕ списках.

Робкие заявления международной организации о том, что такая позиция Киева негативно скажется на легитимности выборов, украинские власти игнорируют. Раз уж решили не дружить – то не дружить.

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