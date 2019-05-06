Русофобия не имеет поддержки у большинства жителей Румынии

Несмотря на агрессивную евроатлантическую пропаганду, румыны оказываются невосприимчивыми к антироссийской риторике, а сама Румыния остается местом, где пересекаются Восток и Запад – подробности в материале обозревателя Sputnik Октавиана Раку.

Одним из инструментов манипулирования общественным мнением, используемым различными гражданскими активистами и экспертами в Румынии, финансируемыми западными фондами, являются рассуждения о "полной русофобии" в румынском обществе, а также об "единодушной ориентации" страны на НАТО и ЕС.

Уже стало обычным делом, когда в каждом ток-шоу на ТВ, где затрагивается тема России, говорящие головы как мантру повторяют: "румыны - самый антироссийский народ", "все румынское общество против России".

© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU Москва внимательно следит за размещением систем ПРО США в Румынии

Ежедневно румынам пытаются привить миф о том, что любое нейтральное или позитивное отношение к русской культуре или России является чужеродным, вражеским, а значит, должно быть изолировано и подавлено.

Буквально свежий пример таких страшилок: в материале, опубликованном Balkan Insight со ссылкой на опрос компании "Авангард", говорится, что "Румыния остается страной наиболее ориентированной на Запад и устойчивой к "российским сказкам".

Согласно этому опросу, который проводили в сентябре прошлого года, 31% румынских респондентов ответили, что Россия - один из "главных врагов румынских интересов". Да, цифра немалая, но она вовсе не указывает на то, что так считают все румыны.

Как быть тогда с остальными 70 процентами?

То есть, с теми, кто нейтрально или позитивно относятся к России. Но эту категорию граждан социологи почему-то предпочитают не замечать.

Кроме того, если мы обратим внимание на большую часть опросов, проведенных в Румынии в последние годы, то увидим интересную картину - сегмент румын, которые строго ориентированы на ЕС и НАТО, составляет не более 30 процентов - это "социальное ядро", которое настроено на поддержку устремления Румынии на Запад, это главная электоральная опора и социальный базис прозападных политиков.

Скорее всего, это жители городов с космополитическими и либеральными взглядами, в то время как "молчаливое большинство" находится, скорее всего, в сельской местности, где преобладают традиционные семейные ценности и консервативные взгляды.

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Но больше всего румынских социологов шокировали антилиберальные настроения среди педагогов, особенно молодых. В исследовании, который провел университет Бабеш-Болиай в октябре 2018-го года, 54,4% педагогов моложе 35 лет заявили, что хотели бы увидеть сильную личность во главе государства, 22,4% поддержали бы военную диктатуру, 15,9% хотели бы жить в теократическом государстве, а 17,9% поддерживают выход Румынии из ЕС. В сельской местности этот показатель еще более высокий.

Если авторы опросов старательно выпячивают цифры, указывающие долю румын с антироссийскими взглядами, доля тех, кто относится к России позитивно, игнорируется.

Например, некоторые интересные цифры демонстрирует нам Евробарометр 2016 года (который нельзя заподозрить в "русофилии") - согласно этому исследованию 53% румын положительно относятся к России.

Схожую цифру замечаем и в опросе, проведенном Американским центром социальных исследований PEW Research в 2017 году, данные которого показывают, что 52% румын считают, что для противодействия влиянию Запада необходима более сильная Россия.

Все исследования PEW демонстрируют, что 65% румын считают, что Россия обязана взять на себя миссию защиты православных христиан по всему миру. С точки зрения культурного отношения к Западу и России 68% румын считают, что существует война традиционных ценностей с ценностями западной цивилизации. Возвращаясь к вышеупомянутому опросу "Авангарда", мы видим, что почти 70% румын относятся к России нейтрально или симпатизируют ей.

Личность, достойная уважения

Что касается восприятия имиджа президента Российской Федерации Владимира Путина, то здесь следует упомянуть исследование, проведенное центром Globsec в 2017 году. По его результатам, 47% румынских респондентов заявили, что симпатизируют Владимиру Путину, в то время как Дональд Трамп пользуется меньшей популярностью (40 %).

Если 4-5 лет назад мы могли бы говорить о Румынии, как о самой прозападной стране, то сейчас периодические опросы показывают, что число тех, кто симпатизирует как ЕС, так и НАТО, с каждым годом сокращается.

В октябрьском "Барометре" 2018 года Румыния занимает второе место (после Великобритании) по доле тех, кто считает, что присутствие страны в ЕС - это плохо (21%), в то время как доля тех, кто положительно смотрит на ЕС, упала ниже порога в 50 процентов (49 %). Согласно последнему опросу, проведенному INSCOP, уже менее половины (49,2 %) румын доверяют НАТО.

Несмотря на все попытки использовать исторические разногласия, Румыния остается невосприимчивой к антироссийской пропаганде (в силу ряда культурных и религиозных связей), хотя ее нельзя также считать пророссийской, как в случае с Болгарией или Сербией.

По факту, антироссийские месседжи, распространяемые в СМИ и дискуссионных площадках, фокусируются только на одном узком сегменте получателей информации (около 30%), который обычно очень враждебно относится и к традиционным румынской ценностям – институту семьи, православию и т.п.

Фокус-группа

Социальный сегмент, который относится враждебно к России совпадает с сегментом, который выражает и антирумынские настроения, а также антиправославные (с точки зрения превосходства западной цивилизации).

Для примера, достаточно вспомнить попытки прозападной пропаганды связать с Россией и Путиным кампанию за отстаивание традиционных семейных ценностей и выступление общественности против абортов. Референдум за включение в Конституцию положения о браке исключительно как союзе между мужчиной и женщиной, проведенный в октябре 2018-го, и вовсе подавался как "российская спецоперация". Более того, любой дискурс в поддержку суверенитета румынского государства и в защиту румынских экономических интересов трактуются как "российская пропаганда" и попытка оторвать Румынию от "Западного мира".

Таким образом, пропагандисты евро-атлантизма ставят знак равенства между русофобией и румынофобией. Те, кто ненавидят Россию, выражают такое же отвращение и к самой Румынии ("дикой" и "недостаточно западной"), потому что они пребывают в плену чувства презрения ко всему, что находится за пределами западного культурного пространства.

Важен тот факт, что никто никогда не требовал переименовать шоссе имени графа Павла Киселева (которой считается одним из самых главных основоположников современной румынской государствености), а это признак того, что в Румынии степень русофобии никогда не достигала точки полного безумства и абсурдности.

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За последние 30 лет, если в Румынии и проходили антироссийские демонстрации, то они были крайне малочисленными и маргинальными.

Очень важно понять: в Румынии русофобия не имеет поддержку у широких слоев населения, но одновременно мы не можем утверждать и о полной "пророссийскости". В этом смысле румынское пространство является сложным, пограничным районом, где влияние Запада переплетается с Восточным и балканским, это культурная нейтральная зона, которая не терпит крайностей. Таким образом, Румыния является центром, где встречаются Восток и Запад, а, следовательно, историческая миссия этой страны должна заключаться в примирении всех враждующих геополитических лагерей.

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