Зачем Молдове Евразийский союз

На протяжении всего периода независимости Молдове так и не удалось внедрить стабильную экономическую модель.

Панацеей от экономических проблем в Кишиневе виделось создание ассоциации с Европейским союзом, соглашение с которым включает в себя Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли (DCFTA), направленную на содействие экономической интеграции и политической ассоциации между ЕС и Молдовой. Автономные торговые преференции, введенные еще с 2008 года в рамках Восточного партнерства, также должны обеспечивать беспошлинный и неквотируемый доступ для почти всех молдавских товаров на рынок ЕС.

Однако 80% продукции молдавского экспорта вообще не коснулось Зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. Квоты на экспорт товаров в ЕС в беспошлинном режиме были предоставлены лишь на ряд молдавской продукции ( мясо крупного рогатого скота и птицы, яйца, молочные продукты, ячмень, кукуруза, пшеница, колбасы, сахар и виноградное вино), которая из-за несоответствия европейским стандартам качества и ветеринарным, санитарным нормам практически не использовались. А квоты на остальные товары выбирались не полностью.

В результате действительно увеличилась торговля республики со странами Евросоюза: доля молдавского экспорта в ЕС в общем объеме экспортных поставок выросла с 53% в 2014 году до 69% до 2018 году. При этом значительное увеличение пришлось на реэкспорт европейской продукции, получаемой по давальческим схемам. Традиционные товары были представлены первичным сырьем с низкой добавочной стоимостью: пшеницей, кукурузой, подсолнечником, орехами, медом, необработанной кожей и металлом. Фактически Молдова в минимальной степени смогла воспользоваться расширением рынка сбыта своих несырьевых товаров.

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Вместе с тем подписание договора об ассоциации с ЕС вызвало закономерные защитные меры России, крупнейшего на тот период торгового партнера страны. Во-первых, переход Молдовы к более жестким требованиям на ветеринарные сертификаты ЕАЭС защищенной формы. Во-вторых, с сентября 2014 года было введено эмбарго на поставку молдавских вин. В-третьих, введение с сентября пошлин на всю сельскохозяйственную продукцию в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС, и соответственно лишение Молдовы привилегий в торговле с РФ.

В результате предпринятых мер для защиты российского рынка в 2014 года молдавский экспорт в Россию сократился почти на 35%. При этом падение экспорта по 19 группам товаров из РМ в Россию оценивалось в 200 млн долл. А потери фермеров составили около 145 млн долл.

В связи со сложным состоянием экономики руководство РМ осознало необходимость восстановления торгово-экономических отношений с Россией и евразийского интеграционного вектора в целом.

В апреле 2017 года в Бишкеке был сделан первый шаг по восстановлению экономических связей с евразийскими странами: президент РМ Игорь Додон подписал документ, дающий республике статус наблюдателя в ЕАЭС.

Говоря об экономических связях со странами ЕАЭС, необходимо отметить несколько моментов. Во-первых, до 2008 года безусловное первенство в экономическом взаимодействии принадлежало странам СНГ (ЕАЭС — это 5 из 11 стран СНГ), прежде всего РФ. Доля России, которая в 1997 года в экспорте страны составляла 61%, в 2018 году упала до 8%.

Такое падение привело к тому, что Россия, благодаря поставкам энергоресурсов, в первую очередь газа, сохранила свое лидерство в импорте Молдовы. А первое место в экспорте республики, принадлежавшее России, заняла с 2014 года Румыния, через которую идут молдавские поставки в ЕС.

Во-вторых, внешнеторговые связи страны с ЕС уже к 2017 года приобрели устойчивый характер и республика не станет их разрушать.

В-третьих, исходя из политической конъюнктуры в стране, не был проведен анализ возможных выигрышей и потерь от европейской и евразийской интеграции. В итоге Молдова за эти года евроинтеграции мало чего приобрела в торговле с ЕС, но при этом утратила выгоды от фактической потери емкого рынка ЕАЭС, в первую очередь рынка РФ.

Молдавские эксперты, занимающиеся вопросами восточного экономического сотрудничества, обращают внимание на важные аспекты выгод евразийской интеграции для экономики Молдовы.

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К общим выгодам евразийской интеграции, они, в частности, относили отсутствие таможенных барьеров на пути молдавского экспорта на восточные рынки и защиту единого рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) от внешних импортеров, создание в его рамках фондов, способствующих стабильности даже в условиях ухудшения мировой рыночной конъюнктуры. Это позволило бы сократить потери от торговли с ЕС и преступить к модернизации экономики, а соответственно повысить ее конкурентоспособность.

Российские экономисты выделяют особенно две отрасли молдавской экономики, где можно было получить значительные преимущества от евразийской интеграции страны: аграрно-продовольственный сектор, с особым статусом виноделия, и энергетика.

Еще один важный вопрос для Молдовы — это трудовые мигранты на территории стран ЕАЭС, в первую очередь в России.

Только официально в РФ зарегистрировано порядка 500 тысяч молдавских гастарбайтеров в РФ (всего по данным Всемирного банка за рубежом работает порядка 700 тысяч молдаван). Валютные поступления трудовых мигрантов в бюджет служат серьезным фактором развития страны. По данным Всемирного банка поступления денег от трудовых мигрантов по отношению к ВВП в Молдове составляет порядка 25%. Независимый аналитический центр Expert-Grup рассчитал, что сокращение объема денежных переводов из России на 10% соответствует примерно 2% ВВП Молдовы. Следовательно, уменьшение валютных переводов в Молдову сказывается и на доходах бюджета и, в особенности, на потреблении, поскольку почти 100% переводов гастарбайтеров идет в стране на внутреннее потребление.

Таким образом, для Молдовы сотрудничество со странами Евразийского экономического союза имеет важное значение для укрепления национальной экономики, выравнивания социально-экономической ситуации в стране. Но для полноценного сотрудничества республике придется преодолеть существующие разногласия в руководстве страны по этому вопросу, а также решить вопросы сочетания торговых пошлин ЕС и ЕАЭС.

При этом Евразийский экономический союз не противопоставляет себя ЕС, а напротив, ведет переговоры о сотрудничестве. В ЕАЭС исходят из того мнения, что политическая конъюнктура рано или поздно изменится, а вот экономические интересы никуда не пропадут.

Поиск путей развития взаимодействия в европейском и евразийских регионах и точек соприкосновения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и Евросоюза происходит, в том числе, на площадках Европейской экономической комиссии ООН и ОБСЕ.

В этом контексте президент Молдовы Игорь Додон призвал участников заседания Высшего Евразийского экономического совета (1 октября, Ереван) к построению единой зоны свободной торговли между ЕАЭС и Европейским союзом.

"Мы надеемся, что рано или поздно начнутся переговоры между ЕАЭС и ЕС по созданию большой зоны свободной торговли между этими крупными международными организациями. Мы поддерживаем идею заключения такого соглашения, что стало бы серьезным прорывом в продвижении концепции создания единой Европы от Лиссабона до Владивостока. Молдова является европейским государством, которое географически и геополитически находится в центре этих процессов".

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По его словам, у Молдовы есть опыт, который может быть интересен странам ЕАЭС. Глава государства обратил внимание, что уже 5 лет Молдова внедряет соглашение о свободной торговле с ЕС, одновременно пользуясь режимами свободной торговли с СНГ, балканскими странами и Турцией.

"Для Молдовы участие в новых интеграционных проектах, таких как ЕАЭС, является приоритетом и хорошей возможностью разнообразить свои экономические связи и рынки экспорта товаров и услуг", - заявил глава Молдовы.

Он сообщил о планах более тесно взаимодействовать с Евразийской экономической комиссией и ее рабочими органами, более масштабно реализовывать повестку сотрудничества с союзом и пользоваться всеми возможностями углубления сотрудничества, которые предоставляет статус страны-наблюдателя. Также президент выразил заинтересованность Молдовы в сотрудничестве с Евразийским банком развития. "Это не только внедрение новых и стратегически важных инвестиционных проектов на территории нашей страны, но и реализация совместных проектов со странами Евразийского экономического союза", - обратил внимание Игорь Додон.

Кроме того, президент Молдовы отметил необходимость решения вопроса о постоянном представителе республики в Евразийской экономической комиссии и выступил с предложением проводить некоторые мероприятия ЕАЭС в Кишиневе.