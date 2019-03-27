18:02 27 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.30
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.64
Поиск
Предвыборная кампания на Украине

Что говорят СМИ, или Почему мартовские выборы на Украине ничего не значат

© AFP 2019 / SERGEI SUPINSKY
Аналитика
Получить короткую ссылку
Тема:
Кто станет президентом Украины: события и выборы (16)
99 0 0

Пока на Украине социологи тренированными пальцами доят тучные бюджеты предвыборных штабов, "замеряя общественное мнение", мы, скромные служители биг-дата журналистики и политической медиаметрии, выполняя свой профессиональный долг, проанализируем публикации на эту тему в зарубежных СМИ. И вот что выходит.

Игорь Николайчук, эксперт Центра специальных медиаметрических исследований – для Sputnik

Кого ни выберут украинцы – пусть зовется президентом, но это будет президент-симулякр. Потом разберемся, воспитаем в нужном формате. Или что-то еще придумаем. Но главное, ничего не менять! Очень надо сделать именно так – отложить на потом. По такой стратегии на украинском поле имеется консенсус у США, Германии, Франции, Польши, "нового ЕС двух скоростей" и даже НАТО.

Верховная Рада Украины
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Украина без дружбы с Россией: как поведет себя Киев после 1 апреля

Пункт первый консенсуса: проект "Украина" в его варианте 2014 года, предназначенном для торпедирования энергетической независимости Евросоюза, и в варианте 2015 года, когда планировалось превратить несчастную страну в пугало для демонстрации последствий "агрессивных устремлений Путина", закрыт. Окончательно и бесповоротно.

Пункт второй: нового проекта "Украина" пока нет.

Пункт третий: Украина это ужас, ужас, ужас!

Начнем с французов

Французские политики не знают, что надо делать, зато отлично знают, чего делать не надо! Политолог Сезар Лесаж на страницах Les Echos (04.12.18), выражая мнение почти всех своих коллег, заявил: "Брюссель должен проявить хладнокровие и выдержку, не вводить против России дополнительных санкций, которые все равно не принесут ожидаемых результатов, а лучше занять позицию миротворца и посредника между Россией и Украиной". Речь вообще шла о том, чтобы европейцы осознали следующее: "С 2014 года Киев намеренно пытается взять Брюссель в заложники и втянуть европейцев в ультранационалистический крестовый поход, который все больше и больше выходит из-под контроля".

Сколько человек в Молдове проголосует на выборах президента Украины>>>

Арно Дюбьен, глава аналитического центра "Обсерво" при Франко-российской торгово-промышленной палате в Москве, сказал в интервью журналу L'Opinion (21.12.18) по поводу Украины следующее: "Ситуация заблокирована и может еще больше ухудшиться. (…) Некоторые политические лидеры, особенно президент Порошенко, хотят прибегнуть к эскалации напряженности, надеясь, что это поможет им остаться у власти. Мы должны подготовиться к третьей газовой войне, поскольку срок действия контракта на транзит газа истекает в конце 2019 года, и вряд ли к этому времени будет достигнута договоренность. Что касается Донбасса, то Минские соглашения находятся в тупике".

Президентская страда от слова "страдать"

Если говорить кратко, то тема украинских президентских выборов население стран мира волнует в весьма незначительной степени. Так, если популярность этой темы на Украине принять за 1,0, то в Молдове данный индекс составит 0,39, в Беларуси – 0,36, России – 0,20, Латвии – 0,15. В остальных странах, особенно за пределами постсоветского пространства, наблюдаются уже только следы интереса. Хотя абсолютные цифры, конечно, достаточно велики.

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
© Sputnik / Стрингер
Опрос: партии Зеленского и Тимошенко лидируют в рейтинге на Украине

Удивительно равнодушная к текущей кампании пресса США буквально проклинает разворачивающее действо. Всегда вежливый Bloomberg три дня назад (22.03.2019) без обиняков заявил: "Самая грязная президентская гонка за всю историю Украины", и доказал, что это не пропагандистский фейк: "подкуп избирателей, прослушка, теневые спонсоры и кандидаты-однофамильцы". 

Глобалисткая, антитрамповская и русофобская газета The Washington Post в материале от 18.03.2019 вообще договорилась до необходимости раздела Украины: "Если Украина сможет продолжить свой путь к децентрализации, удаляя власть от Киева, то может быть не важным, кто станет следующим президентом".

Вполне понятно уныние качественной британской прессы, которая делает вид, что занята только Брекзитом (это таки да). Местные СМИ не проявили креатива, заявив, что все равно все будет в пользу "ненавистного Путина". Издание Express.co.uk, (27.02.2019) прямо так и говорит (правда, устами американского политолога Александра Мотыля): "Победа Зеленского будет сценарием мечты для Путина".

Региональные расклады и загогулины

Вот как выглядит сравнительная популярность кандидатов внутри Украины, если учитывать данные за последнюю неделю:

  • – Владимир Александрович Зеленский набирает наибольший процент голосов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской области, городе Киеве.
  • – Петр Алексеевич Порошенко – только в Ивано-Франковской области.
  • – Юлия Владимировна Тимошенко – Черниговская, Волынская, Житомирская области.

Так что Зеленский просто молодец. Он понимает (или ему подсказали), что успешное возделывание электоральных полей в наш век происходит по законам и в форматах масс-культуры: показывай себя по телевизору в разных шоу (и сериалах) – и будет тебе счастье. Собственно, все так и делают, но не у всех это получается хорошо. А у Зеленского здесь талант.

Петр Алексеевич Порошенко с начала марта тоже «сел» в телевизор за счет припасенных заранее информационных поводов. Но поводы кончились, и Зеленский рулит.

Эта власть - не моя": исповедь бывшего сотрудника СБ Украины>>>

А Юлия Владимировна Тимошенко переживает экзистенциальную катастрофу: немцы ей теперь не друзья. СМИ Германии пишут о выборах позорно мало, а вот негатива по выборам с их стороны неожиданно много. В отношении же Тимошенко эти СМИ откровенно хамят.

Собака и тарелка
© Sputnik / Сергей Пятаков
Украина, президентская гонка: реплика про лай в ответ на сравнение с борщом

Как вам такой пассаж из негативного в целом материала в Der Spiegel (23.02.2019): "Ни сексуальности, ни денег, но известность. Пять лет после Майдана – и Юлия Тимошенко собралась избираться на пост президента. Ради этого она готова на все".

Но предсказать успех Зеленского – это как решить задачку без звездочки. Изучив представленную картину динамики популярности кандидатов в украинские президенты, любой "пикейный жилет" сделает вывод, что к реализации принят сценарий второго тура. Развивать эту тему даже не интересно.

Выскажем крамольную мысль, что в нынешней ситуации любой новый президент Незалежной будет являться продуктом и марионеткой пусть и не сплоченного, но договороспособного внешнего геополитического коллектива.

Тема:
Кто станет президентом Украины: события и выборы (16)

По теме

Из-за отказа в аккредитации наблюдатели из России не поедут на выборы в Украину
"Эта власть - не моя": исповедь бывшего сотрудника СБ Украины
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Первые цветные фотографии России - какими они были: редкие кадры
Эко-блогер ужаснулась загрязненному океану на Бали
Утерянный рай: пляжи и воды Бали превратились в мусорный полигон - видео
Сколько газа Россия поставляет в Европу
Сколько газа Россия поставляет в ЕС - цифры и факты

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться