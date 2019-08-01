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Трубы для Северного потока - 2

Для чего друг Трампа сорвал санкции против "Северного потока-2"

© Sputnik / Сергей Гунеев
Аналитика
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Иван Данилов
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Американская пресса раскрыла высокопоставленного противника введения санкций против "Северного потока-2", которому удалось сорвать рассмотрение законопроекта о санкциях против европейских партнеров "Газпрома".

Издание The Daily Beast сообщает, что у российского газотранспортного проекта обнаружился могущественный защитник прямо в американском сенате, который не только обладает определенным влиянием в консервативной части Республиканской партии, но и является другом президента США Дональда Трампа, пишет обозреватель РИА Новости.

Prior to the grand opening ceremony of the Nord Stream gas pipeline in the German town of Lubmin.
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
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Источники The Daily Beast в комитете по внешней политике сообщают, что сенатор Пол уже долгое время "работает против санкций в отношении проекта "Северный поток — 2", который значительно расширит поставки российского газа в Германию".

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Последний "российский скандал", связанный с сенатором от штата Кентукки Рэндом Полом, произошел в прошлом году, когда сам сенатор Пол честно рассказал американским СМИ о том, что он лично привез в Москву письмо от президента Дональда Трампа российскому президенту Владимиру Путину.

Очевидно, что такие деликатные задания никогда не поручаются случайным людям, и пресса сделала логичный вывод о том, что сенатор Пол — доверенное лицо Трампа, с которым президент США не только играет в гольф, но и не боится поручить корреспонденцию, которую он не готов доверить Госдепу США или ЦРУ.

Сейчас республиканского сенатора от штата Кентукки не только называют личным другом американского президента, но еще и подозревают в том, что он и его команда экспертов по геополитике серьезным образом влияют на внешнеполитическую стратегию Дональда Трампа, что сильно огорчает сторонников жесткого обострения отношений с Москвой.

Нельзя не отметить, насколько сенатор Рэнд Пол непоколебим в своих убеждениях и равнодушен к медийному давлению.

На пике антироссийской истерики, когда республиканские сенаторы и конгрессмены считали правильным в обязательном порядке угрожать нашей стране санкциями и обвинять Кремль во всех смертных грехах, кентуккийский республиканец демонстрировал ледяное спокойствие и делал скандальные заявления о том, что с Россией нужно налаживать нормальные отношения.

"Для меня было честью доставить письмо президента Дональда Дж. Трампа администрации президента Владимира Путина", — заявил он в 2018 году, подчеркнув необходимость общения двух лидеров, а также сотрудничества российских и американских законодателей и даже расширения культурного обмена между США и Россией.

Можно было бы предположить, что в условиях антироссийской охоты на ведьм в США политик с такой здравой позицией оказался бы в тотальной изоляции и никак не смог бы повлиять на действия американских законодателей в отношении санкционной политики Вашингтона.

Однако практика оказалась сложнее теории, и американские СМИ с удивлением констатируют, что сенатор Пол как минимум смог добиться переноса рассмотрения санкций против "Северного потока — 2" в сенатском комитете по внешней политике, причем сложившаяся ситуация заставляет их сделать вывод о том, что ему также удается посеять сомнения в разумности введения санкций в умах других сенаторов.

Экономист Владимир Рожанковский
© Photo: Youtube / TeleTrade Russia
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Понятно, что такого "лоббиста отказа от санкций" будут обвинять в работе на Кремль, "Газпром" и российские спецслужбы, но если посмотреть на утекший в прессу текст письма, которое, собственно, и заставило сенаторов (по крайней мере на сегодняшний день) не рассматривать санкционный пакет против "Северного потока — 2", то выясняется, что на самом деле аргументы против санкций являются вполне проамериканскими, а не пророссийскими.

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Более того: сенатор Рэнд Пол, по сути, повторяет аргументы энергетических экспертов и специалистов Stratfor, указывающих на то, что США нанесут себе геополитический ущерб, пытаясь остановить строительство "Северного потока — 2".

"Перед тем как голосовать, комитет (сената по внешней политике — ред.) должен подумать о том, являются ли санкции против наших союзников по НАТО, а также против нейтральной третьей стороны (Швейцарии — ред.) хорошей антироссийской стратегией", пишет Рэнд Пол в своем письме и предупреждает о последствиях антироссийских санкций.

"Я настоятельно прошу своих коллег пересмотреть этот подход. Если мы так будем продолжать, если мы будем чертить линии, которые нельзя переходить, если мы будем вести себя с нашими друзьями так же, как мы ведем себя с нашими врагами, то именно мы, а не кто-то другой, будем виноваты в том, что у нас останется меньше друзей. Я настоятельно призываю вас выступить против этого законопроекта", - подчеркивает он.

Легко заметить, что сенатор от штата Кентукки занимается довольно неблагодарным делом: он пытается объяснить коллегам, что долгосрочные геополитические интересы самих США важнее, чем возможность покрасоваться на ТВ перед журналистами, которые будут восхищенно спрашивать у них про нелегкую борьбу сенаторов с Путиным и "Газпромом".

Пока у него неплохо получается, но нельзя исключать, что это временное явление и санкции через сенатский комитет по внешней политике, а потом и через сенат все-таки пройдут.

Важно другое: демарш сенатора Пола можно воспринимать как один из сигналов пускай медленной, но все-таки рационализации американской внешней политики, которая в черепашьем темпе переходит к осознанию того, что задавить всех окружающих санкциями нельзя и что, по крайней мере, с некоторыми другими геополитическими игроками (за исключением разве что Китая) придется договариваться.

Станислав Бышок
© Sputnik / Александр Натрускин
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За последние месяцы в пользу нормализации отношений с Россией (пусть и на очень разных условиях и в очень разных контекстах) высказались представители диаметрально противоположных в идеологическом смысле частей американской элиты — от правого ультрапопулиста и серого кардинала кампании Трампа Стивена Бэннона до левого редакционного совета антитрамповского The New York Times.

Возможно, на конкретном примере санкций против "Северного потока — 2" еще большая часть американской элиты поймет пагубность своей внешнеполитической стратегии, но если этого не произойдет, то пострадают от этого прежде всего интересы самого Вашингтона.



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