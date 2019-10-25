Стрелки вперед, Или как не сорваться на близких и сберечь нервы

Молдова переходит на зимнее время, этот период особо чувствительные люди переживают по-своему - корреспондент Sputnik выяснял, как перевести стрелки с наименьшим вредом для психики и здоровья.

В ночь на воскресенье, 27 октября, Молдова перешла на зимнее время. С переводом стрелок на час назад. В этот период многие люди чувствуют недомогание и психологический дискомфорт, а для того, чтобы адаптироваться к новому временному режиму, некоторым требуется более недели.

Биологические часы сбиваются

Споры вокруг влияния на человека перевода часов ведутся давно. Скептики утверждают, что смена времени на "зимнее" или "летнее" приводит к социально обусловленной стресс-реакции как у здоровых, так и у больных людей, повышению общей заболеваемости, увеличению количества ДТП и травм на рабочем месте.

Именно поэтому некоторые страны (среди них — Россия, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Китай и Япония) отказались от перевода стрелок часов весной и осенью.

Врач-сомнолог Павел Кудинов считает, что утверждения о негативном влиянии перевода стрелок часов на человека преувеличены. По его словам, гораздо больший вред нашему организму мы наносим в выходные дни, сбивая режим сна на 4-5 часов.

Очень многие, а особо это касается молодых людей, предвкушая возможность подольше поспать в субботу и воскресенье, уже с пятницы ложатся на 4-5 часов позже, превращая понедельник в "тяжелый день".

Врач говорит, что перевод часов на один час два раза в году — ничто по сравнению с безобразиями, которые мы творим во время выходных, сбивая биологические часы так, что их приходится восстанавливать всю неделю.

Человек дисциплинированный, говорит Павел Кудинов, должен соблюдать гигиену сна и тогда перевод часов пройдет незамеченным. Тем более на "зимнее" время, когда встать можно на час позже. А с учетом того, что сейчас на улице по утрам темно, то это станет хорошим подарком, который с большим удовольствием воспримет наш организм.

"В наше время мы спим на 25% меньше, чем наши дедушки и бабушки, мы поменяли сон на различные вечерние развлечения и действия. Это одна из причин недосыпания. Но если человек ночью спит достаточно долго, то в дневной сиесте он нуждается только если он болен или восстанавливается после болезни. Если здоровый человек никогда не спал днем и вдруг стал нуждаться в дневном сне, нужно искать причину, это может быть проблемой", - разъяснил корреспонденту Sputnik Молдова сомнолог Андриан Лупушор.

Спать и не толстеть

Здоровый сон помогает бороться с лишним весом, заявляют специалисты Европейского медицинского института избыточного веса (IMEO), расположенного в Мадриде.

Специалисты IMEO напоминают, что качественный сон помогает в том числе бороться с проблемами обмена веществ, диабетом и ожирением, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями и когнитивными нарушениями.

"В прошлом борьба с лишним весом была сконцентрирована в основном на диете и физической активности, а вот важность сна для успеха лечения игнорировали. Спать "больше положенного" считалось ленью", - говорит эксперт IMEO по правильном питанию Рубен Браво. © Sputnik / Miroslav Rotari Неожиданное открытие: сон приносит прибыль

По его словам, сегодня оказано, что полноценный сон играет решающее значение для физического и психического состояния человека.

Как известно, существует два этапа сна, которые чередуются во время отдыха: медленный и быстрый. "50% сна новорожденных – фаза быстрого сна, у взрослых она составляет лишь 20%", - объясняет диетолог Сониа Пейнадо. Во время фазы медленного сна регулируется метаболизм глюкозы, а значит, "любые изменения, влияющие на время и качество сна, могут привести к изменениям в развитии, росте и метаболизме пациента".

Когда человек спит меньше положенного, то организм пытается компенсировать энергетический дисбаланс, увеличивая выработку грелина (гормона голода) и сокращая концентрацию лептина (гормон, регулирующий энергетический обмен). То есть чем меньше мы спим, тем больше хотим есть, говорят эксперты.

Новорожденные должны спать от 14 до 17 часов, дети младше пяти лет – по 10-13 часов, с пяти лет и до подросткового возраста – от 9 до 11 часов, взрослым достаточно 7-9 часов сна.

На ночь нужно избегать кофеина, какао или алкоголя, таких специй как карри, куркума, имбирь и перец, а также жирных продуктов, но можно есть молочные продукты, яйца и рыбу. Кроме того, не рекомендуется перед сном заниматься физическими упражнениями, пользоваться мобильными телефонами или компьютерами, смотреть телевизор, провоцировать интеллектуальную деятельность. Вместо этого специалисты рекомендует послушать успокаивающую музыку, сделать упражнения йоги - а также ложиться спать в одно и то же время.

Экономическая нецелесообразность

В целесообразности перевода стрелок часов дважды в год возникли сомнения не только у врачей, которые утверждают, что это провоцирует у человека стресс, но и экономисты.

С ними согласен и старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук, по словам которого в настоящее время существуют разные оценки сезонного перевода часов.

"Исследования показывают, что непонятно, есть ли реальная экономия электроэнергии при переходе на летнее и зимнее время. Потому что дополнительное использование солнечного света компенсируется более высокими затратами на отопление зимой и на кондиционирование помещений в летний период", — рассказал эксперт корреспонденту Sputnik Молдова.

Как отметил собеседник, по некоторым данным, экономия от сезонного перевода стрелок часов в США составляет порядка 1 процента потребляемой электроэнергии, в России где-то полпроцента.

Но вот эксперты Кембриджского университета утверждают, что реальной экономии никакой нет из-за повышающихся затрат на поддержание комфортных температур в помещениях.

"Поэтому у разных организаций есть разные оценки — то ли это экономия электроэнергии, то ли нет. И исходя из этого бурное обсуждение продолжается. Стратегия, на мой взгляд, должна быть такой: в каких-то мировых институтах должна решаться проблема — либо весь мир переводит часы, либо не переводит. Так было бы оптимально", — резюмировал специалист.

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов осуществили в Великобритании в 1908 году. В Соединенных Штатах Америки переход на "летнее" и "зимнее" время применяется с 1918 года.

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В настоящее время сезонный перевод стрелок осуществляется более чем в 80 странах из 192 государств мира. Молдова впервые начала применять такую практику в 1979 году.

Стоит отметить, что Российская Федерация отказалась от перевода часов еще в 2014 году, перейдя на постоянное зимнее время.

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