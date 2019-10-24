Молдова в хвосте Европы: данные исследования и мнение эксперта

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik, Яна Захарова. Молдова входит в тройку аутсайдеров среди европейских стран по показателю покупательной способности. Об этом говорится в исследовании немецкой компании немецкой компании GFK (Growth for Knowledge).
Слишком далеко от лидеров
В 2019 году в распоряжении жителей нашего континента было в общей сложности чуть менее 10 триллионов евро.
Согласно данным этого анализа, в среднем это составило по 14 тысяч 739 евро на человека. Такую сумму они могут свободно тратить или хранить.
В целом, покупательная способность по сравнению с прошлым годом увеличилась на 3,5%. Это, как отмечают эксперты GFK, значительный рост.
При этом, как утверждают аналитики, есть существенные различия в том, что касается средств, которые жители разных стран могут выделить на еду, жилье, услуги, страхование, отдых и другие покупки.
"Чистый доход граждан 42 исследуемых стран значительно отличается. Тройка лидеров по показателю покупательной способности – Лихтенштейн, Швейцария и Люксембург, а вот в Молдове, Косово и Украине покупательная способность самая низкая", - сказано в исследовании.
Кто самый богатый, а кто беднее всех
Покупательная способность зависит в том числе от уровня доходов населения и показывает, сколько при существующем уровне цен среднестатистический потребитель может приобрести товаров и услуг на определенную сумму денежную сумму.
"В Молдове средняя покупательная способность на человека составляет 2 тысячи 286 евро", - сообщили корреспонденту Sputnik в GFK.
Слабая экономика и неготовность к вступлению в ЕС
Экономический эксперт Виорел Гырбу считает, что разница между покупательной способностью Молдовы и среднеевропейским показателем означает то, что мы очень бедные.
"У нас очень слабая экономика и, соответственно, если мы мало производим, то мы мало потребляем. Потому что между производством и потреблением существует прямая зависимость. Эту ситуацию и отражают данные цифры", - сказал Гырбу корреспонденту Sputnik.
Эксперт обратил внимание, что беднее Молдовы в европейском регионе только Украина, где сейчас сложная ситуация.
"Мы беднее всех тех, кто находится на западе от нас. Покупательная способность формируется из зарплат, а зарплаты – в зависимости от производительности труда. По всей этой цепи у нас плохие результаты", - добавил Гырбу.
В то же время, на вопрос о том, насколько эта цифра показательна в том плане, что Молдова далека от Европейского союза, эксперт ответил, что напрямую это между собой не связано, "потому что условия для вступления в ЕС другие – начиная от рынков, демократии".
"Напрямую там не написано, что должен быть определенный уровень зарплат или покупательной способности, но, разумеется, косвенно эта цифра говорит о том, что у нас очень сложно проходит процесс реформ. Если бы у нас было открытое общество, если бы конкретные институты работали, как следует, то и экономика развивалась бы гораздо быстрее", - пояснил собеседник.
Данные исследования, по словам Гырбу, свидетельствуют об очень низком уровне развития Молдовы.
"Это следствие внутренней дисфункции в Молдове – некоторые институты не работают, проблемы в судебной системе, высокий уровень коррупции – все это говорит о том, что мы не дотягиваем до стандартов, которые установлены для стран, желающих стать членами ЕС", - добавил экономический эксперт.
Разная Европа
В целом, согласно данным исследования, в 16 странах покупательная способность ниже среднеевропейского показателя, а в 26 государствах - выше.
|Место
|Страна
|
Население
(человек)
|Покупательная способность в 2019 году (евро)
|Индекс покупательной способности в Европе
|1
|Лихтенштейн
|37 877
|67 550
|458,3
|2
|Швейцария
|8 484 130
|42 067
|285,4
|3
|Люксембург
|613 894
|35 096
|238,1
|4
|Исландия
|356 991
|32 988
|223,8
|5
|Норвегия
|5 328 212
|29 842
|202,5
|6
|Дания
|5 806 081
|26 273
|178,3
|7
|Австрия
|8 822 267
|24 067
|163,3
|8
|Германия
|82 792 351
|23 779
|161,3
|9
|Финляндия
|5 517 919
|22 626
|153,5
|10
|Швеция
|10 230 185
|21 836
|148,2
|32
|Румыния
|19 530 631
|5 881
|39,9
|40
|Молдова
|2 681 700
|2 286
|15,51
|42
|Украина
|42 153 200
|1 830
|12,41
|Всего
|Европа
|679 425 404
|14 739
|100
"Покупательная способность Европы – важный показатель экономической силы этого региона, так как в европейских странах есть существенные различия покупательной способности на душу населения", - объяснила эксперт GFK Симона Беккер-Нойхль.
При этом, данные исследования демонстрируют, что именно в Восточной Европе покупательная способность ниже.
"Страны в этом регионе беднее, чем на западе Европы. Прошло уже много времени после перехода к рыночным отношениям, но странам в регионе не удается кардинально реформировать общество и экономику. Поэтому уровень экономического развития гораздо ниже среднего показателя ЕС", - пояснил Гырбу.
Какие в Молдове зарплаты и пенсии
По данным Национального бюро статистики, средняя номинальная начисленная заработная плата в Молдове по итогам второго квартала составила 7302,6 лея (378,17 евро).
По сравнению с тем же периодом прошлого года средняя зарплата в стране увеличилась на 14,6%.
Среднемесячная зарплата в бюджетном секторе составила 6676,2 лея (345,73 евро, +19,9% по сравнению со вторым кварталом 2018 года), а в реальном секторе — 7535,6 лея (390,23 евро, +12,8%).
С 1 мая 2019 года минимальная зарплата в Молдове составляет 2775 леев в месяц (143,7 евро). Прожиточный минимум, рассчитанный в среднем на человека в месяц, на конец предыдущего года был зафиксирован на отметке в 1891 лей (97,93 евро).
Средний размер пенсии на 1 июля 2019 года составил 1895,1 лея (98,14 евро).
С 1 апреля 2019 года минимальный размер пенсии по возрасту - 1079 леев (55,88 евро).
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