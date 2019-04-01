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Кандидат в президенты Украины, актер Владимир Зеленский с супругой Еленой в своем избирательном штабе в Киеве.

Эксперт: Зеленский вполне самодостаточный недооцененный ресурс

© Sputnik / Стрингер
Аналитика
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Кто станет президентом Украины: события и выборы (30)
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По мнению социолога Копатько, шоумен Владимир Зеленский поломал игру двум ветеранам политической жизни на Украине – Порошенко и Тимошенко.

Алексей Стефанов, Sputnik

Актера Владимира Зеленского, успешно прошедшего во второй тур президентских выборов на Украине, называют кандидатом, в раскрутку которого вложил средства олигарх Игорь Коломойский. Впереди второй тур.

© Sputnik / Stringer
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"Продолжит ли он вкладываться в предвыборную гонку шоумена?", - задал Sputnik вопрос социологу Евгению Копатько. 

"Если человек вложился в первый тур и кандидат победил, то, наверное, резонно, что человек будет вкладываться и во второй тур. Но я полагаю, что картина не такая линейная. То, что поддержка Коломойского есть – это одна сторона. Но Зеленский вполне самодостаточный недооцененный в России ресурс. Человек успешный, молодой – ему 41 год. Сумел малыми ресурсами выйти на первое место, поломать игру двум ветеранам политической жизни, я имею в виду, прежде всего, Тимошенко и Порошенко", – отметил Копатько.

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По его мнению, Зеленский не просто был поддержан олигархом, но сумел привлечь избирателей, в основном молодежь, которая, как предполагалось, вообще не собиралась участвовать в выборах главы государства.

"Задачу минимум Зеленский выполнил – стал победителем первого тура, привлек своих избирателей, получил серьезные преимущества". 

Можно ли Украину сегодня назвать демократической европейской страной? Социолог считает, что это вопрос, скорее, риторический. "В выборах не участвовало несколько миллионов человек, но общество эти выборы приняли, сейчас заканчивается подсчет голосов, никаких форс-мажорных обстоятельств не случилось. Мало того, сложилась ситуация, при которой нарушения были незначительные, какие-то технические, кроме одного – Донбасс не голосовал, беженцы не голосовали, граждане Украины в России, в Польше и Чехии не голосовали", - сказал Копатько. 

Социолог считает, что Запад устроит любой расклад на выборах – лишь бы курс Украины не менялся.

"Запад продолжит смотреть, как будет развиваться ситуация на Украине, но ключевым фактором является то, что Зеленский собрал большую часть русскоязычного электората, обошел других кандидатов в Днепропетровской области, в Одессе, Херсоне, Николаеве".

Кто бы ни сел в кресло президента Украины, считает эксперт, ему придется решать конфликт в Донбассе, но сделать это можно только, если пройдут прямые переговоры Киева и Донбасса.

© Sputnik / Stringer
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"Со стороны Донбасса должны быть именно прямые представители, а не посредники". При этом Копатько не видит возможности продвижения Минского формата. "Какие-то контакты, очевидно, возможны только после выборов", – полагает социолог.

Что же касается парламентских выборов, которые должны пройти на Украине осенью, Евгений Копатько полагает, - если победит Зеленский, это серьезно изменит конфигурацию сил, "потому что будут совершенно другие игроки, совершенно другие политики, совершенно другие альянсы и союзы". Поэтому говорить о парламентских выборах еще очень рано.

Социолог считает, что сейчас остается высоким риск срыва президентских выборов, "потому что Порошенко будет идти до конца".

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"Когда меня спрашивали, кто победит на выборах, я отвечал – важнее, будут ли эти выборы признаны. Все понимали, что Порошенко по-белому не выберут, но, тем не менее, он зашел во второй тур. И общество, в целом, сегодня это принимает. Если он проиграет на выборах, многие его союзники уйдут – люди, которые с ним работали. И этот вопрос остается открытым до второго тура, - отметил Евгений Копатько. – Но для части политической элиты Украины и для их кураторов на Западе важно, чтобы, если это случится, прошла легитимная передача власти, сохранился тот же курс, который вел Порошенко".

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Тема:
Кто станет президентом Украины: события и выборы (30)

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