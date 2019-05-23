Доклад Chatham House: умирайте быстрее – а мы поможем

В докладе британского Королевского института международных отношений утверждается, что значительная часть населения Грузии, Молдовы и Украины желает принять "европейские ценности". Но советское прошлое мешает этим государствам развиваться. Специально для Sputnik документ анализирует политолог, специалист по безопасности Евгений Крутиков.

Британский Королевский институт международных отношений, более известный как Chatham House, на днях опубликовал доклад, в котором утверждается, что нынешние элиты Украины, Молдовы и Грузии "связаны советским наследием" и не могут "ответить на запрос большинства населения" на "демократизацию" и "европеизацию". Поэтому предлагается эти элиты срочно заменить на новые, прозападные, выращенные через НКО, а также с помощью возвращения диаспор и поддержки "местных реформаторов".

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К докладу прилагается конкретный план действий.

Прошлое опять мешает

Сразу скажем, что это не приказ и не установка, а вполне себе академическая работа одного автора – Кристины Герасимовой (Gherasimov), этнической молдаванки, известного в узких кругах "специалиста по демократизации и европеизации в странах Восточной Европы" (так в резюме написано, это ее профильная деятельность).

Ничего принципиально нового или прорывного ее доклад не содержит, все это мы уже несколько раз проходили на постсоветском пространстве, но довольно давно мы не читали ничего подобного в концентрированном виде.

Обычно такого рода установочные тексты на публику не выносятся, тем более под вывеской уважаемого института, который прочно ассоциируется с британской дипломатической и разведывательной элитой.

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Позиция Герасимовой состоит ровно из одного пункта. Значительная часть населения Грузии, Молдовы и Украины желает принять "европейские ценности". Но советское прошлое мешает этим государствам развиваться.

"Несмотря на обретенную более 25 лет назад независимость и длительные, продолжающиеся поныне демократические преобразования, посткоммунистические страны по-прежнему не решили проблему некачественного государственного управления. Судя по всему, политические элиты не желают и не способны претворить в жизнь действенные демократические реформы, несмотря на наличие соответствующего запроса в обществе и частые поступления щедрой помощи извне", – пишет автор.

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Соединенные Штаты Америки и государства Европы должны помочь Тбилиси, Киеву и Кишиневу обновить политическую верхушку. Необходимо привести к власти в Грузии, Молдове и на Украине проевропейских политиков.

Советское прошлое воспитало в странах постсоветского пространства людей, неспособных проводить демократические реформы даже при помощи западных стран. Поэтому, сообщает Королевский институт международных отношений, помочь Украине, Грузии и Молдове может лишь смена политического истеблишмента.

Куда деть взрослую аудиторию?

Г-жа Герасимова предлагает вполне конкретную и даже детальную программу выращивания новой элиты.

Там много пунктов, но достаточно упомянуть "расширение портфолио активности НКО", поддержку местных акций на уровне городов, поддержку гражданских инициатив молодежи, расширение академического обмена с западными странами, "инициализацию сетевых событий" (то есть, попросту говоря, вбросы информации через социальные сети и прочую работу там) и все тому подобное – как они любят.

Мы это и так постоянно видим не только в Грузии, Молдове и на Украине, но даже в России. Из технологически изощренных новшеств в докладе предлагается поддерживать запрет на политическую рекламу. Имеется в виду уличная и телевизионная реклама. Условно говоря, если устранить баннеры и телевизионные ролики, то будет отсечена часть взрослой аудитории, которая интернетом пользуется меньше, чем "прогрессивная молодежь". Это трогательно, но несколько странно и напоминает вмешательства во внутренние дела.

Идея "выключить" из политического процесса всех, кто помнит Советский Союз, и "вырастить нового человека", прозападного и изначально демократического, "не отягощенного советским наследием", сама по себе не нова. Сейчас в Лондоне ее немного трансформировали. Мол, народ уже созрел, выросло новое поколение, которое рвется на Запад, а верхи не дают. Некоторые российские либеральные радикалы пару лет назад вообще предлагали провести люстрацию по возрастному признаку. Все, кто родился раньше 1980 года, автоматически теряют право занимать государственные должности. Автор этого предложения уехала из России и теперь живет в США, но идея не забылась.

В Chatham House до такого, конечно, не доходят. Герасимова называет действующие элиты "старой гвардией", которую следует разрушать через "троянских коней" – постепенное внедрение в госструктуры и политические партии молодых прозападных интеллектуалов и профессионалов, специально для этой цели выращенных через систему западного обучения, НКО и "гражданскую активность". В кругах, не привязанных к академическим, таких людей обычно называют "агентами влияния".

Реальное вмешательство во внутренние дела

Подобные рассуждения не только граничат с необъявленной идеологической войной, но и демонстрируют отсутствие у англосаксонских аналитиков желания договариваться.

Они как бы говорят: постсоветские элиты безнадежны, их не перевоспитать, надо дождаться, пока они естественным путем вымрут. Но это долго, и элиты склонны воспроизводить сами себя, потому надо всех этих soviet-mind elite сковырнуть побыстрее – или хотя бы подорвать изнутри.

Это тоже не новость. Помню, как в "перестроечной" Литве был популярен лозунг: "Mirkite – pagrobsim" (в грубом переводе: "Умирайте – мы будем хоронить"). Но сейчас это не уличные крикуны, а уважаемый англосаксонский think tank. А подобные институты чрезвычайно влиятельны на Западе, поскольку профессия политического аналитика там считается элитной и даже экзотической.

Даже если г-жа Герасимова написала красивую отсебятину, это будут читать не только ленивые интеллектуалы, но и те, кто на практике занимается внешней политикой и закулисными операциями. Собственно говоря, именно по этой причине и приходится уделять внимание текстам Chatham House.

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Доклад посвящен исключительно трем республикам постсоветского пространства, они подробно разобраны (насколько подробно это можно сделать на 35 страницах), но если приглядеться, то все эти принципы и идеи легко перекладываются на другие общества и страны. Разве что кроме назойливой идеи имплементировать в новую элиту представителей зарубежной диаспоры (возможно г-жа Герасимова намекает на себя).

Так или иначе, но это очередная аргументированная заявка на идеологическое и практическое вмешательство во внутренние дела третьих стран. И это не сервер какой-нибудь политической партии взломать, это целая программа по деструктуризации общества. А такое не просто нехорошо – это опасно.

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