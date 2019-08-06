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Система ПРО Patriot, USA

Патрушев: выход Вашингтона из соглашений РСМД приведет к хаосу в мире

© Facebook / Ulrich Kroemer‎
Аналитика
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев оценил риски в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности.

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В интервью российским СМИ секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что США выходом из ДРСМД хотят добиться своего превосходства в любой точке мира, передает РИА Новости.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, архивное фото
© Sputnik / Сергей Гунеев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, архивное фото

 Он также напомнил, что остаются еще соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) и договор о нераспространении ядерного оружия. Секретарь российского Совбеза подчеркнул, что договорные обязательства сдерживали стороны от подобных шагов.

"То есть те моменты, которые их (американцев - ред.) сдерживают", - подчеркнул Патрушев.

По его мнению, Вашингтон выходит из договоров, чтобы как раз развязать себе руки.

"Когда эти договоры работают, то, конечно, явного превосходства в любой точке мира они пока не имеют. Когда эти договоры не работают, они будут размещать оружие в любой точке, против любого противника, кого они таким посчитают, и в любом количестве, добиваясь превосходства", - сказал он, обратив внимание, что цель доминирования в мире указана и в стратегических документах США.

Патрушев отметил, что как раз 6 августа - годовщина американского атомного удара по Хиросиме.

"Почему это происходило? Потому что они доминировали, они знали, что ни одна страна в данном случае им ответить не может. И вот это, конечно, допустить на сегодняшний день, чтобы они доминировали и считали, что никто им ответить не может, нельзя", - подчеркнул секретарь Совбеза.

Он подчеркнул, что новые разработки РФ в сфере вооружения "позволяют вести диалог с США и обосновывать" российские интересы.

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Патрушев в ходе интервью также отметил, что Москва предлагала Вашингтону посмотреть ракету, ставшую предлогом для разрыва ДРСМД.

По его словам, США, обвиняя Россию в нарушении ДРСМД, как бы намекали на ракету 9М729.

"Москва предложила Вашингтону в закрытом режиме" посмотреть эту ракету, чтобы американская сторона получила всю исчерпывающую информацию о ней" и убедилась, что данное оружие не нарушает договор. Они от этого отказались", - сказал Патрушев.

Он пояснил, что  Россия провела также открытый многосторонний показ данной ракеты в парке "Патриот". Там побывали иностранные делегации, кроме американской. По словам Патрушева, США и сами не приняли участие в этом мероприятии, и не рекомендовали приезжать туда своим партнерам по НАТО.

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© Sputnik / Виталий Аньков
Конец ДРСМД: как угасают сверхдержавы

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны, а вызывающая у Вашингтона озабоченности ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность. В январе Минобороны России представило на брифинге для иностранных военных атташе ракету 9М729 комплекса "Искандер-М", рассказало о его характеристиках и представило доказательства того, что ракета не нарушает договор.

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