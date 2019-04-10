Судьба парламента Молдовы, или Дилемма лебедя, рака и щуки...

Вероятность досрочных выборов в парламент Молдовы: обозреватель Sputnik разбирался, быть или не быть внеплановому голосованию.

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik, Елена Комолова. Партии, пробившиеся в парламент Молдовы, заигрались – прошел месяц с момента утверждения Конституционным судом результатов выборов, а воз и ныне... Ничего кроме громких заявлений о готовности к диалогу и требований от политических игроков так и не прозвучало, не последовало и конкретных действий.

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Не помогли и попытки, предпринятые президентом Молдовы Игорем Додоном, который провел консультации с лидерами партий в двустороннем и широком формате. И, естественно, что все чаще стали звучать заявления о досрочных парламентских выборах. В стране даже уже провели первый социологический опрос о том, кто может попасть в законодательный орган после внепланового голосования. Возможность того, что парламент, избранный 24 февраля, распустят, не исключил и глава республики. Однако возникает весьма логичный вопрос - а удастся ли договориться партиям после досрочных выборов, если сейчас ситуация на политической арене страны все больше напоминает басню Крылова "Лебедь, рак и щука"? Обозреватель Sputnik разбирался, насколько вероятны в стране досрочные парламентские выборы.

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Вероятность досрочных выборов существует

Экс-глава Центральной избирательной комиссии Молдовы Евгений Штирбу не исключает, что внеплановое голосование все же состоится.

"Не хочу быть предсказателем, но думаю, что да, в Молдове могут пройти досрочные парламентские выборы... Суть проблемы в том, что наверняка явка на этих выборах окажется еще ниже, чем была 24 февраля", - сказал собеседник.

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По словам Штирбу, на вероятность их проведения указывает поведение политических игроков, в частности, требования, которые озвучиваются партиями. Некоторые из обозначенных политсилами вопросов, как считает эксперт, вообще не должны сейчас выноситься на повестку. Он отметил, что на данный момент необходимо создать парламент, который сможет полноценно работать.

Эксперт задался вопросом, смогут ли политические конкуренты договориться после досрочных выборов, если им этого до сих пор пока еще не удалось сделать. Он напомнил, что Молдова уже пережила аналогичный опыт, правда, с избранием президента. В течение нескольких лет - с сентября 2009 по март 2012 года страной руководил президент с приставкой "и.о.".

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"Такая ситуация не может продолжаться до бесконечности. Конечно, народ скажет: "Хватит". К слову, в рамках досрочных выборов избиратели могут не проголосовать за тех, в пользу кого они уже делали выбор. А может произойти и наоборот. Тут, кстати, наш избиратель очень непредсказуем - он сегодня смотрит так, завтра по-другому, а голосует совершенно иначе", - сказал Штирбу.

Явка будет ниже

Если в Молдове состоятся досрочные парламентские выборы, то явка на них может быть значительно ниже, чем на прошедших, а причина - разочарование избирателей, считает политолог, директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук.

"Люди скажут, что мы вас избрали, а вы не смогли договориться. Значит, вы не думаете о народе, а думаете только о себе. И, разумеется, явка на досрочных выборах будет пониженной. Процентов 46-47, может, чуть больше, если выборы пройдут в сентябре", - сказал Жук.

Несговорчивость избранных депутатов и их неспособность сформировать правительство вызовут кризис доверия к власти, уверен политолог.

"Каждый избиратель спросит себя – зачем участвовать в выборах, если это не приводит ни к чему хорошему, если депутаты не могут договориться и начать работать на благо страны", - отметил эксперт.

Или досрочных выборов не будет?

Политолог Корнелиу Чуря уверен, что стране удастся избежать досрочных парламентских выборов, которые, в принципе, не внесли бы существенных корректировок в политический расклад. Эксперт отметил, что пока еще "не все поделено" и не все решено, и это чувствуется по заявлениям, которые делают политики.

По его мнению, очевидно, что Партии социалистов и демократов находятся в переговорном процессе по созданию альянса, который "нуждается в PR-акциях, чтобы сделать его приемлемым для граждан Молдовы".

"Мы не видим эти переговоры, но чувствуется, что они проходят в виду этих заявлений. Социалисты пытаются "забить место", требуя три министерства. В принципе, мы направляемся медленно, но верно к созданию альянса между демократами и социалистами", - сказал Чуря в эфире программы "Экспертиза" в радиостудии Sputnik.

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"Театральная пауза"

Молдавский журналист и публицист Валерий Реницэ в комментарии Sputnik отметил, что досрочных выборов в стране не будет, и коалиция в том или ином виде окажется сформирована.

"Все говорят, что вероятность новых выборов - 50/50, но по моим ощущениям, используя кое-какие внутренние источники, все-таки есть немного большая вероятность, что их не будет", - отметил собеседник.

Как считает эксперт, возможно заинтересованные лица выдерживают необходимую "театральную паузу", что тоже бывает необходимо в политике. Рэницэ добавил, что переговоры даются нелегко, особенно в связи с тем, что блок ACUM (в который входят партии PAS-DA Майи Санду и Андрея Нэстасе) всячески уклоняется от каких-либо дискуссий. Однако, как полагает эксперт, нынешнюю ситуацию все же удастся переломить.

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