Трамп испугался за доллар и объявил войну биткоину и "валюте "Фейсбука"

Инвесторы в криптовалюты долго добивались, чтобы официальный Вашингтон заметил и признал важность биткоина — и тем самым придал легитимности "криптоактивам" в качестве настоящего класса инвестиционных активов

Получилось наоборот: на прошлой неделе Белый дом признал важность биткоина и других криптовалют, но вместо поддержки пообещал проблемы тем, кто за этими "криптоактивами" стоит, фактически объявив им регуляторную войну, отмечает обозреватель РИА Новости.

Важно, что от действий американского лидера пострадал не только биткоин, но и проект компании "Фейсбук" по запуску криптовалюты Libra, которая уже получила поддержку от консорциума крупных американских компаний, таких как Mastercard, Visa и Ebay.

Очевидно, что политики (причем независимо от идеологической ориентации) видят в неконтролируемых или "корпоративных" криптовалютах очевидную угрозу для государства и, опосредованно, для национальных валют, включая американский доллар.

Любимое информационное оружие президента Трампа — это его личный твиттер, который он использует не только в качестве "политической шпаги", но и как инструмент манипуляции экономической реальностью.

До недавнего времени американский лидер с помощью своего твиттера влиял на три важных экономических фактора: нефть, индекс S&P 500 и курс доллара, но теперь Трамп обратил внимание на еще один фактор, который может нанести ущерб государственным финансам США и разразился гневной тирадой, направленной против биткоина и других "криптоактивов": "Я не фанат биткоина и других криптовалют, которые не являются деньгами и чья ценность очень изменчива и "держится на тонком воздухе".

Нерегулируемые криптоактивы могут способствовать незаконному поведению, включая торговлю наркотиками и другую незаконную деятельность. <...> Точно так же "виртуальная валюта" Libra Facebook будет иметь мало репутации или надежности.

Если Facebook и другие компании хотят стать банком, они должны ходатайствовать о получении новой банковской хартии (то есть получить лицензию на банковскую деятельность. — Прим. ред.) и подчиняться всем банковским правилам, как и другие банки — и национальные, и международные.

У нас есть только одна реальная валюта в США, которая сильнее, чем когда-либо, — она надежная и заслуживает доверия. Это, безусловно, самая доминирующая валюта в мире, и она всегда будет оставаться такой. Эта (валюта. — Прим. ред.) называется доллар США!" — написал Трамп в твиттере.

Показательно, что цена биткоина отреагировала на президентские твиты падением. В этом смысле, по крайней мере пока, можно считать, что у Трампа лучше получается воздействовать на цену биткоина, чем на нефтяные цены.

Естественно, сторонники криптовалют и инвесторы в криптоактивы обрушились с критикой на президента США. Один из ключевых аргументов тех, кто недоволен его позицией, заключается в том, что доллар вообще-то тоже ничем не обеспечен.

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И тут нужно признать, что они однозначно правы, но только с формальной, а не с практической точки зрения. Более того: они вообще не поняли суть претензий американского лидера, который в данном случае, вероятно, озвучил не столько свой личный взгляд на ситуацию, сколько консолидированную позицию финансового сектора и политического класса.

Однозначно, с формальной точки зрения, валюте США можно предъявить обвинение в том, что она ничем не обеспечена. Но на практике она обеспечена готовностью американских авианосных групп "приехать в гости" к кому угодно, кто сомневается в ценности и уникальности доллара.

Более того: как убедился на личном смертельном опыте полковник Каддафи, любые попытки организовать антидолларовую коалицию хотя бы на региональном уровне или запустить конкурирующую валюту для торговли энергоносителями будут пресекаться максимально жестким образом, а там, где недостаточно авианосцев, будут работать американские спецслужбы, которые имеют большой опыт стимулирования "цветных революций".

Оттого даже страны, которые обладают собственными "ядерными зонтиками", движутся к дедолларизации медленно, осторожно, координируя действия между собой и стараясь не допустить лишнего ущерба для собственных экономик.

Главная претензия Трампа к биткоину и криптовалюте, которую пытается запустить Марк Цукербег и его партнеры, вообще не имеет отношения к "обеспеченности" ценности тех или иных криптоактивов.

И тем более не имеет отношения к тому, что криптоактивы могут использоваться и уже используются в качестве финансового обеспечения криминальной деятельности, ибо вообще-то любимой валютой для трансграничных преступных групп остается наличный доллар.

Претензия носит совсем другой характер: биткоин и проект Libra посягают (пускай и с минимальными шансами на успех) на монетарную монополию государства, то есть делают то, за что американские власти всегда были готовы карать превентивно, нещадно и максимально болезненно.

Барону Ротшильду приписывают фразу "позвольте мне выпускать и контролировать деньги нации, и мне все равно, кто будет издавать законы", и Трамп (хотя и не выражается в столь резких терминах), видимо, разделяет эту позицию, а значит, явно не готов допустить ситуацию, в которой контроль над выпуском денежной массы уйдет неким (вероятно, китайским) "майнерам биткоина" или консорциуму, связанному с Марком Цукербергом.

Судя по реакции компании "Фейсбук" на серию критических выступлений со стороны официальных лиц, включая Трампа, нескольких конгрессменов (как демократов, так и республиканцев) и даже министра финансов США, "Фейсбук" и его союзники по консорциуму криптовалюты Libra прекрасно осознали, где находятся "красные флажки".

Агентство Рейтер сообщает, что "в понедельник Facebook Inc заявила, что не приступит к запуску своей криптовалюты Libra до тех пор, пока не будут решены нормативные вопросы, поскольку министр финансов США предпринял необычный шаг, сказав, что у него есть серьезные опасения, что Libra может быть использована для незаконной деятельности."

В этом контексте стоит вспомнить ту критику, которой подвергся российский ЦБ из-за его позиции по регуляторным ограничениям криптовалют. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на выступлении в Госдуме, что "объем криптовалют в мире не такой большой — 20 крупных криптовалют составляют около 250 миллиардов долларов США.

Масштаб пока не очень большой, пока не угрожает нашей денежной системе. Но наша позиция здесь однозначна: мы против легализации криптовалюты именно как платежного средства".

Это не признак технофобии, не признак непонимания криптовалют и уж точно не признак нежелания перенимать передовой западный опыт.

Совсем наоборот: каждое государство, которое заботится о собственном суверенитете (в том числе экономическом), будет стараться избавиться от хождения у себя в стране "параллельных валют", которые государство не контролирует.

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С одной стороны, для криптоинвесторов это благо, ибо такое отношение со стороны монетарных властей самых разных стран поддерживает эдакий ореол "революционности" и "контркультурности", который очень ценен для некоторого сегмента сторонников криптовалют.

С другой стороны — нужно признать, что надежды на легализацию и превращение криптоактивов в реальный финансовый инструмент, конкурирующий за внимание инвесторов с облигациями, золотом или традиционными валютами, вряд ли реализуются в ближайшее время.

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