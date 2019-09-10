Непростой транзит: что тормозит молдавский экспорт в Россию

Россия пообещала выдать 1250 разрешений на транспортные перевозки товаров из Молдовы и продлить льготный режим для ряда молдавских товаров. Такие итоги визита в Москву озвучил президент Игорь Додон. Ждать ли экспортного бума в РФ, и что пока мешает торговле двух стран, - в материале Sputnik Молдова.

Мария Науменко, для Sputnik Молдова

В ходе переговоров в Москве президенты Молдовы и России Игорь Додон и Владимир Путин договорились продлить для республики льготный режим поставок в РФ по пяти товарным группам и урегулировать проблему выдачи разрешений на транспортные перевозки через территорию Украины.

В начале 2019 года Россия отменила таможенные пошлины для пяти категорий молдавских товаров, включая овощи, фрукты, консервы и вино. Ранее российское правительство уже продлевало льготный режим на полгода: с 30 июня до 31 декабря 2019 года. Судя по заявлению Додона, теперь молдавские производители могут рассчитывать на преференции и в 2020 году. Президент отметил, что благодаря достигнутым договоренностям за первые шесть месяцев текущего года существенно вырос экспорт молдавской плодоовощной продукции в РФ, в том числе яблок на 35%, консервной продукции на 31%, винной продукции на 42%.

"Этот впечатляющий рост обусловлен в первую очередь тем, что нет пошлин", - пояснил Додон.

По его словам, в последние недели Молдову посетили специалисты Россельхознадзора и Роспотребнадзора, которые провели инспекцию ряда предприятий.

"Мы ожидаем, что в скором времени по результатам их приезда список экономических агентов с правом экспортировать свою продукцию в Россию будет расширен", - уверен президент.

Об улучшении торговых отношений говорят и данные АШАН Ритейл Россия. Как заявили Sputnik Молдова в пресс-службе компании, в настоящее время ведется работа по увеличению ассортимента и подписанию прямого импортного контракта с производителем из Молдовы. Сейчас в структуре продаж торговой сети молдавские вина занимают около 2%. А доля молдавских яблок составляет приблизительно 10%.

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В экспертной среде связывают увеличение поставок товаров из Молдовы с политическими переменами в стране.

"Рост экспорта вызван готовностью российских экспортеров принимать молдавскую продукцию, снижением риска политических осложнений, которые постоянно сопровождают торговые сделки. Товары из Молдовы всегда были популярны в России. Теперь, поскольку "климат" стал более благоприятным, рынок ожил", - отмечает генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов.

Транзит через Украину и рынок Центральной Азии

Еще одна проблема – доставка товаров в третьи страны. Игорь Додон сообщил, что в ходе поездки в Москву ему удалось решить проблему с разрешениями на транспортные перевозки через Украину.

"Получалось, что товар у нас есть, а отвезти его мы не могли, потому что наши машины не могли поехать в РФ с этим товаром. Мы договорились, что 1250 разрешений должны поступить в Кишинев", - рассказал президент Молдовы.

Доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец утверждает, что барьеры, связанные с контролем качества, имеют основное значение для молдавской стороны.

"Пока Молдова не входит в единое экономическое пространство с Россией, и ей приходится доказывать высокое качество своей продукции на таможне при сертификации. Естественным развитием событий будет снятие этих барьеров за счет вступления в ЕврАзЭС. Но это дело будущего",- считает экономист.

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Для Молдовы остается открытым вопрос поставки товаров на рынки Казахстана, Кыргызстана и других стран через Российскую Федерацию.

"Как ни крути, география такова - между Молдовой и Россией находится украинская территория со всеми нюансами прохождения товаров, оформлением и прочими вещами. Если удастся минимизировать эти вопросы, то тогда, по большому счету, все остальные вещи будут решаться гораздо быстрее и эффективнее", - обращает внимание эксперт Павел Нефидов.

По его словам, молдавскому правительству необходимо убедить украинскую сторону, что торговля между Кишиневом и Москвой не несет за собой политических рисков для Киева.

Винзаводы Молдовы ждут разрешения от России

Самый большой рост экспорта зафиксирован в категории винной продукции – 42%. Но руководитель российского Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз отмечает, что доля молдавского вина среди импортных на российском рынке все равно пока остается "крайне незначительной - 1-2%".

"В первом полугодии 2019 года молдавского вина в бутилированном виде в Россию завезли 2,2 миллиона литров, это на уровне 2018 года. А вот виноматериалов – 6,3 миллиона литров, по нему прирост на 61%. В сумме с вином, наверное, и получится 40%. Но опять-таки доля молдавского виноматериала - 13% от общего объема поставок", - привел данные эксперт.

Он обратил внимание на то, что речь идет о прямых поставках. Дело в том, что большая часть вина в Абхазии производится из молдавского виноматериала и приходит в Россию под абхазскими марками.

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Также Дробиз подчеркнул, что в Молдове колоссальное перепроизводство виноматериала. По данным Национального бюро винограда и вина, за последние семь лет Молдова произвела в четыре раза больше вина, чем могли потребить традиционные экспортные рынки, учитывая, что 85% молдавского вина продается за рубежом.

Эксперт полагает, что страна заинтересована в расширении поставок, но пока с РФ может работать лишь ограниченное количество предприятий.

"Россия вроде бы продлила Молдове беспошлинные поставки, но фактически молдавское вино не поступает: только маленькая группа заводов может отправлять товар в РФ. Задача состоит в том, чтобы Россия разрешила доступ к молдавской продукции", - считает Дробиз.

Несмотря на существующие барьеры, по мнению Дробиза, можно рассчитывать на рост экспорта вина в два-три раза, так как сейчас уровень поставок "мизерный".

18-19 сентября впервые за три года состоится полноформатное заседание молдавско-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Кроме того, 20-21 сентября пройдет второй Молдо-российский экономический форум.

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