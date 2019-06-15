Сдерживание России в Европе обходится все дороже

Согласно законопроекту комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, программа "Европейская инициатива сдерживания" (European Reassurance Initiative) получит в 2020 финансовом году 6,5 миллиардов долларов. То есть, на 794 миллиона больше, чем запрашивала ранее вашингтонская администрация, и на 200 миллионов долларов больше, чем в текущем году. Это менее 1% бюджета Пентагона, который в 2020 финансовом году (начнется 1 октября) составит 733 миллиарда долларов. И все же сумма эквивалентна вместе взятым военным бюджетам стран Балтии, Польши и Украины.

Финансирование European Reassurance Initiative предусматривает "дальнейшее увеличение численности войск США" и "сдерживание российской агрессии" в Европе. К примеру, на "военно-строительные работы, средства противолодочной обороны и другие неотложные приоритеты с целью сдержать Россию" будут направлены 800 миллионов долларов. Полагаю, это желанные вести для стран Балтии.

Очередное увеличение финансирования "Европейской инициативы сдерживания" отражает растущую враждебность Вашингтона по отношению к Москве. Бюджетные цифры определяются Национальной оборонной стратегией США, а действия Пентагона – конкуренцией с Китаем и Россией. Но противостояние США с Россией одной статьей военного бюджета не ограничивается.

На проведение операций за рубежом Пентагон получит 69 миллиардов долларов, что больше всего военного бюджета России.

В итоге Пентагон получает все больше средств на оружие и боеприпасы, танки и боевые машины, на рост присутствия в Европе американских войск, на интенсификацию военных учений. Рассмотрим спираль этой истории поближе.

Финансовый скачок

Из 716-миллиардного военного бюджета 2019 года Соединенные Штаты выделили на программу сдерживания России 6,3 миллиарда долларов. В 2020 году прибавка составит 200 миллионов. Бюджетные средства были направлены на закупку техники и оружейных систем для формирования арсеналов армии США в Европе. Если верить американским источникам, это 40 танков Abrams (стоимостью 455 миллионов долларов), 66 многоцелевых бронемашин (230 миллионов долларов), 61 боевая машина Bradley (205 миллионов долларов), ракеты для мобильных систем HMARS (171 миллион долларов).

К примеру, Пентагон потратил 200 миллионов долларов на консультирование, обучение и оснащение Вооруженных сил Украины, на "операции в рамках внутренней обороны для защиты своего суверенитета и территориальной целостности".

Фактически Вашингтон финансировал боевые действия (гражданскую войну) в Донбассе, и все разговоры о "сдерживании" России – лишь предлог для продвижения американского политического влияния и военного присутствия в Европе.

Возвращение в Европу

За год "сдерживание" России заметно подорожало – на 1,2 миллиарда долларов: в 2018 году на "инициативу сдерживания" было выделено 4,6 миллиарда.

Средства потратили на укрепление военного потенциала НАТО и наращивание присутствия Соединенных Штатов в Европе, где в годы холодной войны присутствовали свыше 200 тысяч американских военнослужащих (в лучшие времена их количество снизилось до 65 тысяч). По понятным причинам военные расходы непрозрачны. Известно, что около 100 миллионов долларов получили союзники в странах Балтии. Объем военно-технической помощи Киеву составил 350 миллионов долларов.

При бюджете Пентагона на 2017 год в 611 миллиардов долларов, на European Reassurance Initiative было выделено 3,4 миллиарда долларов. Еще 900 миллионов долларов направили на "священную борьбу" по линии других ведомств, включая Госдепартамент. Собственно, в январе 2017 года "инициатива" выкристаллизовалась из ранее действующей американской программы помощи европейским союзникам, которая в 2016 году имела бюджет "всего" в 789 миллионов долларов.

США разместили в Европе бронетанковую бригаду, постоянно действующую на ротационной основе. Американская армия получила возможность действовать в боевых группах, размещенных в Латвии, Литве, Эстонии и Польше в рамках натовской Программы усиленного передового базирования (2016 года). В перспективе союзникам придется потратить многие миллиарды долларов на содержание военнослужащих США на своей территории, и даже поступиться государственным суверенитетом.

Стратегические цели

Ради чего Вашингтон концентрирует огромные финансовые средства, которые остаются кровью авиации, армии и флота? Обновленную стратегию Европейское командование вооружённых сил США построило на необходимости продвижения интересов США от Гренландии до Каспия.

Как бы то ни было, Россия не позволит США строить военные базы и систему ПРО в 500 километрах от Москвы. Наверняка ответ будет непредсказуемым и жестким. Мир многополярен, и никто не может диктовать свои условия России, проводить геополитические эксперименты у ее границ.

Силовое сдерживание дорого и бесполезно. Раньше или позже придется договариваться. Даже на фоне многомиллиардных вложений, Европейское командование вооруженных сил США не может игнорировать тот факт, что РФ располагает средствами полного уничтожения США и ЕС.