Дональд Трамп назвал причины, по которым доллар надо обесценить

Президент США решил лично и, надо признать, довольно откровенно объяснить избирателям ситуацию вокруг американской валюты и усилий самого президента по снижению курса доллара и долларовых процентных ставок. Дискуссии о высоких монетарных материях — не самый сильный элемент репертуара политической коммуникации Трампа, но тут особого выбора у него не было, считает колумнист РИА Новости.

Даже в американских СМИ уже активно обсуждаются предложения по демонтажу международной финансовой системы, основанной на доминировании доллара, а сам Трамп подвергается жестокой критике за то, что он ухудшает положение национальной экономики своими торговыми войнами и давлением на Федрезерв. И это значит, что президент США должен был объяснить свои действия и предложить некую привлекательную картину будущего.

Примечательно, что из-за сильной ненависти значительной части медийщиков к Трампу в американском инфополе было снято существовавшее ранее фактическое табу на обсуждение в информационном мейнстриме двух болезненных для США экономических тем, а именно структурных проблем американской экономики, связанных с ростом госдолга, и тех негативных последствий, которые испытывает на себе весь мир из-за того, что доллар остается главной валютой международной торговли и финансов.

Например, журналисты Bloomberg провели интересное исследование того, что произойдет с американской экономикой, если ей в какой-то момент отключат "мотор роста в долг", то есть, грубо говоря, что случится с США, если нельзя будет дальше наращивать долги и придется жить по средствам.

Результат оказался удручающим: "Экономика США неизменно входит в число самых сильных в мире. Но отрежьте ее зависимость от долга и исчерпайте ее золотовалютные резервы — и увидите совсем другую картину. Согласно данным, собранным Bloomberg, без зависимости от заемных средств, (оценка. — Прим. ред.) здоровья страны, измеряемая валовым внутренним продуктом в пересчете на душу населения, погрузится в отрицательную территорию. Фактически США упали бы почти до дна рейтинга 114 стран по ВВП на душу населения. Только Италия, Греция и Япония жили бы хуже. Чтобы получить этот несколько антиутопический результат, Bloomberg взял ВВП каждой экономики в 2020 году, согласно прогнозу Международного валютного фонда, в качестве отправной точки. Затем мы скорректировали число, исключив возможность заимствования, добавив при этом (золотовалютные. — Прим. ред.) резервы для создания альтернативной меры благосостояния. С учетом этой меры доход на душу населения в США в размере 66 900 долларов США будет сокращен до отрицательных 4857 долларов США. Это общий убыток в почти 72 000 долларов США для каждого мужчины, женщины и ребенка."

Понятно, что ВВП страны (как и ВВП в пересчете на душу населения) не может быть отрицательным. По крайней мере если использовать конвенциональные определения этих терминов. Но именно в этом суть расчета, проведенного Bloomberg. Если сравнить долговую нагрузку на экономику и те деформации, к которым она приводит в структуре экономики, с человеческим ожирением и теми хроническими проблемами со здоровьем, которые оно вызывает, то подсчет Bloomberg можно сравнить с диагнозом врача, который сообщает пациенту: его привычка к гамбургерам и газировке привела к тому, что его невозможно даже взвесить, ибо его вес ломает весы, которые вместо килограммов начинают показывать температуру на Марсе.

Впрочем, и сугубо экономический смысл в расчете Bloomberg найти можно: США однозначно живут в долг, причем до такой степени неэффективно, что долговое финансирование уже стало незаменимым элементом экономической устойчивости. Эта возможность обусловлена особым положением доллара в мировой экономике.

Мы уже писали о предложениях "банкира Елизаветы II", главы Банка Англии Майкла Карни о необходимости замены доллара на некую альтернативную "цифровую валюту" консорциума центральных банков, что неизбежно приведет к демонтажу существующей долларовой системы. И надо признать, что тема пересмотра долларовой системы захватила умы на Западе — например, журнал Businessweek пишет о необходимости "найти конкурента для доллара", что позволит избавить мировую экономику от структурных проблем, связанных с зависимостью от американской валюты.

Нужно еще раз подчеркнуть: ничего из того, о чем говорят и пишут западные банкиры, финансисты и журналисты, не новость. Новизна ситуации именно в том, что открыто и беззастенчиво продвигаются такие "антидолларовые решения", за озвучивание которых еще лет десять назад даже лидеры целых стран могли заплатить жизнью (что хорошо видно на примере полковника Каддафи). Дональд Трамп, который прекрасно знаком со структурными проблемами американской экономики (ее он еще во время избирательной кампании назвал "финансовым пузырем"), не может себе позволить согласиться с такими предложениями, а молчать уже тоже нельзя, и вот в твиттере президента появляется его собственный рецепт, на примере актуальных событий на валютном рынке: "Евро падает против доллара, "как сумасшедший", что дает им (Евросоюзу. — Прим. ред.) большое преимущество в экспорте и производстве, а ФРС НИЧЕГО не делает! Наш доллар сейчас самый сильный в истории. Звучит хорошо, не правда ли? За исключением тех (производителей. — Прим. ред.), продукция которых предназначена для продажи за пределами США. У нас нет проблемы с тарифами (мы сейчас ограничиваем плохих и/или недобросовестных игроков), у нас есть проблема с ФРС. Они тупят!".​

Это заявление хорошо стыкуется с информацией американских СМИ о том, что администрация Трампа рассматривала (и только временно от этого отказалась) возможности проведения валютных интервенций с целью опустить курс доллара после того, как Китай снизил курс юаня, уменьшив эффективность антикитайских тарифов.

Трамп, как и его сторонники и спонсоры из сферы промышленного (а не финансового) капитала, делает ставку на реиндустриализацию Америки, на то, чтобы вернуть все вывезенные за 30 лет из США производства назад, дать продуктивную работу "глубинному народу" (то есть базовому избирателю Трампа) и вернуть жизнь в американский "ржавый пояс".

Для этого нужно сделать так, чтобы импорт из Китая и Европы был дорогим, американский экспорт — дешевым, а еще откуда-то нужно взять деньги на релокацию производств и на восстановление инфраструктуры, которая, по признанию самих американских властей, находится в плачевном состоянии.

Для реализации этой схемы нужно, чтобы доллар, с одной стороны, постоянно дешевел по отношению к остальным валютам (это поддерживает экспорт, купирует импорт, способствует возвращению производств в США). А с другой стороны — чтобы доллар же оставался базой мировой финансовой системы, иначе США просто перестанут давать в долг, а что произойдет в этом случае, как раз описано в исследовании Bloomberg про "отрицательный американский ВВП".

Легко заметить, что выполнить эти два условия одновременно — очень сложная задача. Но даже если предположить, что Трамп с ней справится, то на пути реиндустриализации Америки станет еще одна, еще большая сложность. Трамп фактически предлагает рядовому американцу лозунг "хватит сидеть на пособии и играть на купленном в кредит китайском смартфоне, иди на завод и заработай денег!". Причем президент действительно прилагает серьезнейшие усилия к тому, чтобы условный завод (принадлежащий американской компании) все-таки вернулся из Китая в условный Канзас. Однако есть обоснованные сомнения в том, что американскому обществу понравится такое предложение и что лозунг "иди на завод работать!" будет пользоваться популярностью, несмотря на всю его экономическую целесообразность.