Признание Stratfor: газопровод в обход Украины будет строиться дальше

Скорее всего, аналитики Stratfor близки к истине в плане ограниченности будущих санкций, но вот в вопросе уступок России в пользу Украины стоит с ними не согласиться: судя по действиям "Газпрома" и его европейских партнеров, переговоры с Киевом будут очень долгими, очень жесткими и очень болезненными, причем в большей степени будет больно именно Киеву.

В контексте предстоящих голосований по проекту антироссийских санкций, которые пройдут в конгрессе и сенате США, американские аналитические центры, эксперты и журналисты начали активно обсуждать перспективы блокирования "Северного потока — 2" с помощью санкционного давления, пишет Иван Данилов на РИА Новости.

Примечательно, что к дискуссии о будущем газопровода в обход Украины подключилась компания Stratfor. Эта контора известна как "частное ЦРУ" из-за своих близких контактов с американскими властями и количества бывших сотрудников спецслужб и силовых структур, которые с ней сотрудничают, тем более что поговорка "бывших сотрудников спецслужб в природе не бывает" вполне применима к американским шпионам и контрразведчикам.

В своем аналитическом отчете о ситуации вокруг "Северного потока — 2", опубликованном на прошлой неделе, Stratfor приходит к неутешительному выводу: "Несмотря на надвигающиеся санкции США, строительство газопровода, скорее всего, будет продолжено".

Нельзя не заметить, что оценка Stratfor хорошо вписывается в новый медийный нарратив по поводу российско-европейского проекта. Этот нарратив за последние недели претерпел забавные изменения. Если сделать выборку свежих американских материалов по теме "Северного потока — 2", то несложно заметить определенный скепсис в вопросе желательности или даже допустимости американских санкций против газопровода, его строителей и европейских инвесторов. Например, Майкл Линч, старший колумнист по вопросам энергетики американского делового журнала "Форбс", пишет: "Санкции за "Северный поток — 2" ошибочны на многих уровнях".

"Санкции США в отношении газопровода Nord Stream 2 могут легко привести к обратным последствиям", — подчеркивает Джуд Клемент — редактор по вопросам энергетики политического агрегатора RealClearPolitics.

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Профессор Университета Юты Вильям Шугхарт пишет в колонке для авторитетного политического издания The Hill, что "несмотря на то, что сенатский проект санкций исполнен благих намерений, этот проект санкций против иностранных энергетических компаний, помогающих построить газопровод Россия — Европа, недоработан и просто не сработает", добавляя, что с "Газпромом" на европейском рынке нужно бороться за счет экспорта американского СПГ, а не за счет экономического давления.

Может возникнуть логичный вопрос: почему получилось так, что самые разные эксперты в области энергетики так активно протестуют против санкций, направленных на блокирование "Северного потока — 2"? Если искать какой-то общий знаменатель в их позициях, то нельзя не заметить, что все или почти все противники санкций (или те, кто просто скептически отзываются об их эффективности) — это эксперты, которым не нужно зарабатывать голоса на выборах, не нужно привлекать внимание СМИ антироссийской риторикой и которые разбираются в энергетическом секторе намного лучше, чем, например, сенатор Тед Круз, главный сторонник санкций против партнеров "Газпрома" на европейском рынке.

Также нельзя не подчеркнуть, чем отличаются позиции аналитиков-экономистов, которые занимаются энергетикой, от взглядов специалистов Stratfor, которые в силу особенностей этого аналитического центра близки скорее к вопросам дипломатии и шпионажа, чем нефти и газа.

Позиция "экономистов" и "энергетиков" сводится к тому, что санкции вредны с точки зрения национальных интересов США, вредны для американских компаний-экспортеров, вредны для американской финансовой системы и вообще-то все равно не остановят строительства газопровода, который уже завершен больше чем наполовину.

Strafor исходит из того, что если Вашингтон очень сильно захочет, то какой-то драконовский набор санкций все-таки может остановить "Северный поток — 2", но он не будет этого добиваться исходя из соображений геополитического риск-менеджмента. С точки зрения Stratfor наиболее вероятное развитие событий выглядит следующим образом:

Сценарий № 3: где-то между (санкциями и их отсутствием)

В последнем сценарии санкции Штатов будут ограничены в размахе или частично реализованы таким образом, чтобы это привело к откладыванию проекта, но не настолько, чтобы полностью его сорвать. Принимая во внимание заинтересованность США в сдерживании российских энергетических проектов в Европе, учитывая экономические и политические последствия полного замораживания "Северного потока — 2", этот сценарий остается наиболее вероятным. Такие задержки позволят избежать серьезных ссор с Германией, в то же время предоставляя Соединенным Штатам рычаги для извлечения из России уступок (например, смягчение позиции Москвы по объемам транзита и тарифам для Украины).

Логика аналитиков "частного ЦРУ" понятна и легко объяснима, ведь для них важнее перспективы сохранения американского влияния на Украине, а колумнисты экономических и политических изданий в США в гораздо большей степени озабочены не перспективами "украинского проекта по сдерживанию России", а возможностями американских экспортеров СПГ на европейском рынке, а следовательно, их сильно беспокоит риск того, что Евросоюз в качестве ответной меры просто забанит американский сжиженный газ на европейском рынке в том случае, если серьезные санкции против "Северного потока — 2" все-таки будут введены. Еще сильнее их должен беспокоить (вполне вероятный) сценарий, в котором санкции введены, но газопровод все-таки достроили, а ответные санкции против американских энергоэкспортеров останутся.

В любом случае на американских сенаторов, конгрессменов и сотрудников администрации Трампа оказывается двойное информационное воздействие со стороны двух сегментов экспертного сообщества США.

Одни боятся ущерба для американских газовых компаний и банков, другие — серьезной дипломатической ссоры с Германией.

Скорее всего, аналитики Stratfor близки к истине в плане ограниченности будущих санкций (хотя не факт, что их прогноз обязательно окажется точным на 100%), но вот в вопросе уступок России в пользу Украины стоит с ними не согласиться: судя по действиям "Газпрома" и его европейских партнеров, идет подготовка к тому, что переговоры с Киевом будут очень долгими, очень жесткими и очень болезненными, причем в большей степени будет больно именно Киеву — ибо время работает в интересах российской стороны.

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