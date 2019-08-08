ACUM и ПСРМ пора договориться всерьез и надолго

Правящему большинству ПСРМ-ACUM в парламенте надо срочно подписать постоянное политическое соглашение, где будут четко определены задачи внутренней и внешней политики государства. Сегодня президент Молдовы поддержал эту инициативу, с которой вышли социалисты, и теперь мяч на стороне ACUM — от блока ждут ответа на вопрос, как парламентская коалиция будет жить дальше, и будет ли она жить вообще.

До сих пор на обсуждение этой темы среди обозревателей, сочувствующих новой власти, было наложено негласное табу. Все понимали, что новорожденной коалиции необходимо время, чтобы укрепиться, встать на ноги и запустить механизм "зачистки" остатков прежней системы, которую сейчас обвиняют в узурпации власти в стране. Обозреватели обходили тему постоянного соглашения между ПСРМ и ACUM стороной, тем более что поводов для новостей и так хватало. Взять хотя бы эпическую осаду Генпрокуратуры, которая завершилась победоносным назначением исполняющего обязанности главы этого ведомства.

Однако пустота на том месте, где должно было находиться коалиционное соглашение, ощущалась с самого начала. Теперь же, когда правительство окрепло настолько, что всерьез занялось конструированием внутренней и внешней политики, эта пустота становится опасной — чем-то вроде черной дыры, которая разрывает на части планеты, оказавшиеся в пределах досягаемости. Не разорвет ли эта черная дыра из недомолвок и недосказанностей и коалицию, созданную с таким трудом?

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Действительно, чем дольше существует правительство и чем глубже оно закапывается в груду ежедневных проблем, тем больше звучит высказываний со стороны политиков и правительственных чиновников. При этом их демарши не подчиняются общей коалиционной позиции. И неудивительно, ведь никаких механизмов выработки общей позиции по чувствительным вопросам внутри коалиции ПСРМ-ACUM сейчас не существует.

В отсутствие четких, ясно сформулированных рамок функционеры правительства и политики высказываются кто во что горазд, в соответствии со своим пониманием прекрасного. И если у одних хватает политического такта, чтобы не задевать партнеров по коалиции и обходить острые углы, то у других этого такта недостаток. В итоге с каждым днем накапливается напряжение — как например, после заявлений главы МИДЕИ Нику Попеску о том, что для Молдовы принципиально непредставим путь интеграции в структуры Евразийского союза. Спрашивается, а кто в коалиции разрешал министру иностранных дел выдавать в эфир подобные высказывания прямо накануне планируемого визита премьера Майи Санду в Россию? В том-то и дело, что никто ему не запрещал. Ведь политического коалиционного соглашения у большинства ПСРМ-ACUM нет. Отсутствует в природе.

Коалиционное соглашение — вещь обыденная и совершенно необходимая, например, в европейской политической практике. После того как политики садятся и подписывают соглашение, формулирующее общие цели и задачи развития страны, разрушить такую коалицию очень сложно. Разве что одна из сторон грубо нарушит соглашение или выйдет из него — что, в свою очередь, сразу показывает избирателям, кто тут прав, а кто виноват в правительственном кризисе.

Ничего подобного между ПСРМ и ACUM подписано пока не было. Все, что у них есть — это документ под названием "Временное политическое взаимопонимание, подписанное депутатами ACUM и ПСРМ".

Документ на 90 процентов посвящен описанию технических деталей и последовательности действий, которые приведут к голосованию социалистов за правительство Майи Санду.

Из глобальных вещей в этом документе мы можем найти только подтверждение того, что правительство Санду обязуется найти решения для поддержки инициативы Игоря Додона об индексации пенсий два раза в год и об учреждении материнского капитала (статья 4). А в статье 5 говорится, что депутаты поддержат программу правительства и будут соблюдать все соглашения с международными партнерами. Далее, депутаты согласились, в статье 6, что Республика Молдова останется суверенной и независимой, единой и неделимой страной (тревожно, что об этом вообще пришлось договариваться).

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Вот и все. Больше ничего в этом документе нет. Рассчитан он, фактически, на несколько недель, и никаких четких указаний, что делать после учреждения кабинета министров Санду, там не содержится. То есть, прямо сейчас правящая коалиция движется по бурному океану жизни без проложенного курса, без руля и без ветрил. Без всякого рамочного документа, определяющего, что и как будет сказано, сделано и запланировано.

Понятно, что напряжение внутри такого большинства будет только нарастать с каждым днем. Даже не по чьему-то нехорошему умыслу, а просто потому, что погрешности и недопонимания будут копиться, а вот механизма их компенсации — не существует.

Президент Молдовы, видимо, встревожен этой ситуацией. По крайней мере, в своем заявлении Игорь Додон точно описывает все "точки напряжения", которые обозначились внутри коалиции и которые нуждаются в разрядке.

На первое место Додон поставил проблемы социального и экономического характера — ясно, что это эхо закручивания налоговых и бюджетных гаек, которым с чрезвычайной энергией сейчас занимается министерство финансов. Президент ясно дает понять — складывается впечатление, что действия минфина по выполнению задач, поставленных МВФ и Всемирным банком, граничат с игнорированием национальных интересов. Также у президента вызывает озабоченность тотальная зачистка юстиции, прокуратуры и следственных органов от сотрудников, работавших при прежней власти. По мнению Додона, нельзя облыжно обвинять всех госслужащих в коллаборационизме с олигархическим режимом.

И одна из самых важных проблем, по мнению президента, — отсутствие своего рода соглашения о "геополитическом ненападении" и о взвешенной внешней политике, особенно в преддверии местных выборов. Понятно, что если правительственные функционеры и далее будут проецировать в СМИ свои персональные убеждения о том, кто Молдове больший, а кто меньший друг, то на месте легкого напряжения может появиться и трещина — а это никому не на руку, кроме тех, кто мог бы порадоваться разрушению коалиции ACUM-ПСРМ. Коалиции, рожденной в уникальных условиях геополитического консенсуса. Коалиции, которой, не побоимся этих слов, от рождения дано более, чем какой бы то ни было иной коалиции в Республике Молдова.

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