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Как агрессия против Югославии изменила НАТО

© AP Photo / Sergei Velichkin / ITAR-TASS
Аналитика
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Двадцать лет назад НАТО к пятидесятилетнему юбилею "подарил" себе бомбардировки Югославии, которые повлияли не только на Сербию, не восстановившуюся до сих пор, но и на сам Альянс.

Никола Врзич, Sputnik Сербия

Именно тогда НАТО превратилась из "защитной организации" в силу, наделившую себя правом "из гуманных побуждений" вести военные действия вне собственных границ, оставляя без внимания нормы международного права.

© REUTERS / ITAR-TASS
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После окончания холодной войны и распада ОВД представители НАТО обещали России, что Альянс не будет расширяться и сохранит свою исключительно оборонительный характер.

Сегодня не слишком сложно оценить правдивость тех обещаний. Венгрия, Албания, Болгария, страны Балтии, Польша, Румыния, Чехия, Словакия, Словения, Черногория и Македония оказались в НАТО и коллективно "обороняются" в Ливии, Ираке и Сирии…

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Сербские эксперты в интервью Sputnik рассуждают о том, почему НАТО в 1999-ом было так важно вмешаться в дела Югославии и каким образом эта интервенция оказалась решающей для дальнейших трансформаций Альянса, потерявшего после Холодной войны возможность эксплуатировать старую концепцию защиты от СССР и его "сателлитов" и искавшего повода развернуть новую доктрину "гуманитарных интервенций".

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© Sputnik /
20-я годовщина атаки НАТО на Югославию. Кадры из архива

"Несмотря на то, что НАТО позиционировал себя как оборонительный союз, по сути своей, он с самого начала был агрессивным пактом, именно поэтому в качестве реакции на его создание и возник Варшавский договор. А после распада Варшавского договора, Альянс немедленно показал свое истинное лицо, сразу же нарушив свои обещания об отсутствии намерений расширяться на восток", — утверждает глава Евразийского форума по безопасности, генерал-майор в отставке Митар Ковач (Mitar Kovac).

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Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, NATO)
© RIA Novosti /
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Документы, рассекреченные в конце 2017 года "Архивом государственной безопасности" США подтверждают, что во время переговоров по объединению Германии Вашингтон действительно обещал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В этом Москву уверяли и тогдашний президент США Джордж Буш старший и его госсекретарь Джеймс Бейкер, и канцлер ФРГ Гельмут Коль, и президент Франции Франсуа Миттеран и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и генеральный секретарь НАТО Манфред Вернер…

Эксперт по международным отношениям, дипломат Зоран Миливоевич (Zoran Milvojevic) убежден, что ни у кого не возникает вопросов, почему НАТО расточал Москве ложные обещания относительно собственных планов: иначе с объединением Германии могли бы возникнуть проблемы, и пояснят, почему расширение на восток так важно для Альянса:

"НАТО — это инструмент осуществления доминирования и распространения влияния Запада. Выяснилось, что такая военно-политическая стратегия наиболее эффективно позволяет контролировать "занятые" территории и полностью интегрировать их в западную сферу влияния. Поэтому первым условием для интеграции в ЕС является вступление в НАТО. Контроль и непосредственное влияние на политическую систему легче всего достигаются силовыми инструментами", — утверждает сербский дипломат.

Ковач подчеркивает, что в конечном итоге, речь идет о борьбе за экономические ресурсы:

"Причина постоянного расширения НАТО — в его экономических интересах. За Альянсом стоят правительства западных стран и неформальные центры, связанные с большими капиталами. Запад всегда стремился к освоению новых рынков и получению новых ресурсов по максимально низким ценам. В этом сама суть и логика существования НАТО".

А бомбардировки Югославии, в этом отношении, были, по мнению Миливоевича, обязательным и неизбежным звеном в цепочке трансформации НАТО из "защитника" в агрессивного захватчика ресурсов. Он отмечает, что, помимо "овладения территорией, имеющей исключительное геостратегическое значение", у Альянса в СРЮ были и другие цели:

Солдаты США, архивное фото
© Sputnik / Александр Имедашвили
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"Агрессия против нашей страны была нужна и для того, чтобы выйти из сдерживающих рамок Североатлантического договора, точнее пятой его статьи, предполагающей взаимопомощь стран-членов только в случае нападения на одну из них. Также не стоит забывать о том, что бомбардировки послужили поводом для того, чтобы впервые с конца Второй мировой привлечь Германию к открытым вооруженным действиям. К тому же на нас был отработан механизм так называемых "гуманитарных интервенций", который потом применялся в других странах".

Принимая во внимание все вышесказанное, Ковач утверждает, что Югославия никак не могла избежать бомбардировок:

"Тогдашнее руководство не хотело войны, она была ему не нужна. И оно делало все возможное, чтобы ее избежать. Но при этом, абсолютно нормально, что оно не могло согласиться на договор, который напрямую угрожал независимости страны и контролю над ее территорией (Речь идет о неприемлемых для Белграда условиях, предлагавшихся западными посредниками во время переговоров в Рамбуйе. Прим. ред.)".

По его словам, это были бы такие уступки, на которые не пошла бы ни одна страна в современном мире.

"То есть, все уже было решено, на нас должны были напасть. И эту агрессию нельзя было предотвратить", - говорит Ковач.

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Зоран Миливоевич полностью разделяет мнение военного эксперта на этот счет:

"Мы могли бы избежать агрессии только в том случае, если бы заранее "сдали" Косово, изменили бы свою политическую систему и позиции на международной арене. Все это легко заметить и сейчас: их цель — полностью сломить сопротивление сербов. Если бы Сербия стала полностью зависимой, в военном и политическом плане, проблема, по мнению НАТО, была бы решена".

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