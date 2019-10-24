Молдова в хвосте Европы: данные исследования и мнение эксперта

Список лидеров и замыкающих по покупательной способности в Европе, что значит эта цифра для нашей страны, и что происходит во всем восточном регионе Старого Света – в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik, Яна Захарова. Молдова входит в тройку аутсайдеров среди европейских стран по показателю покупательной способности. Об этом говорится в исследовании немецкой компании немецкой компании GFK (Growth for Knowledge).

Слишком далеко от лидеров

В 2019 году в распоряжении жителей нашего континента было в общей сложности чуть менее 10 триллионов евро.

Согласно данным этого анализа, в среднем это составило по 14 тысяч 739 евро на человека. Такую сумму они могут свободно тратить или хранить.

В целом, покупательная способность по сравнению с прошлым годом увеличилась на 3,5%. Это, как отмечают эксперты GFK, значительный рост.

При этом, как утверждают аналитики, есть существенные различия в том, что касается средств, которые жители разных стран могут выделить на еду, жилье, услуги, страхование, отдых и другие покупки.

"Чистый доход граждан 42 исследуемых стран значительно отличается. Тройка лидеров по показателю покупательной способности – Лихтенштейн, Швейцария и Люксембург, а вот в Молдове, Косово и Украине покупательная способность самая низкая", - сказано в исследовании.

Кто самый богатый, а кто беднее всех

Покупательная способность — экономический показатель, обратно пропорциональный количеству валюты, необходимой для покрытия определенной потребительской корзины из товаров и услуг.

Покупательная способность зависит в том числе от уровня доходов населения и показывает, сколько при существующем уровне цен среднестатистический потребитель может приобрести товаров и услуг на определенную сумму денежную сумму.

"В Молдове средняя покупательная способность на человека составляет 2 тысячи 286 евро", - сообщили корреспонденту Sputnik в GFK.

Слабая экономика и неготовность к вступлению в ЕС

Экономический эксперт Виорел Гырбу считает, что разница между покупательной способностью Молдовы и среднеевропейским показателем означает то, что мы очень бедные.

"У нас очень слабая экономика и, соответственно, если мы мало производим, то мы мало потребляем. Потому что между производством и потреблением существует прямая зависимость. Эту ситуацию и отражают данные цифры", - сказал Гырбу корреспонденту Sputnik.

Эксперт обратил внимание, что беднее Молдовы в европейском регионе только Украина, где сейчас сложная ситуация.

"Мы беднее всех тех, кто находится на западе от нас. Покупательная способность формируется из зарплат, а зарплаты – в зависимости от производительности труда. По всей этой цепи у нас плохие результаты", - добавил Гырбу.

В то же время, на вопрос о том, насколько эта цифра показательна в том плане, что Молдова далека от Европейского союза, эксперт ответил, что напрямую это между собой не связано, "потому что условия для вступления в ЕС другие – начиная от рынков, демократии".

"Напрямую там не написано, что должен быть определенный уровень зарплат или покупательной способности, но, разумеется, косвенно эта цифра говорит о том, что у нас очень сложно проходит процесс реформ. Если бы у нас было открытое общество, если бы конкретные институты работали, как следует, то и экономика развивалась бы гораздо быстрее", - пояснил собеседник.

Данные исследования, по словам Гырбу, свидетельствуют об очень низком уровне развития Молдовы.

"Это следствие внутренней дисфункции в Молдове – некоторые институты не работают, проблемы в судебной системе, высокий уровень коррупции – все это говорит о том, что мы не дотягиваем до стандартов, которые установлены для стран, желающих стать членами ЕС", - добавил экономический эксперт.

Разная Европа

В целом, согласно данным исследования, в 16 странах покупательная способность ниже среднеевропейского показателя, а в 26 государствах - выше.

Место Страна Население (человек) Покупательная способность в 2019 году (евро) Индекс покупательной способности в Европе 1 Лихтенштейн 37 877 67 550 458,3 2 Швейцария 8 484 130 42 067 285,4 3 Люксембург 613 894 35 096 238,1 4 Исландия 356 991 32 988 223,8 5 Норвегия 5 328 212 29 842 202,5 6 Дания 5 806 081 26 273 178,3 7 Австрия 8 822 267 24 067 163,3 8 Германия 82 792 351 23 779 161,3 9 Финляндия 5 517 919 22 626 153,5 10 Швеция 10 230 185 21 836 148,2 32 Румыния 19 530 631 5 881 39,9 40 Молдова 2 681 700 2 286 15,51 42 Украина 42 153 200 1 830 12,41 Всего Европа 679 425 404 14 739 100



"Покупательная способность Европы – важный показатель экономической силы этого региона, так как в европейских странах есть существенные различия покупательной способности на душу населения", - объяснила эксперт GFK Симона Беккер-Нойхль.

При этом, данные исследования демонстрируют, что именно в Восточной Европе покупательная способность ниже.

"Страны в этом регионе беднее, чем на западе Европы. Прошло уже много времени после перехода к рыночным отношениям, но странам в регионе не удается кардинально реформировать общество и экономику. Поэтому уровень экономического развития гораздо ниже среднего показателя ЕС", - пояснил Гырбу.

Какие в Молдове зарплаты и пенсии

По данным Национального бюро статистики, средняя номинальная начисленная заработная плата в Молдове по итогам второго квартала составила 7302,6 лея (378,17 евро).

По сравнению с тем же периодом прошлого года средняя зарплата в стране увеличилась на 14,6%.

Среднемесячная зарплата в бюджетном секторе составила 6676,2 лея (345,73 евро, +19,9% по сравнению со вторым кварталом 2018 года), а в реальном секторе — 7535,6 лея (390,23 евро, +12,8%).

С 1 мая 2019 года минимальная зарплата в Молдове составляет 2775 леев в месяц (143,7 евро). Прожиточный минимум, рассчитанный в среднем на человека в месяц, на конец предыдущего года был зафиксирован на отметке в 1891 лей (97,93 евро).

Средний размер пенсии на 1 июля 2019 года составил 1895,1 лея (98,14 евро).

С 1 апреля 2019 года минимальный размер пенсии по возрасту - 1079 леев (55,88 евро).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK