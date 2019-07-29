Генштаб ВС России: американцы продолжают войну в Сирии

США готовят крупное формирование "вооруженной оппозиции" в Сирии. Наиболее подготовленные диверсанты направляются на подконтрольные правительству САР территории, для дестабилизации обстановки – терактов против государственных военных формирований, уничтожения объектов нефтегазовой инфраструктуры.

Сложная военно-политическая обстановка в Сирии сохраняется во многом благодаря усилиям оккупационных войск и частных военных компаний Соединенных Штатов и связанных с ними международных террористических и ангажированных неправительственных организаций. Об этом заявил на брифинге в Минобороны РФ начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

Разгром основных террористических формирований позволил российским вооруженным силам завершить активные боевые действия в САР в декабре 2018 года. Техника и вооружения, не входящие в состав российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе, выведены на территорию РФ. Численный состав группировки российских войск сокращен. Авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ Тартус функционируют в повседневном режиме, полеты авиации сокращены до минимума.

Сирийский и российский межведомственные координационные штабы эффективно содействуют налаживанию мирной жизни САР. Во взаимодействии с ООН они также помогают сирийским беженцам вернуться в свои дома. Только из Иордании и Ливана за прошедший год вернулись более 329 тысяч человек. В Сирии успешно реализуется программа возрождения мирной жизни, промышленного производства и сельского хозяйства. На территории САР восстановлены 5 тысяч 906 жилых домов, 332 медицинских учреждения, 1 тысяча 539 школ, другие объекты социальной инфраструктуры.

Однако на этом фоне с июня этого года наблюдается обострение обстановки в Идлибской зоне.

В соответствии с меморандумом от 17 сентября 2018 года, российская и турецкая стороны взаимодействуют в зоне деэскалации Идлиб. Здесь функционируют турецкие наблюдательные посты, осуществляется совместное патрулирование. И все же боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (ребрендинг "Джебхат ан-Нусры"* и филиал ИГ*) не прекращают обстрелы населенных пунктов и правительственных войск САР, пытаются атаковать позиции сирийских подразделений и даже авиабазу Хмеймим – 17 и 22 июля использовались реактивные системы залпового огня (РСЗО) и ударные беспилотники. На каждом из направлений действуют отряды до 300 боевиков, при поддержке до пяти танков, до десяти бронемашин и до 20 пикапов. Все атаки были отбиты сирийскими правительственными войсками (во взаимодействии с ВКС России). И все же за последние четыре месяца жертвами нападений и обстрелов боевиков из Идлибской зоны деэскалации стали 110 сирийских, военнослужащих и 65 мирных жителей.

Коалиция США нанесла удар по домам мирных жителей в Сирии>>>

Как сообщил Сергей Рудской, за последние полтора месяца в юго-западной части зоны деэскалации Идлиб точечными ударами уничтожены 11 танков, 17 боевых машин пехоты, 12 РСЗО, 29 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, более 40 самодельных беспилотников (в схронах). Цели уничтожаются только после подтверждения по трем независимым каналам, и это исключает случайную гибель мирного населения.

© Sputnik / Александр Хроленко Карты и таблицы Министерства обороны России, представленные на брифинге 29 июля

Российская военная разведка фиксирует скрытную переброску, сосредоточение и подготовку к наступательным действиям около 500 боевиков в юго-западной части зоны деэскалации Идлиб. При этом отмечается увеличение количества систем залпового огня и других средств огневого поражения иностранного производства.

В восточной части САР, в оккупированной американцами 50-километровой зоне Эт-Танф военные инструкторы США готовят крупное формирование "вооруженной оппозиции", по сути – около 2700 террористов. Наиболее подготовленные диверсанты направляются на подконтрольные правительству САР территории, для дестабилизации обстановки – терактов против государственных военных формирований, уничтожения объектов нефтегазовой инфраструктуры. Часть боевиков после подготовки в Эт-Танфе перебрасывается вертолетами ВВС США за Евфрат, на подмогу американским частным военным компаниям (ЧВК), которые "прикрывают" контрабандный нефтяной бизнес, отобранный у ИГ*.

© Sputnik / Александр Хроленко Карты и таблицы Министерства обороны России, представленные на брифинге 29 июля

На восточном берегу Евфрата отмечается рост числа сотрудников американских ЧВК, общая численность которых в Сирии превышает 3500 человек. Грабежом нефтяных месторождений, принадлежащих законному сирийскому правительству, США занимаются практически открыто. Деятельность американских ЧВК поддерживает авиация международной антитеррористической коалиции.

Вырученные за украденную сирийскую нефть деньги американцы тратят на финансирование и вооружение курдских и арабских боевиков, которых затем сталкивают друг с другом. За месяц в Заевфратье зафиксировано свыше 300 терактов, в результате убито 205 и ранено 154 бойца союзных Вашингтону Сирийских демократических сил. Позиция США усугубляет обстановку в истерзанном войной регионе САР, население восточного берега Евфрата практически ежедневно протестует против американской военной оккупации. Конгресс народов Заевфратья в городе Алеппо потребовал (20 июня) восстановления территориальной целостности Сирии, вывода незаконно присутствующих на ее территории иностранных военных контингентов, незамедлительных мер восстановления единой экономики страны.

Генштаб ВС РФ внимательно наблюдает за обстановкой на всей территории САР, и предлагает американским коллегам отказаться от санкционного режима, реально содействовать политическому урегулированию в рамках единого сирийского государства.

* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.