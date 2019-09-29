К каким последствиям могут привести появление в Румынии сети военных баз США и НАТО, читайте в материале военного обозревателя Sputnik.

Милитаризация Румынии, создание на ее территории сети военных баз США и НАТО – ставят республику в полную зависимость от интересов и решений Пентагона, угрожают соседям дестабилизацией и конфронтацией с применением всего спектра сосредоточенных в Черноморском регионе вооружений.

Бухарест заявил о планах потратить дополнительно 2,5 млрд евро из бюджета на "совершенствование системы безопасности", что связано с размещением на румынской территории американской ПРО и недавним провалом зенитных ракетных комплексов Patriot в Саудовской Аравии. Министерство обороны Румынии намерено реконструировать военную базу Михала Когэлничану, расположенную в 12 километрах от черноморского побережья и в 130 километрах от границы с Молдовой.

Авиабаза должна соответствовать всем стандартам НАТО, включая принятие и обслуживание американских многоцелевых истребителей F-35, способных нести ядерное оружие. Там же планируется разместить до 10 тысяч военнослужащих Североатлантического альянса.

Практически одновременно Румыния направила Соединенным Штатам запрос о помощи в модернизации своих Сил специальных операций (ССО). В республике формируется национальное командование ССО, и накануне начальник Генштаба ВС Румынии Николаэ Чукэ провел встречу с командующим штаба Сил спецопераций США Ричардом Кларком. Стороны обсудили координацию и повышение оперативной совместимости в миссиях сил спецопераций в Афганистане и Ираке (в этих странах с 2002 года получили боевой опыт свыше 20 тысяч румынских военнослужащих). В мировом рейтинге военной мощи Global Firepower Румыния занимает скромное 40-е место и военно-политической погоды в регионе не делает. Для США и НАТО гораздо важнее румынская территория – удобный плацдарм для проекции силы на восток.

Логистика войны

Авиабазу имени Михаила Когэлничану американцы используют с начала операций в Афганистане и Ираке для переброски войск и боеприпасов, вооружений и техники. Аэродромной инфраструктуры и взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 километра для логистики и больших объемов транзита вполне достаточно. Масштабная модернизация на миллиарды евро могла потребоваться только для трансформации "аэродрома подскока" в нечто большее - для формирования стратегической авиабазы, которая позволит США и НАТО контролировать акваторию Черного моря и прилегающий регион.

В проекте значатся строительство новых объектов (1,57 млрд евро из румынского бюджета) и реконструкция существующих на общей площади в 300 гектаров. Авиабаза получит автономную электростанцию, городок для подготовки военнослужащих, жилой фонд, а также госпиталь, спортивный зал с бассейном, офицерский клуб, магазин и много чего еще – в охраняемом 76-километровом периметре.

Британское издание The Times пишет: "Румыния укрепляет свою оборону против России". Но Москва ничем не угрожает Бухаресту (их разделяет два государства). Реальную военную опасность для Румынии и ее соседей (включая Молдову) создают активные и экспансивные усилия США и НАТО. Россия лишь адекватно реагирует на растущий военный потенциал альянса вблизи своих границ. От авиабазы Когэлничану до российской военно-морской базы Севастополь – всего 400 километров, или 20 минут полета.

Концентрация сил и ударных (возможно, ядерных) вооружений в Румынии закономерно и неизбежно вызывает ответные меры Минобороны РФ. Так, ранее, на фоне укрепления позиций американской ПРО в Девеселу первые гиперзвуковые ракеты «Кинжал» были поставлены на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе (который обеспечивает стратегическую безопасность черноморских рубежей России). Примерно в это же время Черноморский флот получил шесть новых субмарин проекта 636.3 "Варшавянка" с крылатыми ракетами "Калибр" на борту, а в Крыму были развернуты четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Под надежным присмотром оказалась практически вся акватория Черного моря и небо над ним.

Танец на граблях

В феврале 500 американских военнослужащих прибыли на усиление авиабазы Когэлничану, где с весны 2018 года размещается британская эскадрилья многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon поколения 4++. База становится центром растущей активности Альянса в регионе. Картину довершают ВМС Румынии (3 фрегата и 4 корвета), ежегодно возглавляющие антироссийские учения НАТО в Черном море. Отдавая в распоряжение Пентагона свои войска и территорию, Бухарест фактически подставляет под удар себя и ближайших соседей, в том числе Молдову.

На 74-й Генеральной ассамблее ООН президент Молдовы Игорь Додон заявил, что его республика намерена дружить и взаимодействовать со всеми партнерами. Однако сложно соблюсти нейтралитет и сохранить безопасность по соседству с натовскими базами. Известно, что американская система противоракетной обороны в Девеселу имеет ударные компоненты и функции. Из пусковых установок противоракет Standard SM-3 возможен старт стратегических крылатых ракет Tomahawk дальностью 2500 км (заметим, от Девеселу до Москвы – 1600 км, до Севастополя – 700 км). Молдова и другие региональные соседи Румынии фактически являются заложниками Пентагона.

Бухарест в прошлом году опроверг информацию о переброске в Девеселу 50 ядерных боеголовок, и все же, при необходимости Пентагон сделает это без согласований с подчиненными румынскими партнерами. Логично предположить, что ракетная и авиационные базы Пентагона в Румынии (по соседству с Молдовой) станут приоритетными целями для ответного или превентивного удара. Возможный ущерб восточноевропейским странам Вашингтон традиционно воспринимает с циничным спокойствием.

НАТО завершил модернизацию ПРО в Румынии — появился наступательный потенциал>>>

Реальные испытания противоракетной обороны США в ходе учений Maritime Theater Missile Defense со странами-союзниками НАТО в 2015 году показали только способность противоракеты Standard-3 сбить не самую совершенную одиночную баллистическую ракету малой дальности – на заранее известном направлении. Ответный массированный ракетный удар с разных направлений противоракеты Standard-3 не остановят. Стало ли безопаснее от расширения Альянса на восток? Вопрос риторический.

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