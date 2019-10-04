Россия не оставит Молдову без газа: чем можно заменить транзит через Украину

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал Sputnik Молдова, какой резервный сценарий возможен для Кишинева, если Москва и Киев не договорятся о транзите газа.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду считает необходимым готовиться к альтернативному варианту поставок газа в страну с 2020 года, если Киев и Москва не договорятся о транзите топлива через территорию Украины. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал Sputnik Молдова, какой резервный сценарий возможен для Кишинева.

Вопрос в подвешенном состоянии

Российский газ сейчас поступает в Молдову через Украину, транзитный контракт истекает в конце 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить на год существующий контракт на прокачку, если не будет подписан новый договор с Украиной в соответствии с европейскими правилами.

Однако вопрос транзита до сих пор находится в подвешенном состоянии и беспокоит не только Молдову, которая рискует зимой остаться без газа, но также Румынию, Болгарию, Венгрию и Сербию.

"Молдова нагнетает атмосферу для того, чтобы указать европейцам, что срыв транзита реален. Лишний раз об этом напомнить не помешает, потому что Европа тоже становится заложником украинской политики", - уверен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Турецкий поток" спасет ситуацию

Аналитик считает, что, если Украина перекроет транзит, то газ для Молдовы можно пустить в реверсе из Турции по газотранспортному коридору, который с 2020 года будет простаивать.

"Для доставки газа в Молдову вторая нитка "Турецкого потока" может быть подсоединена к той трубе, которая сейчас доставляет российский газ в Турцию", - полагает Юшков.

© Sputnik / Варианты транзита российского газа в Молдову

В настоящее время в европейскую часть Турции газ приходит транзитом через Украину, Молдову, Румынию и Болгарию.

"Если с 1 января не будет транзита через Украину, то труба опустеет. Соответственно, ее можно будет запускать в реверсе (в обратном направлении - ред.). По второй нитке "Турецкого потока" (которая будет подсоединена к старой трубе) газ может поступать в Болгарию, дальше в Румынию и Молдову", - объясняет эксперт.

По его словам, старая нитка рассчитана на 15 млрд кубометров газа. Если остановится транзит через Украину, благодаря обратному направлению Молдова сможет получить те 2,9 млрд кубометров газа, которые получала годом ранее. Румыния (1,32 млрд кубометров) и Болгария (3,172 млрд кубометров) также будут полностью обеспечены топливом.

"Эти страны вообще не пострадают, если вдруг Украина откажется от транзита. Под самым большим ударом окажутся Венгрия и Сербия ", - отмечает Юшков.

Цена вопроса

Вероятный срыв транзита и доставка топлива по другому маршруту не приведет к увеличению стоимости газа для Кишинева, считает Игорь Юшков.

"На стоимость газа альтернативный маршрут не повлияет, потому что в коммерческом контракте написано, что "Газпром" обязан доставить топливо до страны-потребителя, и от линии пути плата не должна увеличиваться ", - говорит эксперт.

Он подчеркивает, что Россия заинтересована в том, чтобы сохранить поставки Молдове через Украину, потому что протяженность этого маршрута самая короткая, и себестоимость такой доставки низкая.

По данным "Газпром экспорт", за 2017 года компания поставила Молдове 2,712 млрд кубометров газа. В 2018 году - 2,94 млрд, за три месяца 2019 года – 0,969 млрд.

Сегодня республика приобретает у России топливо по цене в $235 долларов за тысячу кубометров. С 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $45-50 долларов, с 1 апреля 2020 года - $70. Получается, с 1 января 2020 года Кишинев будет приобретать газ по $180 за тысячу кубометров, с 1 апреля – по $160.

"Сейчас цены на рынке снизились, и 235 долларов за тысячу кубов – это довольно дорого. Сегодня 180-160 долларов – это рыночные цены. Западная Европа получает примерно по 200 долларов за тысячу кубов, а то и меньше. На самом деле, контракт с Молдовой просто приводится в соответствии с рыночными ценами, это не какая-то фантастическая скидка", - подчеркивает аналитик.

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Дальнейшая судьба поставок газа в Молдову пока неизвестна. Майя Санду в октябре-ноябре собирается в Москву, чтоб вновь решить вопрос получения голубого топлива.

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