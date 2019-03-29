Подсчет по-украински, или Как проголосуют "мертвые души"

На Украине не осталось ни одного заметного политика, который бы не заявил, что результаты предстоящих выборов будут сфальсифицированы. Украинское руководство уже сегодня делает все, чтобы посеять сомнения в своей легитимности – как у иностранных правительств, так и у собственного народа.

Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования – для Sputnik

Известно, что в любых выборах самое важное – подсчет голосов. Он не просто должен быть точным и реально отражать волеизъявление народа. Сама процедура подсчета должна быть оформлена и организована таким образом, чтобы народ верил результатам.

© AFP 2019 / SERGEI SUPINSKY Что говорят СМИ, или Почему мартовские выборы на Украине ничего не значат

Для этого существует институт наблюдателей за выборами. Помимо наблюдателей национальных (от участвующих в выборах политических сил), многие страны, с целью демонстрации прозрачности (по принципу "нам нечего скрывать"), приглашают наблюдателей иностранных – как не зависимых от местной власти и не имеющих симпатий и предпочтений к местным политическим силам.

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В России, помимо этого, введена еще видеофиксация всего процесса выборов. Каждый человек может сам стать неофициальным наблюдателем и в режиме реального времени изучить обстановку на любом избирательном участке.

Все это делается с одной единственной целью: избиратели должны быть уверены, что подсчет голосов произведен правильно и власть действительно избрана ими. Народ готов добровольно подчиняться той власти, которую он считает законной, в этом основа ее легитимности.

Но украинское руководство уже сегодня делает все, чтобы посеять сомнения в своей легитимности – как у иностранных правительств, так и у собственного народа.

Кого считать будем?

Начнем с того, никто точно не знает численность оставшегося на Украине населения. Формально это 42 миллиона, из которых 35,6 миллиона – избиратели.

Но экспертная оценка численности населения Украины значительно ниже, чем официальная. А кроме того, более 10 миллионов избирателей постоянно живет и работает за рубежом. С учетом ограничений, введенных ЦИК Украины для избирателей в России (закрыты все пять избирательных участков на ее территории), количество голосующих существенно сократится.

© Sputnik / Валерий Мельников Что там на Украине: президентские выборы проходят на фоне скандалов

Из этого числа необходимо вычесть жителей Донбасса. Миллионов пять граждан традиционно выборы игнорируют. Таким образом, максимальное количество проголосовавших не может быть больше 18-20 миллионов человек. По крайней мере, на президентских выборах 2014 года проголосовало около 18 миллионов избирателей. Реально и 15 миллионов будет хорошей явкой для предстоящих выборов.

При этом по информации Центральной избирательной комиссии Украины отпечатано более 60 миллионов бюллетеней! (Очевидно, сразу с расчетом на второй тур). Простор для фальсификаций открывается огромный.

Более того, в списках избирателей уже обнаружены погибшие герои Донецка Александр Захарченко и Михаил Толстых. Это дает возможность предположить, что мертвые тоже будут голосовать.

Как это делается: следите за руками

Сегодня на Украине не осталось ни одного заметного политика, который бы не заявил, что результаты выборов 31 марта будут сфальсифицированы.

Часто приходится слышать аргумент: как же они фальсифицируют выборы, если в комиссиях должны быть представители всех кандидатов? Во-первых, в участковых комиссиях по 10-15 (до 20) членов. Понятно, что все 39 кандидатов физически не имеют возможности иметь во всех комиссиях своих представителей. Во-вторых, "технические кандидаты" или те, кто шел на выборы специально, чтобы попиариться или подзаработать, продают свои квоты фаворитам.

Вместе с практикой покупки квот фавориты гонки, опирающиеся на мощную финансовую подушку и на сильные партийные структуры, имеют возможность в значительной части регионов установить полный контроль над участковыми избирательными комиссиями. Если там и будет по 2-3 "чужих" члена, их просто изолируют. В этом смысле лидерами являются Тимошенко и Порошенко. Только они располагают достаточным административным, силовым и финансовым ресурсом для массовой фальсификации результатов в свою пользу.

Огромное количество "мертвых душ" позволяет контролируемым комиссиям записывать их голоса в пользу своего кандидата. Точно так же можно спокойно переписывать в свою пользу голоса, отданные за кандидатов, которые занимают в рейтингах позиции ниже пятой-шестой. У них все равно нет никаких шансов, значит, и артачиться не будут. Какая им разница, набрать 0,5% или 0,1%?

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Выборы на Украине: Порошенко запретил приезжать российским наблюдателям

В территориальных (окружных) избирательных комиссиях (ТИК) бюллетени уже не пересчитываются, просто механически суммируются цифры протоколов участковых комиссий. Таким образом на уровне ТИК фальсификации легализуются. Дальше Центризбирком может только затянуть процесс оглашения результатов да подыграть "своему кандидату", удовлетворив пару его жалоб. Наиболее серьезные жалобы будут рассматривать суды. Но я сомневаюсь, что кто-то из фаворитов потребует ручного пересчета всех бюллетеней. Просто потому, что результаты такой акции непредсказуемы – на фальсификациях могут быть пойманы все.

Естественно, "свои" комиссии (как участковые, так и окружные) необходимо обеспечить силовой защитой. Иначе оппонент может организовать их рейдерские захваты. Так как полиция должна соблюдать внешний нейтралитет, а другие силовые структуры не имеют право обеспечивать охрану избирательных комиссий и участков для голосования, силовое давление будут оказывать боевики радикальных организаций и частные охранные структуры олигархов.

Свои выборы – свои наблюдатели

Если бы украинские власти хотели исправить негативное впечатление, уже сложившееся об их еще не прошедших выборах, они бы постарались пригласить как можно больше независимых наблюдателей, а также сделали бы все, чтобы прозрачность процесса выборов невозможно было поставить под сомнение.

Вместо этого они отказываются принимать наблюдателей ОБСЕ (причем не только от России, но всех, кого подозревают в минимально критичном отношении к действующему киевскому режиму). Они убирают с избирательных участков камеры видеонаблюдения под предлогом того, что они не предусмотрены законом, стоят дорого, а народ смотрит записи мало. Они отказались создавать избирательные участки на территории России, лишив возможности проголосовать миллионы граждан Украины, которых политика действующей власти вынудила покинуть страну (кого-то из-за политических преследований, но большинство – в поисках заработка).

© Sputnik / Валерий Мельников Сколько избирателей ожидается в Кишиневе на выборах президента Украины

В общем, сделано все, чтобы доверия к этим выборам не было.

Зеленский как спарринг-партнер

Почему мы, подчеркивая, что всеми необходимыми компонентами для фальсификации выборов обладают Тимошенко и Порошенко, все же не исключаем напрочь возможность выхода Зеленского во второй тур? Потому что для каждого из двух основных фаворитов он удобный спарринг-партнер. И Тимошенко, и Порошенко предпочтительнее оказаться во втором туре с ним, чем друг с другом.

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Может сложиться ситуация, при которой подконтрольные Тимошенко комиссии будут выводить Зеленского на второе место после Юлии Владимировны, смещая Порошенко на пятое-шестое, а подконтрольные Порошенко комиссии будут делать то же самое, но в пользу Петра Алексеевича, выводя за пределы первой тройки Тимошенко.

Так что сразу ожидаем второй тур – вне зависимости от того, что в первом туре скажут украинские избиратели.

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