Путин: Су-57 – лучший истребитель в мире

Американские партнеры этим абсолютным превосходством весьма обеспокоены, и эта тревога стоит 300 миллионов долларов, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.

Президент России Владимир Путин вчера заявил, что Су-57 – самый лучший боевой самолет, и особо подчеркнул: «В мире самый лучший. По всем тактико-техническим данным, по оружию. Так никто летать не может».

Почти синхронно уникальность российского истребителя пятого поколения подтвердили и специалисты Военно-воздушного министерства США, которые хотят заказать воздушную мишень, способную имитировать полет и другие характеристики тяжелого многофункционального Су-57. Это означает, что ни один американский самолет подобными качествами не обладает, и невозможно отрабатывать возможные сценарии противоборства.

Тревога американских партнеров стоит 300 миллионов долларов, и она понятна.

Первые серийные истребители Су-57 поступят на вооружение Воздушно-космических сил России уже в 2019 году. Первый контракт заключен на 12 машин. Темп перевооружения российских авиаполков истребителями-бомбардировщиками Су-34 и многоцелевыми истребителями Су-35С таков, что вскоре количество Су-57 будет исчисляться десятками и сотнями.

Столь высокотехнологичного вероятного противника ВВС США еще не имели, американским летчикам придется в значительной степени изменить тактику боевых действий.

Эксперты США признают превосходство российского истребителя и отмечают высочайшую маневренность Су-57 на сверхзвуковых скоростях, инфракрасную систему поиска и слежения, которой не обладает, к примеру, американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor.

Крылатая душа России

Необычайно малая эффективная отражающая поверхность Су-57 позволяет ему оставаться практически невидимым для радиолокационных станций, в конструкции композиционные материалы составляют 70% поверхности и 25% веса самолета. Превосходство Су-57 обеспечивают основная радиолокационная станция , уникальные оптико-электронная система обнаружения целей и система постановки электронных помех – «умная обшивка». Российский истребитель способен обнаруживать воздушные и наземные цели на дальности до 400 километров, сопровождать до 62 объектов.

Самолет в 2018 году успешно прошел испытания с двигателями «второго этапа, позволяющими развивать сверхзвуковую скорость в бесфорсажном режиме. Боевой радиус – 5500 километров. Су-57 имеет выдающееся соотношение боевой нагрузки и собственной массы, по этому показателю аналогов пятого поколения ему не существует. Способен нести 14 типов вооружений, причем весь арсенал – 10 тонн - располагается в двух внутренних отсеках, а не на внешней подвеске (для снижения отражающей поверхности).

Истребитель и его ракетное вооружение проверены в боевых условиях в Сирии и обещают абсолютное превосходство в воздухе. В гипотетическом поединке Су-57 способен раньше обнаружить и уничтожить как F-22, так и F-35.

Американский маркетинг

Обладая выдающимися пилотажными качествами, электронными системами и гиперзвуковым оружием, российский тяжелый истребитель Су-57 достойнее представляет пятое поколение боевой авиации в сравнении с новейшим символом американской исключительности – многоцелевым истребителем F-35 Lightning II (эксплуатируется с 2012 года).

Корпорация Lockheed Martin планировала к 2019 году выпустить две тысячи супердорогих Lightning II F-35, а фактически с конвейера сошли около трехсот машин.

Истребитель F-35 в Пентагоне критикуют не только за сырое программное обеспечение – в доработке нуждаются бортовые комплексы, топливная и тормозная системы, элементы конструкции истребителя.

Изначально к машине предъявлялись столь противоречивые требования, что создатели и самолет начали конфликтовать с законами физики и аэродинамики.

США планируют развернуть Lightning II F-35 в Европе на постоянной основе в 2020 году, однако европейские союзники откровенно избегают такого перевооружения. О многом говорит исключение американской «молнии » из конкурса бундесвера по замене устаревающих истребителей Tornado. Военный министр Французской Республики Флоранс Парли 18 марта прямо заявила, что в уставе НАТО есть пункт 5 (о коллективной самообороне), а не пункт «F-35».

На фоне превосходства российских технологий западные партнеры успокаивают себя лишь тем, что Су-57 слишком дорог для ВКС России. И все же для РФ нет ничего дороже государственного суверенитета, который позволяет надежно защищать современное чудо-оружие.