Американская военная база в Молдове: быть или не быть

Соединенным Штатам для продвижения своих интересов в Восточной Европе как воздух необходима военная база в Молдове. Такую рекомендацию для НАТО разработали в аналитическом центре RADN Corporation (США), который регулярно готовит доклады для американского правительства.

Доклад RADN о стратегии безопасности в Черноморском регионе был приурочен к совещанию министров обороны стран-членов НАТО, который прошел 24-25 октября.

Если совсем кратко, Соединенные Штаты не меняют своих стратегических целей, априори все силы и средства союзников должны быть брошены на ослабление и России, которая представляет «долгосрочную угрозу». В частности, рассматриваются резоны (выгоды и риски) "изгнания российских войск" из Приднестровья. Заметим, НАТО – не абстрактная научно-дискуссионная площадка, это военный блок.

Для укрепления в регионе позиций США аналитики RAND Corporation предлагают рассмотреть вариант размещения на молдавской территории постоянной военной базы Пентагона. По мнению сотрудников экспертного центра, американские войска могут войти в Молдову, к примеру, для проведения совместных учений, и не выйти под предлогом "российской угрозы".

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Согласно Конституции Молдова обладает нейтральным статусом. По данным социологических опросов, большинство населения страны выступает против присоединения к НАТО. Но парадоксальным образом альянс уже контролирует ключевые направления развития молдавской армии: помогает разрабатывать стратегические документы реформирования, военного планирования, бюджета оборонной сферы, а также участвует в совершенствовании военного образования.

Помнится, в свое время командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что полторы тысячи российских военнослужащих в Приднестровье – это не миротворцы, а группировка для поддержания нестабильности вокруг Украины. Правительство Молдовы ранее одобрило строительство военных объектов США возле города Бульбоака – в считанных километрах от Тирасполя и Бендер.

В модернизацию этой базы для подготовки спецназа американцы вложили около двух миллионов долларов. Пентагон одной ногой уже в Молдове.

Подобным же незатейливым способом американская армия обосновалась в соседней Украине, где военные инструкторы НАТО обучают военнослужащих украинской армии. Киев ежегодно легитимирует присутствие иностранных войск на своей территории.

История взаимодействия

Кишинев не первый год взаимодействует с союзниками по НАТО и странами-партнерами в широком спектре областей через Партнерство ради мира (ПРМ) и Совет евроатлантического партнерства (СЕАП). Молдова приобрела в прошлом году оружие по стандартам альянса на 11 миллионов евро. И совместные учения Joint Combined Exchange Training показывали, что функциональная совместимость 22-го миротворческого батальона и Вооруженных сил Молдовы реализуема.

Пожалуй, остается лишь "вплести" Молдову в систему НАТО де-юре. Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен в ближайшие дни посетить Молдову и Украину для обсуждения вопросов черноморской безопасности и дальнейшего перевооружения.

Кроме того, расширяется сеть военных баз США на территории соседней Румынии – на усиление авиабазы Когэлничану прибыли 500 американских военнослужащих, ранее туда передислоцировалась британская эскадрилья многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon поколения 4++. База становится центром растущей активности НАТО в Черноморском регионе. Бухарест обратился к Вашингтону за помощью в модернизации своих Сил специальных операций (ССО).

Восточную Европу убеждают в необходимости дополнительного размещения американских объектов ПВО-ПРО, ударных систем "береговой обороны", расширения военных учений НАТО. Не все страны Черноморского региона поддерживают агрессивную политику США. Готов ли Кишинев противостоять этому напору?

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