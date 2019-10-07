"Игра престолов" за кресло примара Кишинева, или что ждет столицу

Если в первом туре результаты очевидны, то итоги второго тура пока социологи предсказывать не берутся. Как может развернуться борьба во втором туре, читайте в обзоре Sputnik.

Почти каждый пятый кишиневец не знает, за кого бы он проголосовал на выборах примара (мэра) молдавской столицы, которые запланированы на 20 октября. Таковы данные опроса OMNIBUS, проведенного Центром социологических и маркетинговых исследований CBS-AXA и сообществом WatchDog.

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"Тех, кто не определился – 21,5%. Речь идет о людях, которые заявили, что готовы принять участие в выборах, но не знают, за кого голосовать. Это - ситуация за три-две недели до выборов", - сказал эксперт WatchDog Валерий Паша.

Фавориты гонки

Исходя из данных опроса, фаворитами гонки на выборах столичного градоначальника станут кандидаты от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM, которым, к слову, принадлежит парламентское большинство. Представители этих политических сил бесспорно лидируют в рейтингах, значительно опережая остальных конкурентов.

Так, большинство опрошенных заявили, что на выборах 20 октября поддержали бы кандидата от социалистов Иона Чебана. За него проголосовали бы 25,7% респондентов.

Следом расположился бы с 19% Андрей Нэстасе - лидер партии "Платформа DA", входящей вместе с PAS в блок ACUM.

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Остальные претенденты значительно отстают. Так, экс-примар Кишинева, лидер Либеральной партии Дорин Киртоакэ заручился бы поддержкой порядка 5% опрошенных, Владимир Чеботарь от Демпартии – 2,5%, а Октавиан Цыку от Партии национального единства (Partidul Unității Naționale / PUN) - 2%.

"Довольно большой процент и тех, кто намерен участвовать в выборах и знает, за кого голосовать, но отвечать на поставленный вопрос не захотели. Еще 7% заявили, что в принципе не будут принимать участие в голосовании", - отметил Паша.

Примара Кишинева изберут не с первой попытки

Говорить о том, кто же выиграет выборы примара молдавской столицы пока говорить рано.

"Понятно, что Ион Чебан и Андрей Нэстасе - во главе рейтингов. Конечно, им могут составить конкуренцию и другие кандидаты, но им будет тяжело соревноваться с этими двумя соперниками. Так показывают опросы. Реальные проценты сейчас никто не назовет, но за 10 дней до выборов уже будет более-менее ясно, кто выйдет во второй тур", - заявил в эфире радиостудии Sputnik социолог Виктор Мокану.

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Такого же мнения придерживается другой социолог Ион Жигэу. По его словам, в первом туре на победу точно нет шансов ни у одного кандидата.

"Кто победит во втором туре, пока говорить преждевременно. Думаю, что в последние 2-3 дня перед первым туром можно делать такие прогнозы. Но с уверенностью можно говорить, что ожидается два тура", - считает эксперт.

Каков расклад во втором туре

Результаты первого тура достаточно предсказуемы, основная борьба за кресло примара развернется во втором туре.

"В первом туре кандидат на левом фланге хорошо позиционирован за счет образцовой мобилизации электората слева. А вот на правом в первом туре должен еще быть определен лучший", - заявил в эфире радиостудии Sputnik политолог Игорь Волницкий.

Как считает эксперт, во втором туре ситуация изменится – доля электората у левых сил уже не сможет существенно вырасти, потому что потенциал мобилизации будет продемонстрирован в первом туре. А вот на правом фланге во втором туре потенциал мобилизации избирателей выше, так как электорату унионистких и прозападно настроенных сил придется решить, кого из двух кандидатов они хотят видеть на пост примара Кишинева.

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По словам Волницкого, Ион Чебан, понимая, что во втором туре у него меньше шансов, делает упор больше на профессионализм и практически не прибегает к геополитической составляющей, а Андрей Нэстасе, напротив, давит на геополитический фактор.

"Результаты первого тура предсказуемы. Чебан, возможно, будет позиционирован лучше, чем Нэстасе за счет образцовой мобилизации электората слева… Сейчас борьба не будет происходить между Чебаном и Нэстасе, а скорее между принципом геополитики и принципом профессионализма. Если преимущество будет за профессионализмом, то победит Чебан, а если геополитический фактор – то Нэстасе", - сказал Волницкий.

Выборы в мунсовет Кишинева

Примерно такой же расклад наблюдается и при распределении кресел в муниципальном совете Кишинева. Лидерство удерживают ПСРМ и блок ACUM. Так, согласно опросу, социалистов поддержали бы поддержали 27,8% респондентов, а акумовцев – 21,7%.

"Исходя из данной ситуации, если это сохранится и до выборов, то, скорее всего, муниципальный совет будет состоять из представителей этих двух политических сил. С небольшими отклонениями", - отметил замдиректора CBS-AXA Василий Кантаржи.

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Остальные партии набрали по менее 5%. Порядка 20% опрошенных не определились с тем, за кого они проголосовали бы, еще примерно 7% не смогли назвать, за кого они проголосуют, а около 8% заявили, что не будут принимать участие в выборах.

Опрос проходил с 25 сентября по 4 октября, в нем приняли участие 5020 жителя молдавской столицы, погрешность составляет +/-4,4%.

Что надо знать о выборах 20 октября

По итогам всеобщих местных выборов должны избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

На пост примара Кишинева претендует 19 кандидатов. С полным списком можно ознакомиться здесь.

На всеобщих местных выборах откроют 1969 избирательных участков. Они будут работать 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

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Всеобщие местные выборы в последний раз проводились в Молдове 14 июня 2015 года.

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