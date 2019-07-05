Кому выгодна остановка транзита газа через Украину?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности России Игорь Юшков специально для Sputnik анализирует, каким будет транзит газа, и на что надеется "Газпром".

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik, Игорь Юшков. Мы уже привыкли, что Украина – генератор тревожных новостей в области газового транзита. Однако сейчас можно наблюдать просто показательную историю. Чуть ли не каждый день мы видим заявления представителей "Нафтогаза" или Министерства энергетики Украины о том, что контракта с Россией на транзит газа с 1 января 2020 года точно не будет, что подписание сорвется и так далее. Во всем, конечно же, виноваты Кремль и "Газпром".

Откуда пойдет реверс?

Хотя времени для переговоров много – до окончания действия нынешнего контракта еще полгода. А мы помним, что договор на поставку и транзит газа "Газпром" и "Нафтогаз" могут подписывать и в новогоднюю ночь (как в 2008-2009 гг.).

Причем и России, и Евросоюзу, да и самой Украине как государству выгодно подписать транзитный договор хотя бы на 2020 год. Для Евросоюза это гарантия надежности газоснабжения: чем больше маршрутов можно использовать для получения газа, тем лучше.

Для "Газпрома" сохранение украинского газового коридора – залог полного выполнения своих контрактных обязательств. Тут стоит пояснить: в 2018 году через Украину транзитом прошло 86,8 млрд. куб. м. российского газа. Обходные газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" могут прокачать суммарно 86,5 млрд. куб. м., то есть фактически полностью заменить украинский маршрут.

Но к 1 января 2020 года европейцы на своей территории не успеют достроить сухопутное продолжение "Северного потока-2". Поэтому загрузить его можно будет примерно на 50%. К тому же такое ограничение накладывают на газопровод принятые в ЕС поправки к газовой директиве. А получить исключение из Третьего энергопакета (по этим правилам один поставщик может использовать только 50% мощности газопровода) "Газпром" сможет явно не с 1 января следующего года.

"Турецкий поток" также пока не сможет работать на полную мощность: первая нитка построена для газоснабжения Турции, и она уже полностью готова к эксплуатации. А вторая, мощностью 15,75 млрд. куб. м., выведена на турецкий берег. Газ из нее может поставляться в Болгарию реверсом по существующему газопроводу, который окажется пустым после запуска первой нитки "Турецкого потока". Но участок Болгария – Сербия (далее Венгрия, Австрия) еще не построен.

Украине также необходим транзит российского газа. Во-первых, "Газпром" платит за него большие деньги. Во-вторых, нынешняя модель газоснабжения украинских потребителей существует только при наличии транзита, ведь тот самый реверсный европейский газ, который импортируется "как бы из Европы", в реальности является российским газом, проходящим с востока на запад. Нет транзита – нет реверса. В случае остановки транзита придется физически искать какой-то другой газ и качать его украинским потребителям, что в еще большей степени повысит его стоимость.

Наконец, без статуса страны-транзитера Украины потеряет львиную долю своего геополитического и геоэкономического значения.

Украинцам это не выгодно, а американцам – очень даже

Регулярность заявлений представителей "Нафтогаза" о срыве подписания договора с Россией на транзит пугает и может свидетельствовать о том, что украинцы намеренно хотят саботировать процесс заключения нового договора. Объяснить это можно и внешними и внутренними факторами.

Нынешнее руководство "Нафтогаза" и Минэнерго является представителями политической команды Петра Порошенко, который, в свою очередь, ориентируется на политические элиты США. Вашингтону же крайне важно сорвать стабильные поставки российского газа в Европу.

США призывают ЕС отказаться от строительства "Северного потока-2", готовят санкции против данного проекта. Но такие ограничения приведут к ухудшению отношений США и ЕС, поэтому Вашингтон хочет сделать все чужими руками. Идеальный вариант – отсутствие договора на транзит российского газа через Украину. Предполагается, что тогда "Газпром" не сможет выполнить свои контрактные обязательства, и Россию можно будет назвать ненадежным поставщиком.

В Европе, особенно в январе-марте 2020 года, может возникнуть дефицит газа из-за недопоставок из России. Цены на метан вырастут, и поставщикам американского СПГ будет выгодно поставлять его партии в Европу, как и в Азию (уже сейчас в Азии платят за сжиженный газ дороже).

Да, при таком сценарии пострадает и сама Украина. Но с точки зрения руководства "Нафтогаза" и команды Порошенко, это даже хорошо. Ведь все можно будет свалить на Зеленского: мол, при прежнем президенте газоснабжение не останавливалось, а "юморист все развалил".

Кроме того, по опустевшим газопроводам можно будет качать американский газ с поставкой через польский регазификационный терминал. Не зря же министр энергетики США Рик Перри – постоянный гость на Украине, даже американскую делегацию на инаугурации возглавлял.

Как будет выкручиваться "Газпром"

В подобных условиях "Газпром" надеется на лучшее, но готовится к худшему. То есть он ожидает пока пройдут парламентские выборы на Украине, сформируется новое правительство, подконтрольное Зеленскому, и он сменит руководство "Нафтогаза". В этом случае есть шанс, что придут более рациональные люди, с которыми можно будет договариваться.

Но параллельно "Газпром" закачивает газ в подземные хранилища (ПХГ) в Европе. Главное для российского концерна – продержаться в зимний период.

Тем смешнее видятся заявления руководителя газового дивизиона "Нафтогаза" Андрея Фаворова, сообщившего, что в первом квартале 2020 года транзита российского газа не будет, а со второго квартала он продолжится. Во втором квартале транзит может и не понадобиться, он нужен именно в конце зимы!

В случае отсутствия транзита через Украину с 1 января "Газпром", весьма вероятно, будет поставлять потребителям только объемы, прописанные в контрактах (важно не нарушить договоры), отправляя сырье по имеющимся альтернативным газопроводам. Болгарию, Румынию и Молдову можно снабжать по "Трансбалканскому газопроводу" в реверсном режиме. Дополнительные объемы будут извлекаться из ПХГ.

Кроме того, "Газпром" может поставлять часть газа европейцам в виде СПГ. У концерна есть контракт на закупку примерно 3 млн. т. с завода "Ямал СПГ". Да и остальные объемы СПГ с Ямала все равно в зимний период пойдут в Европу. А мощность завода к концу 2019 г. достигнет примерно 20 млн. т. (за первое полугодие завод произвел 9 млн. т.).

Интересно, что если раньше теплая зима в Европе была невыгодна "Газпрому", то в следующем году она может оказаться весьма кстати.

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