Беспилотный "Охотник" может переписать стратегию и тактику ударной авиации — видео

По оценкам западных специалистов, БПЛА "Охотник" в сочетании с истребителем 5-го поколения Су-57 может стать прорывом в области боевого применения истребительной авиации.

Александр Хроленко, военный обозреватель

Видеозапись первого полета перспективного тяжелого беспилотника "Охотник" Минобороны РФ опубликовало на этой неделе. Летательный аппарат за 20 минут сделал несколько кругов над аэродромом на высоте около 600 метров, затем успешно приземлился.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код Первый полет новейшего беспилотника "Охотник"

Вроде бы, не жег напалмом, не сбрасывал макет атомной бомбы, и все же, только на YouTube видео посмотрели около 1 миллиона человек. Событие неординарное – Россия приоткрыла свои новые боевые возможности.

В Минобороны РФ заявили, что основными задачами перспективного беспилотника станут разведка и радиоэлектронная борьба: "Охотник" будет оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки. Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат до конца 2019 года выполнит несколько управляемых с земли и полностью автономных полетов (и ключевое слово здесь – ударный).

Западные специалисты отметили возможность использования "Охотников" в качестве ведомых в звене с новейшими российскими истребителями пятого поколения Су-57.

Штрихи к портрету

Полные тактико-технические характеристики, боевое предназначение и вооружение перспективного "Охотника" остаются тайной, и все же о новой машине известно уже достаточно много.

Известно, что беспилотник выполнен по схеме "летающее крыло" (без хвостового оперения), с применением композитных материалов, снижающих заметность аппарата для радиолокаторов.

"Охотник" оснащен реактивным двигателем с управляемым вектором тяги (это видно на опубликованных фото), и способен развивать скорость около 1000 километров в час. Взлетная масса – около 20 тонн – предполагает размещение на борту нескольких тонн боевой нагрузки. Может работать в условиях сильного противодействия ПВО. Корпорация "Сухой" (разрабатывала БПЛА "Охотник" с 2011 года.

Первый полет новейшего аппарата и превращение его в эффективное оружие – две разные истории. Испытания и доработка программного обеспечения новейшего аппарата потребуют времени, однако первый полет – важный рубеж, и демонстрация технологического потенциала России. Слишком узок круг стран, способных создавать тяжелые разведывательно-ударные беспилотники–"стелс". Поэтому каждое заметное движение "Охотника" внимательно и пристрастно анализируют за океаном.

Американское издание The Drive посвящает перспективному российскому БПЛА огромные статьи с продолжением. Сравнивает аппарат с аналогами типа X-47B Northrop Grumman, и даже определяет размеры: "Примерно 38 футов в длину с размахом крыльев в 62 фута", то есть 11 и 19 метров. Отмечает, что "Охотник" похож на истребитель средней тяжести, "выглядит довольно внушительно", размеры позволяют разместить оружие внутри, а конструкция – летать на сверхзвуковых скоростях. И в качестве "лояльного ведомого" в связке с новейшим пилотируемым истребителем Су-57. Попутно издание The Drive подозревает (переживает), что Россия смогла изучить американский беспилотник RQ-170 Sentinel , который был однажды перехвачен и посажен в Иране , но это уже совсем другая история.

Гибридная ударная авиация

Можно лишь предполагать, насколько возрастут боевые возможности – дальность обнаружения целей, огневая мощь и маневренность 76 заказанных Российской армией тяжелых истребителей Су-57, если они будут "работать" в звеньях с ведомыми типа БПЛА "Охотник".

Новейший российский истребитель Су-57 способен обнаруживать воздушные и наземные цели на дальности до 400 километров, сопровождать до 62 объектов (и передавать целеуказания ударным беспилотникам).

Превосходство "невидимки" Су-57 над американскими истребителями пятого поколения обеспечивают: выдающиеся пилотажные качества, 10-тонный арсенал на борту (включая гиперзвуковое оружие), основная радиолокационная станция, уникальные оптико-электронная система обнаружения целей и система постановки электронных помех – "умная обшивка". Здесь открывается огромных простор для эффективного взаимодействия летчика и боевых роботов типа "Охотник".

Тяжелый разведывательно-ударный беспилотник может служить и в ВМФ. В частности, новая концепция неатомного авианосца для ВМФ (разработка Крыловского государственного научного центра) предусматривает размещение на нем морских БПЛА "Охотник", наряду с другими самолетами и вертолетами палубной авиации ВМФ.

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Более того, на авианосце могут вместе базироваться модифицированный для флота истребитель Су-57 и беспилотный "Охотник" (концепция предусматривает 40 летательных аппаратов на борту). Как бы то ни было, российский тяжелый разведывательно-ударный БПЛА ожидает большое будущее.