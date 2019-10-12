ЕАЭС - ядро гравитации для всего СНГ

Александр Караваев, научный сотрудник Института экономики РАН – для Sputnik

В числе одобренных инициатив – новые положения в основополагающие документы – Концепция дальнейшего развития СНГ и Стратегия экономического развития СНГ на период до 2030 года. Обсуждаются системные механизмы внешнего партнерства, позволяющие совершенствовать сеть экономических связей как в рамках СНГ, так и в сотрудничестве с ЕАЭС, и даже с более дальними партнерами.

Что сейчас происходит с СНГ? Сразу заметим, что большинство экономистов понимают под данной аббревиатурой группу государств, ратифицировавших соглашение о ЗСТ (зоне свободной торговли) СНГ от 2011 года.

Последние годы четко намечается тенденция фактического перевода группы СНГ на уровень взаимодейсвия с ЕАЭС. Каким образом? Сочетая импульсы модернизации повестки – как это сделал президент Казахстана Токаев, предложив общий визовый режим по типу Шенгенского соглашения внутри ЕС. Это весьма своевременная идея в русле оживления режима общего безвизового пространства.

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В этом же ключе находятся и предложения президента Беларуси Лукашенко, активно выступающего за развитие промкооперации по линии ЕАЭС – СНГ, то есть "подключения" стран из ближнего пояса ЕАЭС к программам объединения. Возможно, в дальнейшем это будет касаться всех участников ЗСТ с ЕАЭС. Для российской и белорусской экономики это вообще очевидная вещь, учитывая разброс автосборки грузового и с.х. транспорта по странам мира, как в СНГ, так и за пределами общего пространства.

Безвиз, торговля – и политический буфер

Без малого два года осталось до 30-летнего юбилея Содружества Независимых Государств – организации, оформившей переход от советского распада к уже постсоветской интеграции. Нетрудно настроить "оптику", чтобы увидеть, какие именно положительные изменения произошли в жизни нашего общего пространства. Выделим несколько.

Во-первых, формат Содружества, пусть и не в том виде, как ожидали, оформил расстыковку связей бывших союзных республик, минимизируя потенциал очевидных политэкономических конфликтов и более острых, уже военных противоречий молодых национальных государств. Общий советский дом мог рухнуть жестче югославского варианта. Несмотря на четыре крупных очага военных конфликтов (в Молдове, Грузии, Азербайджане и гражданскую войну в Таджикистане), организация все-таки выполнила роль политического буфера, сохраняя комплекс необходимых жизненно важных экономических отношений.

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Понятно, что это стало возможно, благодаря исторической общности наших народов, принципам понимания между бывшими партийными элитами. Более того, именно в СНГ нашли свою реализацию новые двусторонние договоры, которые поддерживали прежние хозяйственно-экономические связи, при этом одновременно подтверждая новое правовое пространство и суверенитет.

Отсюда вторая роль СНГ - сохранение основных пространств и свобод. Прежде всего, свободы перемещения - безвизовые поездки внутри СНГ – что, конечно, сформировало новые рынки труда и поддержало наиболее слабые экономики. Здесь же - свободный доступ к единой инфраструктуре на транспорте. И, что сейчас забывается, практически на период 1990-х годов, СНГ обеспечило свободное хождение рубля по ряду стран бывшего СССР, до становления новых валют. Рублевое пространство, несмотря на долларизацию, многие годы играло роль буфера для становившихся на ноги национальных валют. Понятно, что этот буфер не всегда выдерживал, вспомним дефолт 1998 года. Тем не менее, играл и играет сейчас, в новых условиях, заметную роль.

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Наконец, третье - постепенное оформление экономического транзита общего торгового пространства (ЗСТ СНГ от 1994 и 2011 года) к новым текущим режимам торговли, которые стали формироваться между ядром ЕврАзЭс (Россия, Казахстан, Беларусь). Впоследствии превратившись в интеграционный союз ЕАЭС, который по существу является ядром гравитации для всего СНГ.

В Ашхабаде Владимир Путин сделал интересное предложение - приглашать лидеров СНГ на заседания высшего совета ЕАЭС, тем самым формируя атмосферу неформального диалога, способствующего постепенному переводу этих стран в статус наблюдателей ЕАЭС. По существу режимы внутренней торговли двух организаций по большей части позиций схожие (отмена НДС для производителей продукции членов объединений, так называемый сертификат СТ-1). Подтянув "остатки" СНГ к общей тарифной базе ЕАЭС, на следующем уровне уже будут работать над дальнейшим снижением барьеров, кодификацией, и внедрением техрегламентов. Согласитесь, 190 миллиардов долларов взаимной торговли внутри СНГ – такой "островок" нужно закреплять и расширять на пользу всем участникам. Плюс внедрять в пространстве СНГ новую технологическую надстройку в виде электронной торговли, цифровых платформ, реформ госуправления и прочих элементов - всего того, что уже отработано и адаптировано в "ядре" ЕАЭС. В этом суть Стратегии развития организации до 2030 года.

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