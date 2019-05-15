Восточное партнерство: посидели, поговорили, пообедали – выхлоп нулевой

Углубление интеграции с Евросоюзом сейчас невозможно на фоне глубоких разногласий в ЕС, считает Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, который прокомментировал для Sputnik юбилейный саммит.

Об исчерпании потенциала Восточного партнерства (ВП) свидетельствует уже то, что, несмотря на круглую дату – десятилетие, в Брюсселе на уровне глав государств были представлены только Азербайджан и Украина, на уровне глав правительств – Молдова, Грузия и Армения, а остальные страны, включая Беларусь, на уровне министров иностранных дел.

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Еврочиновники неофициально объясняли такое понижение представительства на юбилейном саммите неясностью ситуации с выходом Британии из ЕС, но во всех остальных случаях проблема brexit не мешает собираться главам европейских государств. Да и в принципе непонятно, что такого могла учудить на саммите Тереза Мэй.

Нежелание глав государств тратить время на саммит Восточного партнерства свидетельствует о проходом характере мероприятия. Но дает ли это нам право говорить об исчерпании потенциала всего формата?

Ведь иногда бывает, что конкретное мероприятие не задалось, а в целом идет динамичное развитие.

Про общий потенциал ВП

Помимо снижения общего уровня представительства, саммит завершился без совместной декларации.

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Обвиняют Азербайджан, который хотел добиться своей формулировки по вопросу о Нагорном Карабахе, естественно, заблокированной Арменией, однако из практики ЕС нам известно, что если принять какой-то документ действительно необходимо, то любые противоречия снимаются, спорные формулировки выносятся за скобки, а упорствующих коллективно принуждают занять более конструктивную позицию.

Фактически страны ЕС в данном случае просто воспользовались поводом не подписывать совместную декларацию, а значит, не фиксировать никакие обязательства (либо же полное отсутствие перспектив).

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Выбор был именно таким. Ни ЕС, ни его "восточные партнеры" не смогли предложить друг другу какую-то конструктивную перспективу сотрудничества.

Если фиксировать итог саммита на бумаге, можно было бы ограничиться строкой из песни Олега Митяева: "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались". Посидели, поговорили, пообедали – конкретный выхлоп нулевой.

Собственно, это видно даже по СМИ. Саммит Восточного партнерства не в каждую ленту новостей попал. Нечего было писать.

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Президент РБ Александр Лукашенко послал в Брюссель своего министра иностранных дел Макея. Это вызвано попытками белорусского президента маневрировать между Россией и ЕС, а также его высокой чувствительностью к вопросам протокола. Если бы западные страны были представлены в Брюсселе президентами и премьерами, Лукашенко бы приехал, но на встречу с министрами он прислал своего министра. Тем более, что Макей – главный белорусский "евроинтегратор". Ему и карты в руки.

Поездка в Брюссель премьер-министра Молдовы Павла Филипа вызвана соперничеством "проевропейского" правительства с отказавшимся ехать на саммит "пророссийским" президентом Додоном. Если бы Додон не заявил свою позицию публично, возможно, и Филип бы отправил в Бельгию министра иностранных дел.

Визит в Брюссель Порошенко не стоит даже комментировать. Уходящий президент Украины как с цепи сорвался. В последние дни своего президентства он раздает ордена, звания, совершает зарубежные визиты.

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Пытается напоследок натешиться статусом. Ни к политике, ни к дипломатии это не имеет никакого отношения. Это такой характер.

Прикрыться Европой?

Единственный существенный момент – попытка Грузии, Украины и Молдовы зафиксировать в документах саммита обязательство ЕС поддерживать страны-партнеры в сфере безопасности, энергетики и транспортных перевозок. Фактически речь идет о попытке возложить на ЕС ответственность за сохранение российского транзита (не только газового, что волнует, в первую очередь Украину) через территорию этих стран, а также переложить на Брюссель проблемы конфронтации с Россией – прикрыться Европой как щитом.

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Министры иностранных дел Евросоюза эту инициативу благополучно похоронили. Впрочем, это не остановило премьер-министров Грузии и Молдовы, которые выступили с заявлением о необходимости придания Восточному партнерству нового импульса. Выступили безрезультатно.

Между тем, если речь идет о необходимости нового импульса, значит, старый себя исчерпал. Но руководители ЕС советуют странам-партнерам "полнее использовать имеющийся потенциал". То есть, по факту, переводят формат в режим стагнации.

Это не удивительно.

На саммите странами-партнерами сообща не было выдвинуто ни одной инициативы. Максимум объединялись три из шести стран-партнеров.

Углубление интеграции с Евросоюзом сейчас невозможно на фоне глубоких разногласий в ЕС, уже приведших к тому, что Франция и Германия хотят реформировать Евросоюз, переведя значительную часть стран-членов (включая всю Восточную Европу) в низшую лигу. Им хотят предоставить "право" выполнять решения без права влиять на их принятие.

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Но страны-партнеры ВП смысл существования Восточного партнерства видят именно в том, что оно (по их мнению) должно стать переходным этапом к полноценному членству. А иначе зачем уже принесенные жертвы и те, которые еще необходимо будет принести?

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В этой связи точки над i расставляет комментарий одного из чиновников Евросоюза: "Позиция ЕС относительно задач Восточного партнерства, его приоритетов была ясно сформулирована, а мифы, которые с ним связаны, опровергнуты: инициатива ВП не является процессом присоединения к ЕС, она не направлена против какой-либо страны, участие в инициативе не исключает членства в Евразийском экономическом союзе".

В общем, Восточное партнерство к десятилетию своего существования пришло в состоянии чемодана без ручки. И отменить нельзя, и использовать невозможно. Очевидно, постепенно оно будет переведено в тот же режим, что и некогда разрекламированный ГУАМ. Кто о нем сейчас помнит? А какие саммиты проводились!

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